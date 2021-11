Bellolio y denuncia de la oposición ante Contraloría por ingreso de Paula Daza al comando de Kast sin renunciar: “Lo hacen porque tienen pánico”

El ministro secretario general de Gobierno, Jaime Bellolio, defendió esta tarde la decisión de la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza quien comunicó este viernes que pidió un “permiso sin goce de sueldo” para sumarse a la campaña del abanderado del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast.

Al respecto, y tras el consejo de gabinete realizado en Cerro Castillo, Bellolio criticó los dichos del diputado PS Leonardo Soto, quien informó que este lunes acudirá a la Contraloría para que se pronuncie por la llegada de Daza al comando de Kast, al indicar que la subsecretaria estaría vulnerando el principio de prescindencia política.

“Lamento profundamente que el diputado (Soto) y otras personas de izquierda hoy estén atacando a la subsecretaria Daza por dar una opinión que tiene como ciudadana. ¿Por qué quieren cancelar a otra persona que piensa distinto que ellos? La subsecretaria Paula Daza en una persona ajena a la política. Es por lejos la mejor subsecretaria evaluada hoy en Chile. Es por eso que presentan esto, que saben que no tiene ningún sentido”, indicó el titular de la Segpres.

Al respecto, aclaró que “lo que dice la Contraloría es que no se puede hacer un trabajo político en horario en el cual uno tiene que estar desempeñándose como funcionario público, ni ocupando recursos públicos. Cuando la subsecretaria Daza dice que se toma tres semanas, sin goce de sueldo, por definición, no hay recursos públicos y por definición, no está en horario de trabajo”.

Bellolio indicó que desde la izquierda realizan esta acción “porque tienen pánico, lo hacen porque realmente no les gusta que Paula Daza, en su sentido de responsabilidad, pueda traspasar su sabiduría, su conocimiento en materia de manejo de la pandemia, a un próximo gobierno. Eso es lo que está haciendo Paula Daza. Y se toma tres semanas sin goce de sueldo, porque todavía le queda mucha pega por hacer, porque la pandemia no ha terminado”, destacó.

“Es sorprendente que algunos quieran abusar electoralmente hasta el último segundo para ver si pueden salir un poquitito en la tele. Ese no es el tipo de conversaciones que tenemos que tener”, agregó el secretario de Estado.

Sobre la denuncia anunciada por el diputado Soto, Bellolio indicó que “si el diputado quiere ir a Contraloría, que vaya, le va a ir mal de nuevo, como ha ido varias veces y le ha ido mal”.

¿Por qué no renunció?

Consultado sobre las críticas emanadas desde la oposición, donde distintas voces han señalado que la subsecretaria Daza debe renunciar porque está dejando sus funciones en momentos en que continúa la pandemia de Covid, el ministro Bellolio contraatacó.

“Ahí hay una contradicción gigante en esas personas de izquierda, que dicen que vamos a quedar sin una persona importante al mismo tiempo que le piden la renuncia. Yo les pregunto a ellos ¿por qué no renunciaron a sus dietas cuando eran candidatos?, señaló.

“Ella ha decidido por responsabilidad, porque quiere que haya continuidad en las políticas de la pandemia, trabajar con un comando y así lo ha manifestado publicamente. Entonces la crítica es más bien porque quieren cancelar políticamente a otro que piensa distinto, es porque no creen verdaderamente en la libertad de expresión”, concluyó el ministro de la Segpres.