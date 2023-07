Directiva regional de la UDI lleva al diputado Joaquín Lavín al Tribunal Supremo tras rechazar acusación contra Ávila

Fue una decisión que causó extrañeza el miércoles. A diferencia de toda la bancada de su partido, el diputado de la Unión Demócrata Independiente (UDI) Joaquín Lavín León votó en contra de la acusación constitucional en contra de Marco Antonio Ávila. La acusación, que no prosperó, buscaba sacar a Ávila del Ministerio de Educación, cartera que fue encabezada por el padre del diputado, hace más de una década.

La acusación fue presentada por las diputadas del Partido Social Cristiano Francesca Muñoz y Sara Concha, pero contó con el respaldo de Chile Vamos -salvo del comité de Evópoli- y el texto fue fruto de una negociación colectiva entre las bancadas opositoras. El conteo final esa jornada fue de 78 votos en contra, 69 a favor y ninguna abstención.

Este viernes, la directiva de la Región Metropolitana de la tienda gremialista, que preside Carlos Chaparro, emitió un comunicado informando que decidieron llevar al Tribunal Supremo del partido al diputado por el distrito 8.

“Esto por constantes actos que no se condicen con nuestra declaración de principios y forma de hacer política. Creemos que sus constantes actitudes y ausencias, constituyen una falta a la ética, al compromiso adquirido como diputado de la UDI y representante de nuestras ideas y maneras de trabajar en política. No pretendemos seguir tolerando qué personas como el anteriormente mencionado sigan faltando a lo que creemos fundamental, lealtad y real compromiso no solo a nuestras ideas sino que a las personas que votaron por él creyendo representar a nuestro partido”, argumentaron en un texto en que no se alude directamente el voto del legislador el miércoles.

Según se especifica en la declaración, la directiva regional de la UDI hará la presentación respectiva el lunes.

“Pedimos una sanción drástica y ejemplificadora por sucesivos actos que no se condicen con nuestras ideas ni maneras de trabajar en la vida pública”, indicaron.