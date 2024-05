Hasta total despacho: diputados votan RUF y desde la UDI cuestionan ausencia de Tohá en parte inicial del debate

Pasadas las 10.30 horas, en la sala Carlos Lorca de la Cámara de Diputados, se inició la sesión de este jueves de las comisiones unidas de Constitución y Seguridad Ciudadana para discutir y votar hasta total despacho las Reglas de Uso de la Fuerza (RUF).

Esto, luego que la tarde del martes hubo un acuerdo de los partidos de distintos sectores políticos de la Cámara de Diputados, tanto de oficialismo como de oposición, para destrabar la agenda de seguridad.

En el caso de las normas generales sobre el uso de la fuerza para el personal de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y de las Fuerzas Armadas, fue votar las indicaciones hasta total despacho en esta jornada, pese a que en las sesiones anteriores el Frente Amplio se había mostrado reticente a un avance exprés de esa ley.

Por su parte, la oposición se comprometió a avanzar en la tramitación del proyecto que crea el Ministerio de Seguridad Pública. Para este fin, se citará a las comisiones de Seguridad y de Hacienda este viernes de 10.00 a 11.30 horas y de 12.00 a 13.30 horas, respectivamente.

El acuerdo contempla además una sesión especial de sala mañana viernes, de 16.00 a 19.00 horas, para despachar las dos iniciativas.

Al inicio de la sesión de hoy para votar las RUF, el presidente de la instancia, el diputado Miguel Ángel Calisto (Demócratas), pidió a los legisladores aceptar la concurrencia del jefe jurídico del Ministerio del Interior, Rafael Collado, en representación del Ejecutivo, específicamente de la titular de la cartera, la ministra Carolina Tohá.

El diputado Cristian Labbé (UDI). Foto: Jonnathan Oyarzun/Aton Chile.

La ausencia de la secretaria de Estado fue cuestionada desde la UDI por el congresista Cristian Labbé. Previo a un receso de la sesión, a eso de las 13.00 horas, el parlamentario preguntó por Tohá y criticó que no participara en la parte inicial del debate.

“Son las 12.52, estamos pronto ya a entrar a la una de la tarde y la ministra (Carolina Tohá) todavía no aparece. Me gustaría saber en qué está la ministra, si va a venir o no va a venir, porque la verdad que estamos entrando, o sea, el proyecto es enteramente importante, pero estaría importante que estuviera la ministra acá o al menos avisara a qué hora va a llegar para saberlo”, dijo.

Y luego agregó: “Además, a diferencia de la ministra, el asesor Collado no tiene el uso ilimitado (de tiempo) a diferencia de la ministra, entonces creo que también le tenemos que poner tiempo al señor Collado para dar su opinión con respecto a los artículos, al igual como lo tienen los diputados”.

La ministra del Interior participó en la mañana -junto a su par de la Segpres, Álvaro Elizalde- de una reunión en La Moneda con la mesa de la Cámara de Diputados, encabezada por la parlamentaria comunista, Karol Cariola.

El objetivo de la cita entre el Ejecutivo y la Corporación fue abordar la elaboración de un nuevo fast track legislativo en materia de seguridad.

Cabe consignar que una vez terminado el receso en el Congreso Nacional, cerca de las 13.30 Tohá se unió a la sesión de las comisiones unidas de Constitución y Seguridad Ciudadana para participar del debate de las RUF. A las 14.10 también llegó a la discusión el ministro Elizalde.

Principio de proporcionalidad

La vocera de gobierno, Camila Vallejo. Foto: Dragomir Yankovic/Aton Chile.

Por otra parte, durante una vocería desde el set de prensa de Palacio, la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, sostuvo que desde el Ejecutivo lamentan “el rechazo al principio de proporcionalidad” en las RUF, y que buscarán que sea repuesto.

“Es un principio que existe actualmente en los reglamentos de uso de la fuerza que tiene Carabineros y las Fuerzas Armadas, es un principio que debe estar en cualquier ordenamiento jurídico, esto es parte de los estándares que se deberían resguardar”, dijo.

Así mismo, argumentó que la proporcionalidad debe reponerse porque “no solo está en el marco del funcionamiento actual (...) sino porque además ellos mismos (Carabineros y FF.AA) han pedido que esté y porque además recoge la misma observación que hizo la oposición el año pasado, de que el principio de proporcionalidad no significa igual uso de medios”.

En ese sentido, expresó que se buscará que sea repuesta en el siguiente trámite, “sea en sala o sea luego en el Senado, porque es fundamental que esté, es parte básica del ordenamiento que sostiene las RUF, porque para eso están las reglas y las reglas tienen principios”.