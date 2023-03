Coletazos del cambio de gabinete: Patricio Morales renuncia a la presidencia del Partido Liberal

Tras el cambio de gabinete que ejecutó el viernes el Presidente Gabriel Boric y que dejó sin ministros al Partido Liberal (PL) -tras la salida de Juan Carlos García del MOP-, el timonel de la colectividad, Patricio Morales, renunció a su cargo esta mañana luego del consejo ampliado citado por la colectividad.

“El partido tomó una decisión junto al consejo nacional y prefiero que ellos se las comuniquen”, señaló el ahora extimonel del partido tras lo cual Juan Carlos Urzúa -quien lo sucederá interinamente- aseguró que Morales “representa una tesis que nos significó tener como premio quedar fuera”.

“Humillación”

Agregó que con esta decisión “el ADN del partido no cambia y la forma en que hacemos la política no cambia, sí el tono tiene que cambiar porque de algún modo expreso la molestia, la humillación de la militancia porque el premio de la lealtad ha sido quedar fuera”.

Morales, por su parte, dijo que empujó “una forma de relacionarnos con el gobierno y al parecer no rindió los frutos, no es la forma en la que el partido hoy día quiere relacionarse con el gobierno”. También afirmó que no se siente traicionado, pero que “por lo menos yo quería llevar adelante una relación distinta, quería llevar al Partido Liberal a tener una forma de relacionamiento con el gobierno de una complicidad que al parecer no es posible construir y el partido tomó ahora una definición distinta”.

Tras el ajuste ministerial, en que el PL perdió la cartera de Obras Públicas y llegó a dos subsecretarías: Energía y Turismo, el partido había resuelto convocar al consejo que se realizó este sábado, y que junto con solicitar la renuncia de Morales, estaría marcado por analizar la relación con el gobierno.