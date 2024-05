Discusión RUF: diputados de oposición critican portazo de Boric a tribunales militares

Esta mañana, bajo el marco de la discusión del Proyecto del Reglamento del Uso de la Fuerza (RUF), el Presidente Gabriel Boric descartó el restablecimiento de tribunales militares durante su gobierno. Dicha postura recibió las críticas de las filas opositoras.

En concreto, en entrevista con Radio Rancagua, el Mandatario señaló: “En materia de RUF, yo creo que todos quieren que las Reglas de Uso de la Fuerza por parte de quienes tienen la potestad exclusiva de la seguridad del Estado, que son en particular las policías, y en casos excepcionales las Fuerzas Armadas, tienen que tener reglas claras”.

Y luego agregó: “Lo que nosotros hemos dicho es que en materia de competencia, que hoy día son de competencia civil, durante mi gobierno no se van a restablecer los tribunales militares”.

De esta manera, cerró la puerta a la polémica indicación impulsada por la derecha para restablecer los tribunales militares, que fue declarada inadmisible en la Cámara de Diputados, pero que busca ser repuesta en el Senado por la oposición.

Así las cosas, las filas opositoras no tardaron en criticar la postura del Jefe de Estado. “El Presidente Boric debe aprender a respetar la voluntad del Parlamento, y si logramos aprobar la indicación que hace que vuelvan los tribunales militares, va a tener que publicarlo”, sostuvo el jefe de la bancada de diputados de la UDI, Juan Antonio Coloma.

“Él podrá ir al Tribunal Constitucional, vetarla, pero si finalmente se aprueba va a tener que aceptar la voluntad del Parlamento. No sea cosa que el Presidente Boric hoy día diga que no va a hacer nada respecto a los tribunales militares y después tenga que pedirle perdón a los chilenos, de eso ya estamos acostumbrados”, agregó el diputado gremialista.

Asimismo, el jefe de bancada de Republicanos, Stephan Schubert, señaló que hay que “informarle al Presidente que la justicia militar existe en la acutalidad en muchos países del primer mundo y que no estan en retirada. Es una justicia especializada para situaciones y casos especiales”.

En esa línea, añadió que “no lograremos nada sacando uniformados a las calles si no cuentan con buenas RUF y tribunales especiales. Incluso, es contraproducente convocarlos cuando al gobierno ya nada más le resultó, o sea como última alternativa, pero que no se atrevan a actuar por temor a una justicia que no entienda sus funciones y roles”.

En un tono similar, su par de RN, la diputada Camila Flores lamentó la declaración del Mandatario. “Yo lamento las palabras del Presidente de la República. Él es una persona que sigue viviendo con las trabas del pasado, tiene una mochila que a él no lo deja avanzar en el Chile de hoy, sigue pensando en lo que ocurrió hace 50 años atrás”, dijo la parlamentaria.

Para continuar, Flores invitó al Presidente a dar “vuelta la página y que entienda que los chilenos en su gran mayoría, no solamente en este Parlamento, sino que los chilenos comunes y corrientes, que son los que responden incluso a las encuestas de opinión, creen necesario e importante que la justicia militar conozca de determinadas situaciones en el contexto de la aplicación de las reglas de uso de la fuerza en cuanto a la justicia militar”.

De igual manera, la diputada Karen Medina (PDG) aseveró que “las personas están pidiendo la presencia de militares en las calles y si no hay buenas reglas del uso de la fuerza y tribunales especiales para nuestros uniformados, difícilmente podrán salir. Tener justicia militar no es algo que se nos ocurra a nosotros en Chile, hay países desarrollados como España, Francia, Italia, que tienen justicia militar y han tenido una buena experiencia”.

“Si no hemos avanzado en esta materia es por las trabas que vienen de la izquierda por sus prejuicios ideológicos, los mismos que tuvieron cuando discutimos la Ley Nain-Retamal. Pero si realmente se quiere avanzar en temas de seguridad, los prejuicios tiene que quedar de lado”, cerró.