Canciller Alberto van Klaveren recomienda “autocrítica” al embajador de Israel Gil Artzyeli

El ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, habló sobre la afirmación que hizo el embajador de Israel en Chile, Gil Artzyeli, respecto a que desde hace cinco meses no tiene respuesta del gobierno chileno a sus consultas.

“No es usual que un embajador de un país polemice con el canciller, por eso mismo he evitado una polémica directa con él”, comentó de entrada el jefe de la diplomacia chilena al ser consultado por el tema en Viña del Mar, en una reunión con empresarias de la Región de Valparaíso, en el marco del despliegue de ministros por los dos años de gobierno.

Enseguida, el canciller afirmó que Gil Artzyeli “ha estado en contacto permanente, cada vez que ha querido, con la Cancillería a través del nivel que corresponde”.

“Normalmente los embajadores de Chile, en Chile, se relacionan con la Cancillería a través de la respectiva dirección regional. Hay una dirección de África y Medio Oriente que está dirigida por un embajador de carrera muy calificado, el embajador Juan Pino. Y el embajador Juan Pino ha estado en contacto permanente, cada vez que ha querido, con el embajador de Israel”, explicó.

Ahondando en el detalle de la estructura de las comunicaciones, Alberto van Klaveren destacó que con Israel “hay una relación absolutamente normal a nivel diplomático”.

“Mi agenda no me permite estar en contacto permanente con los embajadores de distintos países. Para eso hay una estructura. Y yo les puedo asegurar que el embajador de Chile en Israel tampoco conversa diariamente ni semanalmente con el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, ni siquiera con su segundo”, planteó.

“Y yo creo que también, en el caso del embajador de Israel, sería bueno algún ejercicio de autocrítica ¿No? Yo he sido también embajador, he sido diplomático, representante de Chile y la verdad es que si a mí se me cierran las puertas, también, pregunto por qué se me han cerrado las puertas”, comentó.

En entrevista con el programa político Mesa Central de Canal 13 el domingo, Gil Artzyeli acusó al gobierno de mantener un “una política antiisraelí transversal en muchos temas” y aseguró que desde el 7 de octubre no ha tenido ningún diálogo con la administración de Gabriel Boric.

Antes de que el canciller se refiriera al tema, el propio Mandatario fue tajante en negar los dichos del representante diplomático de Israel. “No es cierto”, afirmó Boric.