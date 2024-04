Senadora Allende rechaza dichos de Fidel Espinoza sobre Maya Fernández: “Ha ofendido gravemente a nuestra familia”.

La senadora del Partido Socialista (PS) Isabel Allende Bussi emitió esta tarde una declaración pública en la que rechaza los dichos emitidos por su par y correligionario Fidel Espinoza, quien criticó una posible candidatura en 2025 de la ministra de Defensa Maya Fernández para competir por el escaño en el Senado que actualmente posee Allende.

Allende, tía de Fernández, actualmente es senadora por la Región de Valparaíso y no podrá repostular en las próximas elecciones de 2025. La parlamentaria ha promovido en la interna del PS el nombre de su sobrina para ser la carta del partido para ocupar tal escaño, de acuerdo a fuentes de la tienda de París 873.

Ante este escenario, el senador Espinoza, indicó a El Mercurio de Valparaíso que la ministra Fernández está en su legítimo derecho de postular, “pero la senaturía no puede ser una monarquía hereditaria”.

Al respecto, Espinoza sostuvo que “en la próxima elección, el PS tiene el desafío de mantener sus escaños senatoriales en tres regiones, una de ellas Valparaíso, donde Isabel Allende no va a la reelección. Te puedo decir que he tenido diálogo con decenas de dirigentes de la región que no quieren que su sucesión se decida en el nivel central. Yo, al menos, para Valparaíso veo con buenos ojos eventuales candidaturas de Álvaro Elizalde o de la propia Paulina Vodanovic”, indicó.

Consulta sobre si ve “intenciones monárquicas” en la senadora Allende, Fidel Espinoza destaca que “la senaturía no pertenece a nadie en particular dentro del PS, no están los tiempos para que algunos crean que los cupos son hereditarios o forman parte de la familia. Vamos a exigir un proceso en que los socialistas de la región tengan mucho que decir y opinar: Son decisiones que deben tomarse en las regiones, porque son sus militantes los que después deben lidiar con los senadores”.

“La ciudadanía está cansada que se impongan candidatos. Quien llegue al senado en Valparaíso debe contar, sobre todo, con la legitimidad política que le permita ejercer su rol. Una parlamentaria en ejercicio no puede definir a su sucesora, eso no funciona en las democracias. Ya no estamos en tiempos donde las redes familiares o de amistad estén por sobre la meritocracia”, indicó Espinoza.

Las críticas de Allende

Ante tales palabras, Isabel Allende indicó que “el senador Fidel Espinoza ha ofendido gravemente a nuestra familia, la familia Allende, la familia del Presidente Salvador Allende”.

Indicó que esto lo hizo “al agraviar a la ministra Maya Fernández, negándole cualquier mérito para ocupar su actual cargo o eventualmente para postular a otro, si así se resolviera según las normas y procedimientos democráticos existentes”.

Allende agrega que “todo lo atribuye -el senador- al supuesto uso de privilegios hereditarios. Nada más lejos de lo que pensamos y de lo que hacemos”.

Al respecto, destaca que “para nosotros, el legado del Presidente Allende no es fuente de privilegios, sino de obligaciones y deberes. Obligaciones de servicio a nuestro país, a nuestro pueblo y por cierto a nuestro partido”.

“Los valores de dignidad, equidad y la defensa de la democracia, así nos obligan y comprometen con nuestra gente y con Chile, valores que al parecer el senador ignora”, cierra el documento enviado por la senadora Allende.