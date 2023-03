Cariola (PC) y posible ajuste ministerial: “Si esto se va transformar en una competencia de cupos (...) mejor cerremos esto por fuera”

Ante el eventual cambio de gabinete que el Presidente Gabriel Boric podría realizar antes del 11 de marzo, la diputada comunista Karol Cariola señaló que el posible ajuste no puede transformarse en una competencia de cupos entre las dos coaliciones de gobierno: Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático.

“Si esto se va a basar en quién tiene más o quién tiene menos, o cuales son las cuotas del Socialismo Democrático o de Apruebo Dignidad, del partido esto del partido otro, me parece que es de un egoísmo tremendo”.

Consultada por una eventual disminución de los cupos de Apruebo Dignidad en el gabinete, Cariola afirmó que “si esto se va a transformar en una competencia de cupos o de correlaciones de fuerza dentro del gobierno, entonces mejor cerremos esto por fuera”.

A juicio de la parlamentaria, esa discusión “no corresponde, ese no debiera ser el camino, ni mucho menos de la voluntad democrática de una coalición o de las dos coaliciones de gobierno”.

Cariola, además, consideró que si las fuerzas políticas “terminan transformando a La Moneda y sus gabinetes en un botín que se reparte como si fuera un verdadero tesoro, me parece que estamos en el peor de los caminos. No estoy de acuerdo con esa línea de conversación, no estoy disponible para ser parte de esa disputa”, afirmó.

La diputada advirtió que la correlación y los cuadros que entren al gabinete deben ser “coherentes” con “el compromiso” del gobierno cuando fue electo.

“La correlación de fuerzas, las definiciones o los perfiles de las personas que sean determinados en tal o cuáles cargos, evidentemente tiene que ser coherentes con llevar adelante el compromiso que se establece con el pueblo de Chile cuando este gobierno fue electo”, afirmó Cariola.