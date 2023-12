Carrera entre Kast y Matthei e historial de rivalidad entre la UDI y republicanos dificultan un acto unitario de la derecha

Una vez que se conozcan los primeros cómputos, la sede de la UDI podría ser el primer punto de encuentro de algunas fuerzas opositoras al gobierno del Presidente Gabriel Boric.

Si bien las tiendas de derecha acordaron esperar el escrutinio inicial por separado, cada una reunida en su propia sede, a medida que vayan fluyendo los resultados la idea es ir convergiendo en algunos lugares.

Así se baraja la posibilidad de que la sede de la UDI, que goza de más espacio que los otros locales partidarios, sea al menos el siguiente punto de reunión de Chile Vamos (independientes afines y militantes de RN, de Evópoli y del mismo gremialismo).

“Están todos los partidarios del A favor invitados”, asegura un dirigente gremialista.

Luego los dirigentes de Chile Vamos tienen la disposición de ir caminando en masa hasta el Hotel Neruda, donde Amarillos y Demócratas se congregarán.

Obviamente todo ese diseño está sujeto a variaciones producto de los mismos resultados, que pueden influir en cambios anímicos.

No obstante, ese no es el único reparo. La directiva del Partido Republicano ya decidió que no se moverá de su sede y la UDI tampoco está dispuesta a ceder su localía, al menos como punto de referencia inicial de las fuerzas de derecha.

El trasfondo de este tironeo tiene un largo historial.

De partida, la semilla original de los republicanos fue la renuncia, en 2016, de un grupo de militantes de la UDI, descontentos con el viraje hacia el centro, que, a juicio de ellos, estaba dando el partido. Uno de esos exmilitantes gremialistas era el mismo José Antonio Kast, quien fue concejal y diputado de la UDI, durante cuatro períodos.

“No podía permanecer indiferente cuando sentí que la UDI a la que yo entré comenzó a alejarse de su proyecto fundador, de su base fundamental, y que lentamente se transformó en algo muy distinto, dominada por un afán de ser el partido más grande, a cualquier costo”, dijo Kast al explicar su renuncia. Detrás, además de los cuestionamientos ideológicos, también había un reproche por el manejo de casos de probidad (SQM y Penta), que también involucraron al partido.

La migración de este grupo de exdirigentes gremialistas, que ya tenía la idea de formar un nuevo partido, generó un dilema para la UDI que se había acostumbrado a tener un rol hegemónico en el electorado más conservador. Ahora pasaban a enfrentar una amenaza por su flanco derecho.

Esos temores se hicieron realidad en los procesos electorales siguientes. El protopartido que posteriormente se transformaría en “Los Republicanos” le presentó competencia a la UDI, en algunas zonas, o bien respaldó a cartas fuera de la planilla oficial del gremialismo en las elecciones municipales de 2016 y en las parlamentarias de 2017.

Por su parte, Kast se presentó por primera vez como candidato presidencial, rechazando someterse a elecciones primarias con Chile Vamos, que ungió en ese proceso a Sebastián Piñera nuevamente como su abanderado para volver a La Moneda.

Si bien, en esos años, la UDI era dirigida por la entonces senadora Jacqueline van Rysselberghe, quien tenía una cercanía ideológica con Kast, la relación siempre fue tensa y con claras expresiones de rivalidad. Además de haberle arrebatado liderazgos, la presidenta gremialista siempre culpó a los republicanos de la merma que sufrió la colectividad en esos comicios.

Con el estallido social y la apertura del proceso constituyente, las tensiones fueron en ascenso. Los republicanos se opusieron y acusaron a la UDI y a Chile Vamos, en general, de haberse rendido al cambio constitucional bajo presiones.

La única tregua entre ambos partidos se dio para la elección de constituyentes de 2021. Toda la derecha aceptó ir en una misma lista. Sin embargo, los republicanos igualmente levantaron listas paralelas para las municipales, donde la disputa por la alcaldía de Las Condes fue la más emblemática.

En las presidenciales de 2021, Kast volvió a desafiar a Chile Vamos, rechazando someterse a primarias. En esta oportunidad, su apuesta dio resultado y logró pasar a segunda vuelta. Era la primera vez, desde 1993, que la derecha tradicional (RN y la UDI) se quedaba fuera de un balotaje.

Con el nuevo proceso constituyente de 2023, volvieron a separar aguas y el Partido Republicano eligió a 23 de los 50 integrantes del Consejo Constitucional, lo que llevó a Kast a tener que involucrarse personalmente en el respaldo político de la propuesta.

La UDI se encargó de remarcarle a los republicanos el nuevo escenario. “Ellos tienen la responsabilidad sobre sus hombros de que esto resulte bien”, dijo el senador y presidente UDI, Javier Macaya, en mayo de este año.

La irrupción de la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei (UDI), como carta presidenciable, añadió un nuevo condimento a la rivalidad.

La jefa comunal fue la figura política mejor evaluada en la encuesta CEP (46% de opiniones positivas) y hace meses que viene disputando el primer lugar con Kast en menciones espontáneas frente a la carrera presidencial.

Matthei, además, dio un golpe de mesa a la propuesta que estaba emanando del Consejo Constitucional y amenazó con “no poner su capital político” en favor de la nueva Constitución si no se corregía el texto. No obstante, tras los ajustes que se hicieron al borrador, la alcaldesa finalmente anunció su respaldo.

Esta mañana, los dos presidenciables tuvieron despliegues distintos y es probable que esas diferencias de estilo se remarquen esta noche.

Hasta ahora, la decisión de la jefa comunal es esperar los resultados en su casa y en la UDI no tienen claro si tendrá algún protagonismo esta noche. En todo caso, algunos partidarios de la alcaldesa creen que si gana el A favor ella debiera salir a capitalizar que fue un factor que ordenó a Chile Vamos detrás de la propuesta, a diferencia del líder republicano que no pudo contener los desmarques en su propio partido.

Kast, por su parte, tiene pensado irse a la sede de su partido cuando empiece el conteo de las urnas y está previsto, que sea cual sea el resultado, dará un discurso esta noche.