Boric desmiente a embajador de Israel en Chile por supuesta falta de respuesta del gobierno: “No es cierto”

En medio de su viaje a la Región del Maule en tren, en el marco de la conmemoración de su segundo año de gobierno, el Presidente Gabriel Boric respondió la mañana de este lunes a las acusaciones del embajador de Israel en Chile, Gil Artzyeli, quien este domingo aseguró que desde hace cinco meses no tiene respuesta del Ejecutivo a sus consultas.

Las declaraciones del diplomático se dan en medio de la polémica que suscitó la decisión del Mandatario de excluir a empresas israelíes de la versión 2024 de la Feria Internacional del Aire y del Espacio (FIDAE).

En diálogo con Mesa Central de Canal 13, el representante del Estado hebreo en Chile sostuvo que la determinación presidencial “no es un caso aislado, no comenzó con la FIDAE, esto tiene un historial largo de una política antiisraelí transversal en muchos temas de parte del gobierno que es muy lamentable”.

Además, sostuvo que “desde el 7 de octubre no tengo ningún diálogo con el gobierno chileno”. Según explicó, al día siguiente de la arremetida de Hamas, se comunicó con Cancillería y también envió una carta formal, pero en “más de cinco meses no he tenido respuesta”.

Inquirido por la supuesta falta de respuesta del gobierno a las consultas del embajador, el Jefe de Estado fue tajante: “No es cierto”.

En cuanto a la determinación de dejar fuera a Israel de la FIDAE, afirmó que fue una “decisión de gobierno y de Estado”.

Presidente Gabriel Boric llega hasta la Estación Central para iniciar su gira en tren hacia la Región del Maule por el aniversario de su segundo mandato. FOTO: DIEGO MARTIN /AGENCIAUNO.

“Esto fue conversado con el canciller, la decisión, la responsabilidad de la decisión es mía, y yo lo señalo de manera muy clara, pero esto no fue inconsulto, sino que yo lo conversé y recabé opiniones, tanto del comité político como del canciller, en de decisiones de esta envergadura”, aseguró.

Sobre las repercusiones, expresó que “no voy a entrar en polémicas particulares con un embajador de un país extranjero, lo que quiero decir es que Chile actúa de manera coherente en función de principios y el respeto a los derechos humanos, que claramente están siendo violados en este momento en Gaza”.

Finalmente, enfatizó que “es coherente con la posición que ha tenido históricamente Chile, y lo vamos a sostener de esta manera, aunque haya gente que se moleste”.