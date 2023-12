Carolina Leitao, vocera del “En contra”, por impasse de Jadue: “Tomar una persona, hacer un gesto físico es complejo, no corresponde”

Luego del cierre de mesas y en medio del conteo de votos del plebiscito constitucional, la vocera por el “En contra” y alcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao se refirió al tenso momento que protagonizó su par de Recoleta, Daniel Jadue en un local de votación.

“Creo que lo más importante es tener un respeto mutuo, por supuesto, con la prensa que esta haciendo su trabajo. Uno comprende muchas veces que hay situaciones de tensión, pero hay que tener comprensión mutua”, dijo en una conferencia de prensa.

Este domingo, el jefe comunal llegó hasta la Escuela República del Paraguay, ubicada en Avenida Recoleta 480, para emitir su sufragio en el plebiscito constitucional. Durante el trayecto, fue abordado por una reportera, quien le consultó si estaría dispuesto a iniciar un nuevo proceso en caso de ganar el “En contra”.

Una vez dentro del liceo, Jadue mostró su molestia ante las consultas. Tomó la mano de la periodista, le bajó el micrófono y la increpó. “Estoy en vivo”, dijo un par de veces la profesional. “Te pediría un poco más de respeto”, lanzó luego el alcalde.

Daniel Jadue, alcalde de Recoleta. FOTO: DIEGO MARTIN/AGENCIAUNO

Horas después, el jefe comunal se refirió al episodio a través de X y aseguró que se sintió acosado por la profesional.

Ante esto, Leitao aseveró que “ya se ha señalado que no corresponde (...) tomar una persona, hacer un gesto físico es complejo y duro, creo que no corresponde”.

“Lo más importante es respetar el trabajo tanto de la prensa como de quienes ejercimos roles, que a veces nos sentimos tensionados, pero eso no implica y no puede significar tomar una acción, menos una acción física contra una persona. Creo que es muy complejo y no tenemos que aceptarlo y espero que así lo diga el alcalde luego de que pase este proceso”, recalcó.

“Es una situación -que por lo que yo vi en la televisión- de sacar un micrófono, donde el alcalde la toma y eso a mí me parece que no corresponde. Basta con pedir que se deje de hacer la acción que molesta o prevenirlo”, complementó.