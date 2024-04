Cordero acusa “extremada prevención” de abogado que presentó recurso para evitar acceso del CDE a chats de Hermosilla

En entrevista con radio Duna la mañana de este viernes, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, comentó el recurso de protección que presentó el abogado Mario Vargas para evitar que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) acceda al registro de la mensajería de WhatsApp del teléfono móvil del abogado Luis Hermosilla.

“El Ministerio Público está realizando esa indagación y el Ministerio Público entiende muy bien que es el teléfono del abogado, que por lo tanto pueden existir comunicaciones sujetas a secreto profesional, pero también es cierto que el secreto profesional no cubre los delitos”, señaló el titular de Justicia.

Hermosilla es indagado por la Fiscalía Metropolitana Oriente, imputado por el delito de soborno en una investigación que el Ministerio Público calificó de secreta, tras conocerse el audio en el que hablaba de eventuales sobornos a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII) y de la Comisión para el Mercado Financiero con el empresario Daniel Sauer y la abogada María Leonarda Villalobos.

En las pericias al teléfono del reputado penalista, se descubrió que el exgeneral director de la Policía de Investigaciones (PDI), Sergio Muñoz, filtró información a Hermosilla de una serie de causas. Muñoz fue formalizado y quedó en prisión preventiva.

Según información revelada por La Tercera las conversaciones entre Hermosilla y el exjefe de la PDI son solo el 0,02% del contenido que se encuentra depositado en los chats del penalista, que en total suman 777 mil páginas de conversaciones.

“Yo no logro entender muy bien, salvo una extremada prevención por parte del abogado que interpuso el recurso de protección y además incorporar un mecanismo de control judicial que el sistema legal no tiene en esta etapa. Por lo pronto, sin que sepamos cómo avanza esa investigación y sin que siquiera al Ministerio Público el consejo hubiese solicitado formalmente esos antecedentes o esté en discusión eso, me parece que no es evidente, o por lo menos yo no lo veo, que exista una amenaza actual que justifique un recurso de protección, pero eso tendrá que definirlo la corte ahora que se ha presentado este recurso”, planteó Cordero.

La autoridad de gobierno había manifestado hace unas semanas, en una entrevista con radio Infinita, que “el celular de Luis Hermosilla puede ser una caja Pandora”.

Consultado este viernes por la acción de Mario Vargas Cordero dijo no entender “cuál es la amenaza en concreto”.

“El funcionamiento del sistema de enjuiciamiento criminal supone que el Ministerio Público debe hacer copia de los antecedentes que pudiera existir en la carpeta de investigación al Consejo de Defensa del Estado, si hay antecedentes que puedan comprometer el patrimonio público o respecto de los cuales puedan existir delitos. No es una comunicación pura y simple. Fue algo que sucedió en el caso del exdirector de la Policía de Investigaciones, Sergio Muñoz. Es decir, cuando el Ministerio Público detecta que hay transferencia de información que está sujeta a secreto, el consejo accede a esa información que es la que permite sustentar la querella porque es un delito funcionario la violación de secreto”, recordó.