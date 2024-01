“Competimos duramente, pero nunca nos tratamos como enemigos”: el mensaje de Joaquín Lavín a Ricardo Lagos tras el anuncio de su retiro

El exalcalde de la comuna de La Condes y exabanderado presidencial por la UDI, Joaquín Lavín, se refirió al anuncio del expresidente Ricardo Lagos, quien la tarde de este martes señaló que se retirará de la vida pública.

“Próximo a cumplir los 86 años he aprendido a valorar la sabiduría y la perspectiva que estos años me ha ido entregando. No obstante, algunas capacidades físicas, como está a la vista, han disminuido. Sin embargo, lo que hay es una gran riqueza de experiencias y de comprensión. Y creo entonces que ha llegado el momento de dejar mi participación en la esfera pública”, señaló el expresidente en un video alojado en YouTube y que compartió a través de X (antes Twitter).

En el mismo material audiovisual, el exmandatario señaló que esto significa “un cambio” en su vida, “es un capítulo nuevo que se abre, es un período de transformación en cómo entiendo la forma de servir y contribuir a un Chile mejor que construyamos entre todos”.

Eso sí, el exjefe de Estado señaló que no guardará “silencio si me parece que puedo ser un aporte. Seguiré con ustedes, seguiré cuidándome, aprendiendo y escribiendo. Las convicciones y las esperanzas por un Chile mejor permanecen siempre”, resaltó.

En la imagen: Ricardo Lagos, Joaquín Lavín y Luciano Cruz-Coke. Foto: Fundación Democracia y Desarrollo.

Bajo ese contexto, Lavín, quien compitió con Lagos por la presidencia, recordó la campaña por el sillón presidencial y destacó la “amistad cívica” que mantuvo con el expresidente.

“Hace 24 años protagonizamos una elección muy estrecha. Competimos y debatimos duramente, pero nunca nos tratamos como enemigos”, señaló Lavín.

A ello, agregó que, “pese a que eran tiempos difíciles, había mucha más amistad cívica que ahora”.

“Gracias Presidente Lagos por su ejemplo de vida dedicada al servicio de Chile”, indicó el exjefe comunal.