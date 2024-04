Nueva negativa de Orsini a total despacho y molestia de Elizalde por críticas opositoras marcan votación de RUF este martes

Con poco más de media hora de retraso, a la espera de la llegada del ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Álvaro Elizalde, en representación del Ejecutivo, este martes las comisiones unidas de Constitución y Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados continuaron la tramitación del proyecto de ley que establece las normas generales sobre el uso de la fuerza para el personal de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y de las Fuerzas Armadas, también conocidas como reglas del uso de la fuerza (RUF).

El inicio de la sesión, al igual que en la jornada de este lunes, estuvo marcada por la negativa de la diputada Maite Orsini (RD), a nombre del comité del Frente Amplio, de dar unanimidad a votar hasta total despacho la iniciativa, a la que el Ejecutivo le dio urgencia.

En la jornada de ayer, la parlamentaria oficialista argumentó su decisión al señalar que “no queremos que no se pueda discutir con la seriedad y con el tiempo que requiere”.

“Hemos pedido un acuerdo para votar este proyecto hasta total despacho. El acuerdo no se ha dado”, dijo el diputado y presidente de la instancia, Miguel Ángel Calisto (Demócratas).

El hecho de que Orsini rechazara por segunda vez la solicitud generó cuestionamientos entre los congresistas, principalmente de oposición.

El parlamentario Jorge Alessandri (UDI) se dirigió al titular de la Segpres: “Pedirle al Ejecutivo una aclaración, porque hoy día la ministra vocera apoyó la posición de la diputada Orsini de no apurar esto hasta el total despacho. Y acá hay otro ministro de Estado, el señor Elizalde, que me gustaría saber si está en la misma opinión de la ministra vocera o si él cree que esto es urgente, importante y habría que tramitarlo hasta total despacho”.

El diputado Jorge Alessandri (UDI). Foto: Jonnathan Oyarzun/Aton Chile.

El legislador gremialista hizo referencia a una entrevista con T13 Radio en que la portavoz, Camila Vallejo, señaló este martes: “En esto hay que generar un equilibrio. No se trata de sacar en dos horas 200 indicaciones”.

Más duro fue su correligionario, Henry Leal, quien acusó al Ejecutivo de no poner en tabla el proyecto “durante siete meses”, para después emplazar directamente a Elizalde: “Y que usted venga livianamente hoy día a decir acá que los presidentes de las comisiones de Seguridad y de Constitución no han cumplido las urgencias, creo que no es verdad, ministro”.

“Acá, para que nos respetemos todos, seamos objetivos, digamos la verdad. Es el gobierno el que no ha querido que este proyecto salga porque le retiró la urgencia durante siete meses. Y por lo tanto, pido que eso quede en constancia en la acta porque la buena voluntad, y decir las cosas como corresponde, y uno esperaría de un ministro de Estado que no falte a la verdad como lo ha hecho groseramente el ministro Elizalde delante de todos nosotros”, enfatizó.

El emplazamiento generó la molestia del ministro de la Secretaría General de la Presidencia, quien elevó el tono ante los congresistas de ambas comisiones.

Ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde. Foto: Jonnathan Oyarzun/Aton Chile.

“Yo haría el esfuerzo por legislar, porque llevamos no sé cuánto tiempo perdido entre ayer y hoy haciendo puntos políticos que son inconducentes respecto del proyecto de ley”, partió diciendo.

Y luego le respondió a Leal: “Le agradecería que revisara la grabación de lo que dije. Dije explícitamente, no necesariamente me estoy refiriendo a este proyecto de ley, pero sí de cuenta que no siempre se han respetado las urgencias. Y por tanto, cuando hay un emplazamiento respecto a que el gobierno se pronuncie por la postura de una diputada o un par de diputados, dije claramente que si nosotros nos pronunciáramos respecto de lo que hace cada diputado en cada sesión, tendríamos que entrar a referirnos a lo que ocurre con los presidentes de comisiones en muchos proyectos en que no se han respetado las urgencias”.

Seguidamente, acusó que “se sacan de contexto mis palabras con el objeto de hacer un punto político y cuando doy la aclaración, ni siquiera existe el respeto de escuchar lo que estoy diciendo, porque se participa en una conversación paralela, en un tono de humor, que da cuenta de la falta de seriedad con la cual se abordan estos temas”.

Elizalde apuntó que en su experiencia como legislador (fue presidente del Senado), “uno se aboca al mérito de los proyectos, al mérito de sus contenidos, argumenta y no entra a emplazar, a descalificar al que piensa distinto, ni está preocupado del punto de prensa que se hace afuera y no de la labor legislativa”.