Comisión de Constitución del Senado aprueba de forma unánime nominación de Mario Carroza para integrar la Corte Suprema

La Comisión de Constitución del Senado decidió aprobar con la unanimidad de sus integrantes -Alfonso de Urresti (PS), Rodrigo Galilea (RN), Luz Ebensperger (UDI), Francisco Huenchumilla (DC) y Pedro Araya (IND)- la nominación realizada por el presidente Sebastián Piñera para que el juez Mario Carroza integre la Corte Suprema.

La determinación parlamentaria se dio luego de que el mismo magistrado expusiera ante la instancia, en donde hizo un recorrido de su trayectoria judicial y de algunos de los casos más relevantes que le tocó liderar, relativos a causas de DD.HH.

Por lo cual ahora se informará a la sala del Senado que el candidato cumple con las condiciones idóneas para el cargo, y será ahí donde se votará la propuesta del Mandatario, la que para ser ratificada debe contar con el apoyo de 2/3 de sus integrantes.

Durante su fundamentación, la senadora UDI Luz Ebensperger, visó el nombramiento de Carroza fundamentando con que “creo que el Senado no puede, a raíz de esta facultad que nos entrega la Constitución de aprobar la propuesta que hace el Ejecutivo para nombrar a los ministros de la Suprema, transgredir la independencia del Poder Judicial, entrando a evaluar la idoneidad o no del postulante en mérito de si estamos o no de acuerdo a sus fallos. Porque eso sería atentar gravemente contra la independencia del Poder Judicial”.

Carrera funcionaria y casos de DD.HH.

Carroza comenzó su intervención recordando su carrera judicial y destacando algunos fallos en materia medioambiental.

Es así como en lo que dice relación a su carrera funcionaria, el juez indicó que “mis actuaciones, como lo han sido hasta ahora, siempre estarán sujetas a la aplicación del derecho vigente, con una mirada de equidad, sin privilegios, ejerciendo mi función con rectitud y comprensión de las relaciones humanas. Pero no puedo dejar de señalar que no olviden que los jueces somos seres humanos, personas con debilidades y que inevitablemente podemos cometer errores, aunque su reconocimiento no es una excusa para ignorar la oportunidad única que el país nos ha dado, que es desempeñarnos como jueces de la república. Una figura que se hace necesario enaltecer con el empleo de nuestras únicas armas: la ley y el razonamiento jurídico”.

Posterior a eso entró de llenó en lo relativo a las causas de DD.HH. y las gestiones que ha realizado en dicha materia que “me han llevado a realizar averiguaciones en todo el país y a perseverar junto a mi equipo para acercamos a la verdad histórica. Sin embargo, en el curso de esta labor, asumo la responsabilidad de abordar otras dos situaciones, las que me generaron sentimientos de satisfacción profesional. Una de ellas referidas a la persistencia en la investigación y el esclarecimiento del asesinato de un senador de la república en democracia. Y aquella relativa a la desaparición de niños chilenos y su salida de nuestro territorio para efectos de ser adoptados irregularmente”.

Es así como dio su opinión respecto a la indagatoria de la Operación Cóndor, donde a su juicio “justamente lo que se está estableciendo es la verdad histórica. Y la verdad histórica es la no repetición. Y está hecho, o sea hay justicia, verdad, reparación y obviamente tampoco debe repetirse”.

También, y a raíz de una pregunta de un senador, se refirió al caso Caravana de la Muerte, donde abordó en la responsabilidad que le cabe al Poder Judicial en ese tipo de casos.

“Efectivamente el tema de la oportunidad, porque...la verdad es que el Poder Judicial y debo hacer o reconocer, digamos, que por qué después de tanto años del golpe de Estado estamos hoy resolviendo casos como estos. Yo pienso que sí, llegamos tarde, debimos hacerlo antes. Efectivamente esto debió haberse investigado desde 1990 en adelante”, dijo.

Indultos a detenidos por el estallido

El senador Rodrigo Galilea le consultó a Carroza su postura frente al proyecto presentado por un grupo de parlamentarios de oposición que busca indultar a los detenidos en el marco de las protestas del estallido social.

Al respecto, el juez señaló que “yo estoy 100% con la opinión que manifestó la vocera de la Corte Suprema. Que pienso y sostengo, en estos casos digamos, que es un tema que se está debatiendo y que se tendrá que establecer si será ley por el Parlamento”.

“Nosotros como poder Judicial, a raíz de hechos que han ocurrido o acontecido dentro de una época determinada, se ha tenido que establecer por los jueces que corresponde, los hechos, establecer responsabilidades. Ellos han decretado, en razón de los elementos que le entrega el Ministerio Público, las medidas cautelares que estimaron pertinentes. Y también tengo entendido que han habido sanciones”, agregó.

Sin embargo, enfatizó en que “el juez no mira ideología, no mira color político, el juez falla conforme a los antecedentes que le han hecho llegar”.

Así mismo Carroza abordó la reforma a Carabineros, tras una pregunta realizada por Francisco Huenchumilla, debido al rol que ejerció el juez como profesor de Derecho Penal y Procesal en la institución.

“La Reforma en Carabineros, la formación del Carabinero, sí efectivamente tiene que ser objeto de alguna restructuración”, dijo el magistrado.

Carroza, en ese sentido, añadió que “yo creo que la función del Carabinero tiene que ser reforzada en lo que es su salida a la calle, sus actos operacionales. Más que lo que dice relación con la parte teórica, porque eso creo que se cumple y se cumple bien. Pero no lo otro, que es lo que realmente importa y se le cuestiona”.

Debate Constitucional

Consultado sobre el rol que debiese ejercer el Máximo Tribunal del país en el debate por una nueva Constitución, Carroza se mostró en favor de que sea un activo, principalmente en los temas de incumbencia para el Poder Judicial.

“El Chile de hoy se encuentra adportas de un proceso constitucional de la mayor trascendencia para el futuro de nuestro país. Necesario para robustecer la institucionalidad. Y que sea capaz de generar una conducta en los ciudadanos y autoridades, acorde a un estado de derecho, con absoluto respeto de la libertades y derechos de las personas. La Corte Suprema en este proceso constituyente no hay duda de que ha de ser partícipe, aportando en aquellos temas que son atingentes y en los que le sean requeridos”, sostuvo el Juez.

Y agregó: “Sí es necesario participar como uno más de las instituciones, como un chileno más y creo que sobre todo en aquellos temas en que el Poder Judicial puede ser involucrado, podría ver con su orgánica, su estructura, con todo aquello que está vinculado con la Constitución”.