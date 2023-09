Core del Partido Republicano denuncia sobreprecio en millonaria compra de motobombas de Orrego

Con bombos y platillos anunció a mediados de agosto el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, la adquisición de 25 motobombas equipadas para apoyar los “trabajos municipales en caso de inundaciones”. Esto, en el contexto de los complicados sistemas frontales que ha enfrentado el país durante este año.

La Gobernación, tras un estudio, determinó que cuatro de estas motobombas se quedarán en el Gore, otras cuatro irán a San Bernardo; dos irán a Maipú, La Florida, Lo Espejo y Quinta Normal, y se repartirá una para Cerrillos, Cerro Navia, Estación Central, Lampa, Macul, Pudahuel, Recoleta, San Miguel y Santiago. “Esta es la manera de enfrentar una crisis, no solamente buscando responsables, no solamente improvisando, sino que también invirtiendo para preparar y fortalecer la resiliencia de Santiago”, dijo Orrego en esa ocasión.

La iniciativa fue valorada de manera transversal por alcaldes, como Rodolfo Carter (ex-UDI) hasta Daniel Jadue (PC), pero durante esta semana surgió una crítica en una de las sesiones de consejeros regionales de la RM. Se trató de una acusación del representante del Partido Republicano, Pedro Bolados, quien afirmó que “me llegó el listado de elementos que conformaban un monto pagado por 25 motobombas marca Honda, modelo WT40, por un monto individual para cada una de $9.996.000, que comprendían la motobomba, horómetro, manguera espiral, manguera plana tipo bombero y aceite Honda”.

Luego, Bolados prosiguió: “Ocurre que ese mismo día pedí cotización a Honda Chile, por la misma motobomba y con los mismos elementos. Me llegó la cotización número 2.381, de la misma fecha, por un monto individual para cada uno -con IVA incluido- de $3.988.467, por lo tanto, lo que pagó el Gore por las 25 motobombas fue un total de $249.900.000, no obstante, la cotización que recibí yo asciende a $99.711.675. Quiero saber, por favor que se me informe, a qué se debe la diferencia de precio y su detalle”.

La acusación de sobreprecio -diferencia de $150.188.325- fue sustentada en una cotización que solicitó a Honda el propio Pedro Bolados, el pasado 22 de agosto. En dicho documento, al que tuvo acceso La Tercera, se da cuenta de que, por unidad, una motobomba cuesta $2.750.000; un horómetro, $32 mil; una manguera espiralada, $392 mil; una manguera plana tipo bombero, $171.152, y un aceite Honda, $6.501. Al total se le debe sumar el IVA, por $636.814.

Consultado por este medio, Bolados agregó que “la respuesta de Orrego ante mi intervención fue que compraron todas las motobombas de acuerdo a lo que manda la ley. Me dijo que podía enviar los antecedentes a la entidad que yo quisiera. No justificó el precio pagado, dijo que había sido comprado todo de acuerdo a los procedimientos legales”.

Ante esto, el Gore de la RM encabezado por Claudio Orrego descartó cualquier irregularidad y aseguró que el consejero realizó una cotización de elementos diferentes a los que finalmente se compraron, lo que justificaría, aseguraron, la diferencia de precios. “La cotización dada a conocer por el consejero Pedro Bolados no es comparable con la licitación, dado que las Bases Técnicas que forman parte y, que se publicaron con ID 1261- 22- LQ 23, dan cuenta que se solicitaron 400 metros de manguera de evacuación (16 kit de mangueras de 25 mts), que fue lo que entregó el proveedor por cada motobomba con sus respectivas coplas (32 para cada kit), y no 16 metros que menciona la cotización del consejero. Además de bidones, plazos acotados en entrega y despacho. En estos estos aspectos radica la diferencia mostrada por el consejero”, indicaron desde la gobernación.

La accidentada licitación

Luego de que se publicara la licitación el 4 de mayo de 2023, la comisión evaluadora determinó el 8 de junio que se adjudicara el proyecto a la empresa “2Tech” -que se impuso a otras cinco sociedades-, por $223.720.000. Previamente, el Gore de la RM había fijado para este proceso de adjudicación un monto total de $252.875.000.

Sin embargo, dicha empresa no hizo “entrega de la Boleta de Garantía de Fiel Cumplimiento”, cuyo plazo venció el 27 de junio. Con ello, el 7 de julio el Gore de la RM debió poner término anticipado al contrato y readjudicar la licitación a la segunda sociedad mejor puntuada por la comisión evaluadora: “Quality Service Chile SPA”, esta vez por un costo de $249.900.000, el monto ofertado por dicha empresa para cumplir con los servicios.

Entre la documentación entregada por Quality, se muestra, entre otras cosas, la ficha técnica de las motobombas adquiridas, así como también de todos los implementos e informaciones sobre su experiencia.

Este año, por ejemplo, la empresa ha trabajado con las municipalidades de Villarrica, Talca, Lota, Puerto Varas, Curepto o Teodoro Schmidt, así como también con la Dirección General de Aeronáutica Civil.