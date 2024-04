Orsini (RD) tras negarse a dar unanimidad en votación de RUF: “Prefiero quemarme en términos personales a exponer a mi Presidente”

La diputada Maite Orsini (RD) abordó este martes lo sucedido ayer en una sesión conjunta de las comisiones de Constitución y Seguridad Ciudadana de la Cámara, en donde se tramitó en particular el proyecto de ley que establece las normas generales sobre las Reglas de Uso de la Fuerza (RUF) para las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y de las Fuerzas Armadas.

Al comienzo de la cita, el presidente de la instancia, Miguel Ángel Calisto (Demócratas), informó que solicitaría un acuerdo para votar la iniciativa hasta total despacho, entre la jornada de ayer lunes y hoy martes. Sin embargo, Orsini solicitó la palabra y anunció que su comité no daría la unanimidad para ello.

Esta mañana, la parlamentaria frenteamplista explicó que sí tiene la disposición para que el proyecto avance, pero llamó a “aprender de las experiencias anteriores” y a discutirlo con más tiempo. “Ya hemos estado en situaciones donde la contingencia nos apremia a legislar: nos pasó con la norma Nain-Retamal, que salió de la Cámara con una ministra diciendo que era de ‘gatillo fácil’, que la iban a vetar, se fue al Senado y tuvieron que hacer una ley completamente nueva (...). Lo mismo pasó con la ley que regulaba las tomas”, aseguró en Radio Universo.

Foto: Johanna Zárate Pérez.

“Yo quiero sincerar cuál es mi miedo. Mi miedo no es legislar 12, 16, 18 horas, por supuesto que tengo la disposición para aquello. A lo que no tengo disposición es que la oposición use este mensaje presidencial (proyecto) como un caballo de Troya, que boten todas las indicaciones del Ejecutivo y que ingresen dos cosas que a ellos les importan”, esgrimió.

“No puedo permitir que este gobierno tenga que vetar su propia ley”

La diputada indicó que su preocupación es que la oposición termine incorporando indicaciones, en el mensaje presidencial, que permitan que la justicia militar -y no la civil- juzgue a policías y militares que cometan delitos en el ejercicio de sus funciones, y que siempre se presuma que actúan conforme a la ley.

“Yo quiero entregarle a Chile buenas Reglas de Uso de la Fuerza, porque estas no son solamente buenas para la policía, que claro que tener certeza para las policías es una tremenda herramienta, pero también es una herramienta para los ciudadanos frente al abuso de la labor policial”, puntualizó.

En ese contexto, Orsini aseguró que busca “evitar que el gobierno tenga que vetar su propia ley”.

“¿Cómo el Presidente (Gabriel Boric) va a presentar un proyecto y después va a vetarlo? Eso sí que desacredita al gobierno. Eso es lo que yo quiero evitar, y prefiero quemarme en términos personales a exponer a mi Presidente a que tenga que hacer una acción como esa, que yo estoy previendo que puede ocurrir”, afirmó.

Con todo, la diputada dijo que si la oposición “empieza a votar a favor y empezamos a despachar este proyecto de Reglas de Uso de la Fuerza, por supuesto que voy a dar el acuerdo para que sesionemos hasta la hora que tengamos que sesionar, pero para lo primero no puedo estar disponible y tengo que ser cortafuegos porque no puedo permitir que este gobierno tenga que vetar su propia ley por el contenido que sale de ahí”.

Asesinato de carabineros en Cañete: “Estas normas no lo hubiesen evitado”

Ante la conmoción que generó el asesinato de tres carabineros en Cañete, Región del Biobío, Orsini calificó como “muy importantes” las RUF, pero advirtió que -a su juicio- “estas normas, si hubiesen sido ley, no hubiesen evitado el horrible acontecimiento”. Esto, argumentó, “porque no se trató de un enfrentamiento”.

“Sin embargo, hay otros proyectos de ley que están tramitándose, como el Ministerio de la Seguridad, que la oposición se negó a discutir, y una mejor institucionalidad sí hubiese dado herramientas para enfrentar un caso como el de Cañete”, sostuvo.

Consultada sobre quienes acusan que los proyectos de seguridad del gobierno se terminan aprobando con los votos de oposición, la parlamentaria lo descartó: “No es verdad. El fast track legislativo tenía 31 proyectos, solo había tres proyectos que estaban ahí (rechazados por el oficialismo), los otros 29 contaron con votos de todo el oficialismo”.

“¿Cuál es la verdad? La verdad es que hay ciertos proyectos que tocan garantías fundamentales, proyectos que criminalizan la protesta social, donde parte del oficialismo no ha estado disponible para avanzar, porque se alejan de nuestro programa de gobierno, y nosotros somos muy leales a este, pero no podemos transgredir ciertos principios básicos”, planteó.