“Ha sido un valioso aporte para Chile”: Sebastián Piñera agradece “enorme contribución” de Ricardo Lagos tras anuncio de su retiro

El expresidente Sebastián Piñera, reaccionó al anunció del exmandatario Ricardo Lagos, quien la tarde de este martes señaló que se retirará de la vida pública.

“Próximo a cumplir los 86 años he aprendido a valorar la sabiduría y la perspectiva que estos años me ha ido entregando. No obstante, algunas capacidades físicas, como está a la vista, han disminuido. Sin embargo, lo que hay es una gran riqueza de experiencias y de comprensión. Y creo entonces que ha llegado el momento de dejar mi participación en la esfera pública”, señaló el expresidente en un video alojado en YouTube y que compartió a través de X (antes Twitter).

En el mismo material audiovisual, el exmandatario señaló que esto significa “un cambio” en su vida, “es un capítulo nuevo que se abre, es un período de transformación en cómo entiendo la forma de servir y contribuir a un Chile mejor que construyamos entre todos”.

Eso sí, el exjefe de Estado señaló que no guardará “silencio si me parece que puedo ser un aporte. Seguiré con ustedes, seguiré cuidándome, aprendiendo y escribiendo. Las convicciones y las esperanzas por un Chile mejor permanecen siempre”, resaltó.

Bajo ese escenario, Piñera entregó unas palabras para Lagos, donde agradeció la “amistad” del expresidente y destacó su “enorme contribución” a temas como la recuperación de la democracia.

“Ricardo Lagos ha sido un gran estadista y un valioso aporte para Chile, que debemos agradecer”, indicó el exmandatario.

En ese sentido, agradeció “especialmente su enorme contribución a recuperar nuestra democracia en forma ejemplar y su permanente aporte a construir un Chile mejor. Agradezco la amistad con que me ha distinguido y espero con entusiasmo sus futuras contribuciones”, agregó.