Tras fallida censura a mesa de Cariola: Schubert (republicano) dice que presentaron la moción por “principios y no por resultados o popularidad”

Esta tarde la Cámara de Diputados rechazó la censura contra la mesa que lidera Karol Cariola (PC), y que, además, está compuesta por Gaspar Rivas (ind.-exPDG) y Eric Aedo (DC). La ofensiva fue desechada por 76 votos en contra, 69 a favor y 7 abstenciones.

Pese al fracaso en la votación, el jefe de bancada del Partido Republicano, Stephan Schubert, quien junto a Sara Concha (Partido Social Cristiano) presentó el oficio solicitando la censura, defendió la arremetida con una particular analogía: “Es lo mismo que si un carabinero ve a un delincuente y decide no perseguirlo pensando que mañana va a volver a estar suelto. Eso no se debe hacer”.

“Nosotros estamos con ese carabinero que insiste en hacer y cumplir con su deber, más allá de si el resultado lo va a acompañar o no. Esto es algo que había que hacer, nosotros tomamos la decisión y seguimos adelante (...). No podemos permitir que aquí el Ejecutivo intervenga y que haya una transacción a cambio de un voto y nosotros no hagamos nada”, dijo.

Con ello, aludía a los dichos de Rivas en donde aseguró que el ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde (PS), en la definición de las negociaciones de la testera, le ofreció la primera vicepresidencia al Partido de la Gente. El diputado luego se desdijo, sin embargo, desde la oposición inmediatamente salieron a criticar lo que consideraron como una intromisión del Ejecutivo a la autonomía del Poder Legislativo.

Si bien Schubert lamentó que el resultado “no fue el esperado”, afirmó que desde republicanos y el PSC optaron por levantar la censura rigiéndose “por principios y no solamente por resultados o por popularidad”. En esa línea, agradeció los votos favorables de Chile Vamos, argumentando que “aquí hay un fundamento jurídico”, e hizo un llamado al oficialismo -que en bloque votó en contra- y a las fuerzas de centro como Demócratas y Amarillos, quienes optaron por abstenerse.

“Cada uno de los diputados que decidió abstenerse o votar en contra, son aquellos que tendrán que explicar a la ciudadanía por qué, a pesar de que aquí hubo una transacción de un voto a cambio de un cargo, ellos estuvieron dispuestos a rechazar esta censura. Eso nos parece muy grave, y aquí la pregunta que nos hacemos todos es, en otras circunstancias, en otros proyectos de ley, ¿también el gobierno ha ofrecido algo a cambio de los votos? A nosotros, a lo menos, nos preocupa. A los que votamos a favor de la censura nos preocupa, pero por lo visto, a algunos parlamentarios y diputados de esta Cámara no les importa”, emplazó.