Director de Conaf reconoce como “alternativa” cortes de luz por altas temperaturas pero advierte que se requiere planificación

La mañana de este miércoles el director de Corporación Nacional Forestal (Conaf), Christian Little, se refirió a la medida que están considerando las empresas distribuidoras de suministro eléctrico del sur, que contemplan cortar la luz si las temperaturas superaran los 35 grados. Al respecto, Little reconoció que la medida es una “alternativa”, sin embargo, advirtió que no es “llegar y cortar la luz”, sino que, se requiere planificación y respetar las normas.

La idea fue propuesta por las empresas de distribución eléctrica Saesa, Frontel y Edelaysén, que cubren las regiones de la Araucanía, Los Ríos, Los Lagos y Aysén. Ellas enviaron en diciembre pasado a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) un protocolo de acción para evitar incendios forestales en las cercanías a sus tendidos de líneas de alta, mediana y baja tensión. En él le informaban a la SEC que, en caso de que las temperaturas superaran los 35 grados este verano en su zona de concesión, optarían por cortar el suministro “por emergencia climática”.

Al respecto, Little, en conversación con radio Pauta, aseguró que la medida se ha “conversado con el equipo técnico y con la SEC, (durante) el año pasado, sobre cómo podríamos ir avanzando en el sentido de que, como Conaf, identificar las áreas críticas y condiciones extremas”.

En ese sentido, planteó que dichas condiciones tienen que ver “principalmente con el viento, cuando tenemos ráfagas de viento importante y olas de calor importantes, ahí podrían producirse incendios y podría ser una alternativa el corte de electricidad en tramos, pero eso depende también de una planificación, no es llegar y bueno, ‘voy a cortar la luz y voy a dejar a todo el territorio sin electricidad’, eso no corresponde”, afirmó el director.

En esa línea, recalcó que lo que se necesita es “una planificación y eso tiene que ver con la identificación de riesgo”. “Las medidas particulares tienen que hacerse revisando el contexto técnico y territorial”, sostuvo.

Además, destacó que hay que “respetar y cumplir la norma. Para hacer innovaciones hay que también trabajar en modificar la norma y tener una perspectiva de desarrollo que considere que hay eventos extremos”.

Ola de calor y prevención de incendios

Por estos días, varias zonas del país enfrentarán las que -hasta ahora- serían las temperaturas más altas en lo que va del año. En ese contexto, Little hizo un llamado a la prevención, puesto que las condiciones climáticas harían más propensa la propagación de un eventual incendio.

El director de Conaf, señaló que se proyectan vientos “de 40, 50, 60 y 70 kilómetros por hora que, si llegara a haber algún foco, este se puede convertir en un incendio de proporciones como los del año pasado”.

En ese sentido, indicó que se espera para la tarde de este miércoles y mañana jueves “una condición seria respecto a la potencial propagación de incendios”, eso sí, recalcó que “esto no significa que vaya haber” algún siniestro, puesto que, según subrayó “prácticamente el 100% son incendios provocados por acción humana”.

En relación a esta misma fecha en 2023, Little destacó una disminución en los incendios forestales. “Al parecer el llamado a la prevención y la conducta más responsable está haciendo efecto”, indicó, señalando que “este año estamos con mil incendios menos”.

Aunque resaltó que estas son mejores cifras, “no significa que hacia adelante no tenemos que estar ocupados permanentemente en el territorio”.

Además, indicó que “esa cifra se condice también con el área afectada. El año pasado a la misma fecha teníamos cerca de 80 mil hectáreas (quemadas) y hoy estamos en cerca de 24.500 hectáreas. El cambio es brutal respecto al daño que habían afectado los incendios el año pasado”, sostuvo.