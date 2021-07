Convención Constitucional: El debate en torno al rol de la prensa que marcó la jornada de la Comisión de Reglamento

El jueves 8 de julio, cuando la Convención Constitucional desarrollaba su segundo día de trabajo, constituyentes de la lista Vamos por Chile firmaron un oficio dirigido a la presidente de la Mesa Directiva, Elisa Loncon, en la que solicitan el ingreso al edificio por parte de los medios de prensa “con la finalidad de cumplir con los principios fundamentales del Estado de transparencia, acceso a la información pública y publicidad consagrados en nuestra legislación”.

Según argumentan, de acuerdo al principio de probidad de la función pública consagrado en el Art.8 de la Constitución Política de la República, y en vista y considerando la actualización del Plan Paso a Paso y el paso a Fase 3 en la comuna De Santiago, piden formalmente que se autorice el ingreso de “los medios de comunicación acreditados a las dependencias de la Convención -con los aforos sanitarios adecuados- a fin de que todo el proceso sea conocido por la ciudadanía, de quien deriva nuestro actuar”.

Una misiva que fue firmada por Teresa Marinovic, Bárbara Rebolledo, Marcela Cubillos, Pablo Toloza, Luis Mayol, Harry Jürgensen, Hernán Larraín, Ricardo Neumann, y Eduardo Cretton, entre otros; cuyo pilar argumental ha tenido reiteradas menciones a lo largo de las votaciones respecto a los lineamientos de funcionamiento de la instancia.

Así ocurrió esta mañana en la Comisión de Reglamento, convocatoria en la que definieron las “reglas mínimas” de funcionamiento de la misma. “El pleno no ha dicho nada respecto al ingreso de la prensa y no nos compete a nosotros”, dijo Daniel Bravo, elegido como Coordinador de la comisión junto a Amaya Alvez.

“El pleno sí se hizo cargo del tema de la prensa, y la respuesta fue el protocolo en materia de aforo. Esa fue la fundamentación para que no tuvieran acceso. Pero aquí sí hay espacio, y es una materia que deberíamos a lo menos discutir”, expresó Hernán Larraín.

En la misma línea, Constanza Hube manifestó que el objetivo de permitir el ingreso de medios de prensa, “Es para precisamente mostrar lo que no sale en el streaming. Me parece que si van a ser públicas [las sesiones], que sean públicas en serio. Por aforo es perfectamente posible que entren a las tribunas”.

Por otro lado, la convencional Bárbara Sepúlveda dijo que consultó esta materia con “expertas en comunicación políticas”, quienes dijeron que “muchas veces, cuando hay transmisión por streaming y se agregan los canales de televisión, estos no transmiten todo el contenido del debate, si no que solo algunos fragmentos, lo que puede llevar incluso a la distorsión de lo que se comunica”.

Natalia Henríquez, en tanto, contradijo a Hernán Larraín respecto a lo conversado en el último plenario. “Fue solo un comentario al respecto, no una decisión. Por lo que sigue siendo un tema pendiente para discutir en plenario. Lo otro, es que creo que debería existir una señal abierta que transmita de manera continua, no solo vía digital. Y no que estén los medios, porque esto no es un show televisivo”.

Ramona Reyes se sumó a lo expresado por Henríquez y argumentó: “No tenemos capacidad de controlar qué medios pueden entrar o no. No es justo que puedan entrar solo los medios grande o solo los que tengan la capacidad de estar todo el día aquí”.

Refutando lo expuesto y en el mismo tenor del oficio, Patricia Labra dijo que “Si queremos ser una convención inclusiva y descentralizada, deberíamos confiar no solo en un streaming, ya que muchos no tienen internet y sí tienen acceso a ver la televisión. Me parece que sí es restringir. Si lo dejamos a criterio del pleno, esperemos que se manifiesten y que ojalá sea pronto”.

Mientras que Marcela Cubillos cuestionó que las razones para impedir el ingreso de la prensa sea el protocolo sanitario. “Siempre se nos dijo que era por un tema de aforo. Y ahora nos damos cuenta que el tema es otro, el temor a que la prensa libremente pueda transmitir lo que en su línea editorial con libertad de prensa puedan transmitir, elegir o cortar, o hacer. Creo que es bien incompatible con una transparencia total de la convención, que es lo que siempre se ha hablado”.

Dado que el objeto de esta sesión de la Comisión de Reglamento era definir las reglas mínimas de funcionamiento, los coordinadores llamaron a ceñirse a la discusión que los convoca, por lo que la última en referirse a esta materia fue Rosa Catrileo.

“Nosotros somos Comisión de Reglamento, el tema de la prensa debería verlo la Comisión de Comunicación. Imagino que ellos deciden o someten al pleno esta decisión”, concluyó Catrileo respecto de este tema que quedó en agenda.