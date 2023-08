El mensaje del expresidente Lagos ante el Consejo: “Estoy preocupado por el curso que está tomando el proceso constitucional actual”

Este jueves el expresidente Ricardo Lagos llegó hasta la sede del Congreso en Santiago para exponer ante la comisión de Sistema político. El exmandatario es la segunda autoridad de esta investidura en llegar hasta la instancia que preside el consejero Edmundo Eluchans (UDI). Solo algunos días antes había sido el expresidente Sebastián Piñera quien acudió para exponer ante los consejeros y comisionados.

La sesión estaba citada a las 10.30. Pasadas las 10.00 de la mañana el exmandatario ingresó a la Cámara, lugar donde lo recibió Eluchans, además de los secretarios del proceso, Rodrigo Pineda y Luis Rojas. Acto seguido, tuvo el saludo protocolar de la mesa directiva, encabezada por la presidenta Beatriz Hevia (republicana) y el vicepresidente Aldo Valle (Ind.-PS).

Foto: www.procesoconstitucional.cl

Unos minutos después se dio inicio a la sesión. Lagos leyó una presentación que había preparado la cual estuvo centrada en criticar abiertamente una buena parte de las enmiendas ingresadas por la bancada del Partido Republicano.

Antes de entrar en el detalle de las indicaciones republicanas, valoró el trabajo realizado por la Comisión Experta: “El anteproyecto es un hito en la historia constitucional de Chile y un buen logro para los tiempos que corren. Los expertos le dejaron la vara muy alta al Consejo Constitucional”.

Luego se refirió a la correlación de fuerzas que existe al interior del órgano redactor. “Sabemos que en el Consejo los representantes de la derecha no solo tienen los tres quintos necesarios para modificar el anteproyecto, sino que también tienen los 2/3 para rechazar las sugerencias de los expertos. Si quisiera, la derecha pude imponer íntegramente sus puntos de vista. La pregunta es si ésta será una Constitución aprobada por solo un sector”, partió reflexionando.

Luego dio un marco general sobre hacia dónde debe apuntar la propuesta de nueva Constitución. “Hay una forma de hacer política que consiste en adquirir popularidad diciendo lo que la gente quiere escuchar. Esa es la política con minúscula, decir lo que la gente creo que quiere escuchar, lo cual no quiere decir no saber escuchar a la gente, que es algo distinto. Los verdaderos líderes políticos escuchan mucho a la ciudadanía, pero también la respetan lo suficiente como para darse el tiempo de explicar a veces por qué sus representantes adoptan decisiones que pueden ser impopulares”, comentó Lagos.

Luego siguió con su punto: “Veo con preocupación las miradas de corto plazo y un afán por seducir a la ciudadanía especialmente a las encuestas que muestran la intención de rechazar el plebiscito de salida en diciembre y que desvían la atención de los consejeros sobre el papel histórico que están llamados a cumplir”.

La primera parte de su exposición concluyó con lo siguiente: “La Constitución que ustedes deben escribir tiene que ser nuestro pacto social, generar cohesión y legitimidad y será nuestro faro tanto para enfrentar los desafíos actuales como los que vienen por delante y en los cuales muchas veces ni siquiera nos podemos imaginar qué nos va a deparar el futuro”.

La preocupación de Lagos

Antes de entrar al detalle de las enmiendas, el exmandatario afirmó estar preocupado “por el curso que está tomando el proceso constitucional actual”.

Continuó indicando que “Chile es un país diverso en que conviven personas de distinto pensamiento político, religioso y no religioso, conservadores y progresistas, mujeres y hombres. Nuestro territorio, además, nos regala una diversidad enorme, a la que contribuyen, entre otros, el mundo indígena y el mundo rural. La diversidad no es una amenaza, la diversidad nos enriquece a todos, es por eso que la Constitución debe ser un marco que permita que esta diversidad se exprese”.

En esa misma línea, Lagos reiteró su preocupación pues, a su juicio, las enmiendas “que se están presentando en sistema político atentan contra la expresión de esta diversidad. Bajar el número de parlamentarios y la magnitud de distritos pone en riesgo la representatividad de la diversidad de fuerzas políticas, que fue lo que buscó al eliminar el sistema binominal”.

Continuó afirmando que “estas enmiendas llevan al máximo” la desigualdad del voto. “Sí, un voto en Aysén valdría ocho veces lo que vale ese voto en Maipú. Creo entonces que estas enmiendas también buscan retroceder en los avances que difícilmente se habían logrado en el anteproyecto de Comisión Experta”, dijo Lagos.

“Pido responsabilidad”

Por lo mismo, el exmandatario se dirigió a la comisión señalando: “Pido responsabilidad, este tema es extraordinariamente delicado y no podemos manipular el sistema electoral solo porque es popular bajar el número de parlamentarios en una época en que la política está no bien considerada”.

Y agregó: “Se están proponiendo enmiendas que buscan reponer las leyes de quórum calificado de 4/7, además el anteproyecto elimina el control preventivo sustantivo que, digámoslo, ha servido a las minorías que pierden en el Congreso para buscar entonces por esta vía la aprobación o promulgación de leyes que no les gustan”.

En esta materia, Lagos añadió que “yo entendía que había un cierto diagnóstico compartido en que el control preventivo había sido dañino para nuestra democracia, ahora veo que se están proponiendo enmiendas similares para reponerlo”.

“Enmiendas identitarias”

Lagos continuó su repaso por cada una de las enmiendas y advirtió su preocupación por indicaciones “que podríamos calificar de identitarias”.

“Está muy bien que alguien se siente representado por una determinada identidad, religiosa, cultural, filosófica. Esa persona vive en un país en que la identidad de su religión, que sus creencias serán respetadas, lo que no puede presentarse es que una determinada identidad se imponga entre quienes no la comparten, lo que no corresponde es transformarla en un valor en sí mismo, en un deber constitucional”, añadió.

Por lo anterior, el expresidente afirmó que “los valores y deberes constitucionales deben referirse a principios compartidos y deben reconocer la diversidad y pluralismo propio de la identidad chilena. Es en ese sentido, por ejemplo, que puedo entender que se estén presentando determinadas enmiendas que podrían llegar a transformar en inconstitucional la ley de aborto por tres causales”.

Asimismo, Lagos consideró que “el catálogo de derechos del anteproyecto es equilibrado”. Por lo mismo, indicó que “las enmiendas que hoy buscan eliminar la mención a los derechos colectivos de los pueblos indígenas, parecen estar más mirando el pasado que el futuro. Los derechos colectivos son fundamentales”.

Respecto a los derechos humanos, el expresidente criticó la enmienda -también presentada por republicanos- que busca que la condena de cárcel de las personas mayores de 75 años se cumplan en sus casas: “Tendría como resultado que salieran de la cárcel los responsables de las más atroces violaciones de derechos humanos de la dictadura”.

“¿Tenemos entonces que humanizar las cárceles? De todas maneras. ¿De una manera digna? De todas maneras. ¿Pero aquellas personas privadas de libertad se pueden acaso beneficiar porque esta deuda está pendiente? No podemos permitirnos dar señales de impunidad para violadores de derechos humanos que cumplen penas por este crimen”, planteó el exmandatario.

Sus críticas cerraron apuntando a la indicación que busca elevar el quórum de reforma constitucional de 3/5 a 2/3: “Espero que esa voluntad de aumentar el quórum vaya acompañado del compromiso de incluir a todas las fuerzas política en la elaboración de un texto constitucional que refleje un acuerdo verdaderamente transversal de manera que el texto se mantenga inalterable en el tiempo gracias a la importante base de apoyo de la legitimidad que tiene. Si no fuera así, el mensaje de subir el quórum sería poco presentable a la opinión pública”.