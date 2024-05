“Cuidar es trabajar”: Presidente Boric insiste en un sistema de pensiones con solidaridad para incluir a personas cuidadoras

Tras participar de la postura de la primera piedra del nuevo instituto Teletón de la Región de O’Higgins, el Presidente Gabriel Boric se refirió a la situación de las personas que realizan labores de cuidado en el país, especialmente en el ámbito laboral y previsional. Esto, además, a propósito del debate por la reforma de pensiones.

“Algo que muchas veces se nos olvida son las familias cuidadoras, a las personas que cuidan, que son invisibilizadas por la sociedad, que en nuestra sociedad durante demasiado tiempo han tenido que estar recluidas al interior del hogar, y que es un trabajo no remunerado, pero que es tremendamente importante y que sostiene la vida de la familia”, partió señalando.

Presidente Gabriel Boric (Aton)

El Mandatario mencionó a quienes cuidan a personas mayores, niños y niñas, a personas con algún tipo de enfermedad o con discapacidad. Esas familias cuidadoras, sostuvo, “son importantes y tenemos que reconocerlas y tenemos que valorizar ese trabajo”.

“Las familias cuidadoras, generalmente mujeres, no cotizan, y por lo tanto, cuando llega la hora de jubilar, no tienen una pensión o tienen una pensión muy paupérrima. Y desde las AFP les dicen ‘bueno, es que usted no cotizó, porque no trabajó'. ¿Cómo eso no va a ser trabajo?”, cuestionó.

“Un sistema de pensiones que sea solidario”

Para el Jefe de Estado, en cambio, “cuidar es trabajar”, por lo que llamó a reconocerlo en la ley, tal como estaría siendo impulsado desde el gobierno “cuando hablamos de tener un sistema de pensiones que sea solidario”.

En ese sentido, y como ya lo ha manifestado antes, apuntó al debate por la reforma de pensiones y defendió la incorporación de la solidaridad en el sistema.

Esto, para tomar en cuenta la situación “en particular de las mujeres que por diferentes motivos, pero por trabajo igualmente, no han podido cotizar en los términos tradicionales, pero que aportan, y realizan un tremendo aporte a la sociedad”.