Diputada Orsini (RD) tras no dar unanimidad en votación de RUF: “Estamos de acuerdo en que el proyecto tiene que salir rápido, pero no por eso mal”

Este lunes, las comisiones unidas de Constitución y Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados sesionaron nuevamente para tramitar en particular el proyecto de ley que establece las normas generales sobre el uso de la fuerza para el personal de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y de las Fuerzas Armadas.

Al inicio de la sesión, el presidente de la instancia, el diputado Miguel Ángel Calisto (Demócratas) informó que solicitaría un acuerdo para votar la iniciativa hasta total despacho, entre esta jornada y mañana martes. Sin embargo, la diputada Maite Orsini (RD), anunció que su comité no daría la unanimidad.

“Compartiendo la premura en poder despachar este proyecto de ley a sala, como usted bien señala, es un proyecto de suma importancia que llevamos un año discutiendo en estas comisiones unidas. Y si bien hay disposición por parte de mi comité a trabajar todas las horas que sean necesarias, nosotros no podemos dar el acuerdo para despacharlo hasta total despacho, porque no queremos que no se pueda discutir con la seriedad y con el tiempo que requiere”, argumentó.

“Por tanto, estamos disponibles a que hagan sesiones de 10, 12 horas, pero el citar hasta total despacho implica que eventualmente tengamos que despachar el proyecto con una discusión poco adecuada para la urgencia que este proyecto tiene”, agregó en la ocasión.

Más tarde, en declaraciones a la prensa, la diputada Orsini ahondó en sus dichos, y destacó la necesidad de no apurar el debate y extenderlo lo que sea necesario para poder lograr acuerdos que permitan la viabilidad del proyecto.

“Me gustaría aclarar el contexto de esta discusión. Este es un proyecto de ley que tiene más de 50 artículos, más de 200 indicaciones, somos 23 parlamentarios los que estamos discutiendo este proyecto hoy en la comisión (unida). Y en un año de tramitación, porque este proyecto fue presentado hace más de un año, llevamos dos artículos en los que hemos podido avanzar después de mucho debate y de generar ciertos acuerdos en la misma comisión”, destacó la parlamentaria RD.

Al respecto, indicó que “el citar hasta total despacho implica que tiene que despacharse sí o sí antes de mañana a las 0.00 horas. Por más que nosotros discutiéramos sin parar -a lo que estoy completamente disponible- (…) si mañana a las 12 de la noche no hemos logrado avanzar en el proyecto de ley, ese proyecto de ley se va a la Sala (de la Cámara) sin informe. Eso es lo que yo quiero evitar”.

En este sentido, indicó que es de su interés legislar el proyecto, “pero de manera esponsable, debatiendo, poniendo los puntos, buscando acuerdos. No me parece que sólo por dar una señal mandemos un proyecto debatido al calor de la contingencia, con rapidez, sin acuerdos, y finalmente llegue a la Sala sin contenido, cómo está pasando hasta ahora”.

En este sentido, fustigó a la oposición por rechazar todas las indicaciones propuestas por el Ejecutivo hasta ahora, ya que la premura con la que se está actuando ha impedido la búsqueda de consensos y acuerdos.

“Para que el proyecto salga rápido -que estamos de acuerdo, en que tiene que salir rápido, pero no por eso mal- se decidió que solo iba a poder hablar un diputado por lado, que ya no se podía justificar el voto cuando uno votara, lo que impide poder generar acuerdos, indicaciones de consenso y lograr aprobar este proyecto de ley. Hasta ahora, lo único que hemos tenido son rechazos (…) Si seguimos por esta senda, lo que va a llegar el jueves es un proyecto de ley inaprobable”, destacó.

“Le quiero preguntar a la oposición, si tenían tanta urgencia por legislar, ¿era para esto?, ¿para rechazar todo y llegar el jueves a votar un proyecto vacío? No debiésemos estar disponibles para eso”, cerró la diputada Orsini.