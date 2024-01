Carmona (PC) profundiza descontento con el PS por la “batalla” por Santiago, acusa agresión y revela un “telefonazo” de Vodanovic

El domingo, temprano por la mañana, la presidenta del Partido Socialista (PS), la senadora Paulina Vodanovic, tomó su teléfono y marcó el número del timonel del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona. Su intención era una: aclarar, antes de que la situación escalara, algunos trascendidos que se originaron en la sesión del sábado del Comité Central, la máxima instancia de decisión partidaria de los socialistas.

De acuerdo a algunas versiones, en el comité se acordó institucionalmente competir por Santiago en las elecciones municipales de octubre de este año, algo que ha sido un arduo tema de debate al interior del oficialismo, puesto que desde el PS ya se anunció la precandidatura del exconcejal Ismael Calderón para hacerle competencia a la actual alcaldesa, Irací Hassler (PC).

Este asunto, sin embargo, no figura dentro del documento sobre pactos electorales que se redactó en la sesión. Que se trate de la postura institucional del partido es tajantemente descartado por la directiva de Vodanovic. De hecho, la colectividad emitió una declaración la noche del domingo en que se asegura que en el comité, en materia de la estrategia electoral, “no fueron tratados casos específicos”.

“No hay una posición institucional del PS de competir contra otros partidos del oficialismo en Santiago o en otras comunas. Buscamos promover un pacto electoral de apoyo a candidatos únicos y los más competitivos posibles, de todo el oficialismo, para enfrentar unidos a la derecha”, aclara el diputado Leonardo Soto, quien, además, es vicepresidente de la colectividad.

En esa línea, Vodanovic tomó contacto con Carmona y luego informó, a través del grupo de WhatsApp de la mesa socialista, que el punto había sido aclarado con el presidente del PC. “Expresamente señalé ayer que no estaban resueltos los criterios generales ni tampoco comuna a comuna. Llamamos a la unidad y a los acuerdos”, escribió la senadora en el chat.

El propio Carmona reconoció ese intercambio durante su participación en el programa De domingo a domingo, que se transmite por la Radio Nuevo Mundo -emisora vinculada al PC-. “Me dice Paulina Vodanovic que (...) ella mantiene lo que acordamos en la última mesa de partidos políticos. Más allá de ‘el que tiene, mantiene’ (...), la conclusión es que quienes sean las o los mejores, con más dotación para representar este proyecto de marca mayor contra la derecha, serán los candidatos”, reveló el timonel.

Pese a la aclaración, el líder de los comunistas no ocultó su molestia frente a algunos militantes socialistas, específicamente hacia quienes han promovido la precandidatura de Calderón.

La semana pasada, a través de una carta firmada por la exministra Ana Lya Uriarte, el exsenador Juan Pablo Letelier y el papá de la presidenta socialista, Hernán Vodanovic, se hizo ver que estos y otros militantes no ven “en la actual administración municipal (de Hassler) las cualidades y, sobre todo, resultados que permitan esperar en un futuro próximo la puesta en marcha de un proceso que revierta el deterioro del capital”. Por lo mismo, promueven a Calderón como su sucesor.

Ante esa arremetida, Carmona reconoció en la Radio Nuevo Mundo que “me ha sorprendido tanto que un grupo de avezados militantes, que jugaron papeles destacadísimos en tareas políticas de primer nivel, se hayan prestado para firmar una carta (...). Yo no tengo nada contra ese compañero (Calderón), pero la información que tengo es que ha sido cinco veces candidato, dos veces electo concejal. La última vez perdió porque fue a la baja de 5.000 a menos de 2.000 votos”.

En todo caso, el líder de los comunistas aseguró que “a mí no me preocupa tanto la ligereza para levantar un candidato a como dé lugar, ‘total se trata de chasconear al PC, de faltarle el respeto al PC’, no. A mí me preocupa que, con esa misma ligereza, sin ningún cuidado, hacen una evaluación en un par de líneas de lo que es la gestión de la alcaldesa (Hassler) y no le reconocen méritos”.

El presidente del PC reiteró que él no se cierra a realizar elecciones primarias al interior del oficialismo, pero fue enfático en señalar que “no me parece que estemos autodestruyéndonos. Esto (en referencia a la carta) es una agresión, no es un debate. Es una prepotencia, es una arrogancia”.

Además, el timonel confesó un temor con respecto a la posibilidad de realizar primarias en Santiago. Carmona aseguró que la derecha podría “autoconvocarse e ir a votar contra la candidatura comunista. No a favor de otra, (sino) contra la candidatura comunista. La derecha (...) sabe lo que es el PC y va a hacer todo lo que pueda por impedir y tratar de borrar del mapa al PC”.

Antes de su participación, Hassler también estuvo en la Radio Nuevo Mundo. Ahí la jefa comunal enfatizó que las municipales se tienen que “disputar a través de candidaturas competitivas” y que ella tiene la convicción de “representar la candidatura con mayores condiciones”.

Sobre la precandidatura de Calderón, sostuvo que “hay una persona que se ha propuesto (...), una persona que no fue electa como concejal en la elección pasada pero que, sin duda, puede tener aspiraciones de jugar distintos roles”.

Lo cierto es que los comunistas tienen un punto a su favor en Santiago. En las elecciones de consejeros constitucionales de mayo del año pasado, la entonces candidata Karen Araya (PC) fue primera mayoría dentro de las cartas oficialistas en la comuna.

El PC es consciente de esa ventaja. En esa línea, Carmona explicó en la radio que para que Araya fuera electa “hubo que marcar reiteradamente su condición de comunista, porque ella no era conocida”. En ese entendido, hizo ver que “si es que alguien no sabía que Irací es comunista, un grupo de socialistas que activa por debilitar Santiago y la derecha (...) se han encargado de tratar de relacionar Santiago y sus males con la gestión e Irací, dada su condición de comunista”.