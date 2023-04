¿Carabineros es de “gatillo fácil”?: exfuncionarios rechazan el término acuñado en medio de acaloradas discusiones por ley Nain-Retamal

“No queremos gatillo fácil, porque después lo vamos a lamentar”. Con estas palabras, la ministra secretaria general de gobierno, Camila Vallejo, se refirió al proyecto de ley Nain-Retamal en una entrevista con T13. El término, que ha sido acuñado por parte del oficialismo en la discusión legislativa, es desestimado por exoficiales de Carabineros, quienes sostienen que los funcionarios de la policía uniformada cuentan con la capacitación necesaria que impide el uso indiscriminado de sus armas, esto en medio del acalorado debate que durante la jornada de este martes tuvo lugar en el Senado quien vota la moción parlamentaria hasta su total despacho. Por su parte, organismos como Amnistía Internacional reiteran las posibles implicancias de la aplicación de esta normativa en la vulneración de derechos humanos.

El concepto ocupado por primera vez por Vallejo generó molestia en la oposición, quienes cuestionaron el lenguaje empleado por la vocera de La Moneda. “Creemos, sin lugar a duda, que una ministra de Estado llame ‘Ley de gatillo fácil” a una ley que busca establecer la legítima defensa privilegiada, es faltar el respeto a dos mártires de Carabineros”, criticó la mañana de este lunes el presidente de RN, Francisco Chahuán. El término también fue citado en más de una ocasión durante el debate de este martes en la sala del Senado -el que continuaba hasta el cierre de esta edición-, cuando parlamentarios de la oposición emplazaron al Ejecutivo por la utilización de esta frase.

Otra voz que se alzó y se une al debate es el presidente del Cuerpo de Generales de Carabineros, el general (R) Francisco Smith, quien asegura que “el tema principal es que en ningún momento se puede hablar de ‘gatillo fácil’, porque históricamente Carabineros nunca ha actuado de esa forma. Históricamente siempre la institución ha tenido el cuidado y la preocupación de no usar su arma de fuego salvo en situaciones muy extremas”.

Ante eso, agrega que “eso del ‘gatillo fácil’ no tiene que ser considerado de esa manera, lo que opinan en esos términos desconocen que Carabineros tiene una misión, visión y formación histórica, que le impide un uso indiscriminado de sus armas y eso siempre ha sido así”.

¿El apoyo necesario?

Para el exoficial, la discusión sobre el proyecto de ley Nain-Retamal, se está dando en un contexto de casos que han afectado recientemente a la institución y recuerda en particular la situación vivida por un carabinero en 2022 quien debió lanzar disparos al aire mientras era abordado por una turba de estudiantes secundarios. “Debemos pensar que es una situación excepcional, no creo que esa situación que fue excepcional en la historia de Chile se pueda mencionar o tomar en cuenta cómo ejemplo para esto, porque estamos hablando de fuerzas especiales en un momento especial cuando tuvieron que actuar ante situaciones difíciles, que es distinto al carabinero que sale a hacer un turno o sale a recorrer la población, el actuar del diario vivir no existe el gatillo fácil. No creo que sea comparable tomar esa situación como ejemplo”, argumenta.

Misma opinión tiene el general (R) de Carabineros, Daniel Tapia, quien considera que la discusión “se ha entrampado producto de las distintas visiones jurídicas e ideologías que existen respecto de la seguridad pública y del actuar de Carabineros de Chile en particular”. El ex alto oficial descarta “en lo absoluto que pueda ser considerada una ley que permita impunidad en el uso de las armas de fuego como elementos que el Estado proporciona para el cumplimiento de la ley. Lo que busca el espíritu de esta ley es proteger al funcionario que use el armamento en un procedimiento policial sin sufrir consecuencias inmediatas, como lo es la baja institucional o separación el servicio, entre otras”.

Votación ley Nain-Retamal.

A su juicio, esta ley fortalece el debido proceso, “el cual finalmente determinará si estuvo o no ajustado el uso de las armas a los preceptos legales. En este contexto, se cumple a cabalidad la máxima jurídica que, en Chile, las personas se consideran inocentes hasta que se demuestre lo contrario al finalizar un proceso judicial y todos los recursos que la ley otorga; recién ahí diremos, es inocente o culpable”.

Sin embargo, considera que la iniciativa discutida este martes en el Senado “es una potente señal de respaldo político y de gran parte de la ciudadanía para los Carabineros que exponen su vida todos los días en la calle enfrentando a la delincuencia cada vez más violenta que no trepida un instante en hacer uso de las armas de fuego en su contra. Esta ley proporcionará al carabinero la “tranquilidad” en el ámbito penal y administrativo que el uso de las armas en el cumplimiento de la ley estará sujeto a un debido proceso, sin que ello signifique impunidad alguna”.

Smith cree, finalmente, que Carabineros nunca va a ser de “gatillo fácil”, pero “la única forma de que eso se pueda ver es con la demostración práctica. Entonces, que se haga la ley y se vea sus resultados, y si realmente hubiera gatillo fácil que no habrá, se deja sin efecto la ley, pero si no, vamos a seguir con este carabinero que ve amenazada permanentemente su vida en el trabajo”.

La alerta de organismos internacionales

El pasado viernes, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través del jefe de Derechos Humanos en América del Sur, Jan Jaram, advirtió de posibles implicancias que podría tener el proyecto de ley Nain-Retamal. A juicio del organismo, las medidas que se proponen “no se ajustan al derecho internacional de los derechos humanos”.

Opinión que comparten desde Amnistía Internacional Chile. Su director ejecutivo, Rodrigo Bustos, asegura que la discusión de este proyecto se ha realizado apresuradamente. Bustos, considera que es importante “avanzar en el refuerzo de las policías y la prevención del delito, pero un problema tan complejo requiere ser abordado con seriedad, responsabilidad y en base a estándares internacionales de derechos humanos”.

Además de eso, advierte que la aplicación de una normativa de este tipo “podría significar que ocurran más casos de uso de la fuerza que se aparten de los estándares internacionales de derechos humanos, y por otra parte se trata de una legislación que podría implicar mayor impunidad respecto a las violaciones a los derechos humanos”.

Por lo mismo, plantea que en la discusión se deben tomar en consideración las recomendaciones de expertos en temas de seguridad y derechos humanos, y por cierto se debe poner sobre la mesa que una forma eficaz de proteger tanto a la ciudadanía como a los policías es implementando una reforma integral a Carabineros”.

El debate del proyecto comenzó pasadas las 17 horas de este martes. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición, la sala del Senado continuaba discutiendo la iniciativa, la cual será votada de manera general y en particular -hasta su total despacho- durante la misma jornada.