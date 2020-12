Comisión de Gobierno Interior despacha a la sala de la Cámara proyecto de voto anticipado presencial y Ejecutivo compromete indicación

La Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados despachó a sala el proyecto de voto anticipado presencial, para ser votado en general.

La idea de legislar la moción parlamentaria presentada por la diputada PPD, Andrea Parra, fue aprobada este martes en la instancia parlamentaria de forma unánime, por lo que quedó lista para ser revisada por la sala de la Corporación.

“El gobierno ha comprometido que sí está disponible a legislar el voto anticipado. Ojalá, por lo menos, con personas en etapa de Transición, acotado a un padrón. Y hemos pensado en personas adultos mayores, personas con problemas de discapacidad, con temas que hoy pueden estar en cuarentena por motivos de salud, personas en situación de riesgo, privados de libertad que estén habilitados para votar. Y así un segmento de personas que hoy se ven imposibilitadas de votar”, sostuvo la presidenta de la Comisión, Joanna Pérez (DC).

La parlamentaria falangista agregó que “tenemos un sistema bastante aceptable, reconocido a nivel mundial de votación, donde sabemos el mismo día los resultados de votación y no queremos perder aquello”.

La idea es del proyecto es que una semana antes de los comicios en que se aplique la normativa, un cierto grupo de personas, pueda votar de forma presencial.

“Esperamos ya en abril tener voto anticipado para un grupo priorizado de personas en todo el territorio nacional”, agregó Pérez, quien descartó que por ahora que incluya el voto remoto.

Tras su votación en sala, el proyecto regresará a la Comisión de Gobierno Interior para su discusión en particular. “Tenemos que seguir mejorando esta iniciativa y esperamos en enero despacharla totalmente para que el Senado pueda tramitarla y el gobierno le ponga la debida urgencia”, dijo Pérez.

La diputada Parra, en tanto, declaró que “definimos los mínimos comunes, con el fin de tener ley de voto anticipado para las elecciones de abril. Estos serán los primeros cambios a una ley electoral que en décadas no ha tenido modificaciones relevantes”.

“Me alegra haber contribuido a aquello y que además se hubiera hecho en el marco de un acuerdo unánime y transversal”, agregó.

Gobierno se suma con indicación sustitutiva

El ministro de la Segpres, Cristián Monckeberg, aseguró que el gobierno se sumará a este debate con una indicación sustitutiva al proyecto de la diputada Parra.

“Nosotros vamos a plasmar en una indicación importante y sustitutiva la implementación de un voto anticipado, que permita en ciertas circunstancias a personas que no puedan votar el día de la elección hacerlo unos días antes, previo a una inscripción, previo traspaso a un registro distinto que le permita votar en un lugar distinta y con días de anticipación”, sostuvo el secretario de Estado.

Añadió que el objetivo es que “el resultado de esa votación se dará a conocer el día de la elección definitiva, vale decir, cuando se realice el proceso electoral”.

Consultado sobre si el gobierno apoya que se incluya a las personas privadas de libertad o trabajadores de ciertos gremios que no puedan participar de la elección en los días establecidos, Monckeberg señaló que “lo que tenemos que hacer es no podemos transformarlo todo en una sola elección y no podemos transformarlo todo en un solo proyecto de ley de aquí a abril. Porque cuando se innova en esta materia, entendiendo que tenemos un sistema electoral que funciona bien y que los resultados no son cuestionados, cuando se innova en esta materia hay que hacerlo de a poco y con decisión. Eso significa buscar cuál va a ser la población que va a ser beneficiada con este sistema de votación”.