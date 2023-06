El juicio final de los 24 comisionados al anteproyecto que le entregaron al Consejo Constitucional

Verónica Undurraga - comisionada independiente-PPD

“El anteproyecto que entregamos no es el mío ni el de un sector, es el de la Comisión Experta en su conjunto. Su valor político, más allá de sus aciertos y desaciertos jurídicos, está dado porque las normas que incluimos fueron aquellas que reflejan el lugar donde nuestras distintas convicciones pueden encontrarse. Porque sí es posible encontrarse a pesar de nuestras profundas diferencias. Hoy podemos presentar un anteproyecto que recoge los aportes de nuestra historia constitucional junto con responder a los desafíos de los nuevos tiempos”.

* Extracto de su discurso de cierre en el pleno.

Sebastián Soto - comisionado independiente-Evópoli

“Una perspectiva para evaluar el anteproyecto de la Comisión es mirar sus conexiones. Conecta con la tradición constitucional chilena manteniendo cláusulas antiguas que dan certezas (juridicidad, propiedad). Conecta con el constitucionalismo global importando disposiciones comunes en otras latitudes que se adaptarán a nuestra realidad (Estado social, nuevos derechos). Conecta con problemas concretos y propone soluciones (malas prácticas legislativas, activismo judicial). Conecta con una pluralidad de visiones políticas que se acomodan en el texto permitiendo que sea una casa común. El desafío ahora es conectar con los sentires ciudadanos para tener en diciembre un plebiscito que inicie una reconciliación institucional”.

Paz Anastasiadis - comisionada DC

“Primó un espíritu de transversalidad, acuerdos que recuperan confianzas entre los diversos sectores políticos. Se puso en el centro a Chile, por lo que esperamos que este ánimo prospere y alcancemos un nuevo pacto social, que permita sanar un constante problema constitucional. Esta propuesta es ‘habilitante’, son normas responsables que evitaron establecer proyectos políticos identitarios y sectoriales que fueron fuertemente rechazados. Estamos cuidando la institucionalidad, modernizando y fortaleciendo la democracia. Avanzamos hacia un Estado social y democrático de derecho, donde participan instituciones públicas y privadas, orientadas hacia la calidad de vida de las personas, cuidando la dignidad humana y buscando mayor justicia social”.

Jaime Arancibia - comisionado independiente-RN

“La fuerza de este texto no estriba en su perfección, pues admite mejoras varias y ruego al Consejo introducirlas; tampoco en sus soluciones o en nuestros discursos. Lo importante no es lo escrito sino lo que hemos procurado hacer estos meses en silencio. Demostrar que es posible alcanzar acuerdos de convivencia pacífica pese a nuestras diferencias por razones de patriotismo. Hemos llenado el pentagrama jurídico con acordes comunes para distintas melodías del futuro”.

* Extracto de su discurso de cierre en el pleno.

Alexis Cortés - comisionado PC

“El anteproyecto es un texto aceptable y equilibrado. No dejó 100% satisfecho a ninguno de los comisionados, pero todos dejamos nuestra huella con redacciones que no fueran excluyentes. La consagración del Estado social y democrático de derecho es una garantía de que estamos ante una nueva Constitución y las redacciones son lo suficientemente abiertas para que se habiliten cambios que mejoren la vida de las personas en salud, educación, trabajo decente, vivienda adecuada y seguridad social. El texto entrega herramientas para combatir la desigualdad y construir un orden social más justo y solidario, cuidando la naturaleza y con descentralización del poder”.

Carlos Frontaura - comisionado independiente-republicano

“Dentro de las virtudes de este proceso, creo que se ha renovado la convicción de que la patria no se inventa y su Constitución tampoco. Así, se ha combinado sabiamente tradición e innovación. Pero, además, la Constitución no es un punto de llegada ni un fin en sí mismo, sino que un medio para el bien común. Ahora, como todo proyecto humano, puede ser perfeccionado. Espero y confío en que el Consejo actuará con sobriedad para proponer las mejoras que favorezcan un texto al servicio de la dignidad de todos los seres humanos, de la paz y la justicia”.

Magaly Fuenzalida - comisionada independiente-FRVS

“El texto no me deja totalmente contenta, pero sí conforme y representada, pues logra conjugar la pluralidad de visiones que existieron en la Comisión Experta, pero, sobre todo, porque fue fruto de un enorme esfuerzo colaborativo por llegar a acuerdos, a pesar de nuestras diferencias. Seguiré abogando por la descentralización y el medioambiente. Creo que tanto en el Capítulo VI como en el XIII se hizo un tremendo trabajo y si bien aún se pueden mejorar, voy a estar atenta a no retroceder. Y, por cierto, que resguardaré el Estado social y democrático de derechos y el catálogo de derechos sociales”.

Natalia González - comisionada independiente-UDI

“El anteproyecto es una propuesta razonable. Contempla avances y novedades, manteniendo nuestra tradición constitucional. Avanza orientándose a mejorar el bajo nivel de gobernabilidad actual con el umbral nacional que deberán alcanzar los partidos políticos para acceder a un escaño en la Cámara de diputados y con las elecciones parlamentarias en la segunda vuelta presidencial. Con ello se buscan perfilar dos grandes mayorías, una oficialista y otra opositora, pero manteniendo el importante esquema de contrapesos. Sin embargo, se puede hacer más y el Consejo debe avanzar, modificando el sistema electoral y reduciendo la magnitud de los distritos, perfeccionando las atribuciones de la Corte Constitucional y estableciendo un Consejo Técnico Asesor para la Contraloría”.

Bettina Horst - comisionada independiente-UDI

“El texto que entregamos hoy es un aporte que, considerado con humildad, está a la altura de lo que se le pidió a esta instancia. Cada hora de cada una de las largas jornadas, cada gesto de paciencia y también cada discrepancia sostenida con pasión, pero con seriedad, han valido la pena para entregar un texto que es un avance en el camino trazado por el Congreso. Hemos repetido una y otra vez que este texto no nos deja felices, pero sí conformes. Está construido teniendo presente y articulando criterios de continuidad con nuestra historia constitucional y criterios de cambio”.

* Extracto de su discurso de cierre en el pleno.

Alejandra Krauss - comisionada DC

“El anteproyecto debe leerse de principio a fin como unidad. En consecuencia, el Estado social es el principal elemento interpretativo para todo el texto. Esto aplica ya sea para los nuevos derechos sociales que se incorporan, como aquellos cuyas redacciones cambian sustancialmente e incluso para aquellos derechos económicos que se mantienen similares. Ninguno puede interpretarse bajo el mismo ‘lente constitucional’ por parte del intérprete, sino que siempre deberá tenerse a la vista que hemos establecido una relación cualitativamente distinta entre el Estado y las personas, lo que derivará en alcances diferentes de estos derechos tal como los entendemos hoy”.

Catalina Lagos - comisionada PS

“La igualdad tiene un especial lugar en este anteproyecto. Ha sido consagrada, en su dimensión formal y sustantiva, como principio rector del orden constitucional, como derecho y como obligación estatal. Al respecto, se consagran herramientas adecuadas para hacer frente a la desigualdad estructural que enfrentan diversos grupos desaventajados u oprimidos, históricamente excluidos y discriminados, estableciéndose el deber del Estado de remover los obstáculos que impidan que la libertad, la igualdad y los derechos de las personas se realicen. Adicionalmente, la propuesta robustece no solo la democracia representativa, sino que consagra de forma inédita mecanismos de democracia participativa y sienta las bases para construir una democracia paritaria”.

Hernán Larraín - comisionado UDI

“Al cierre de esta etapa del proceso constituyente, es relevante subrayar que el largo y preterido anhelo por alcanzar un nuevo texto constitucional ha logrado encauzarse. El esfuerzo de la Comisión Experta ha sido útil para ello, quizás porque no intentó hacer nada espectacular ni revolucionario, sino simplemente de sentido común, innovando y reformando con vigor lo que urge y existe consenso -excluyendo por ende los desacuerdos-, mejorando aspectos menores, manteniendo lo que funciona y sacando lo que está demás. Se acreditó que con voluntad de entendimiento y sin imposiciones, se avanza. Que el diálogo para mejorar o corregir aún más lo alcanzado puede continuar en la próxima instancia. ¡Sí, se puede!”.

Domingo Lovera - comisionado RD

“¿Es posible una Constitución habilitante? Las constituciones, por definición, contienen el poder: fijan procedimientos y límites de contenido (derechos y libertades) al mismo. Pero esa es solo una cara: también crean poder, por ejemplo, el necesario para asegurar salud, educación y otras condiciones a las personas. ¿Qué comunidad actuaría razonablemente si su Constitución solo limitara el poder y mirara con sospecha incluso esas acciones que van en beneficio de las personas? La propuesta es habilitante en este sentido y en otro más: permite que el proceso político y democrático -¿para qué participar, si no?- vaya definiendo la forma precisa que adoptarán los principios que ella reconoce”.

Katherine Martorell - comisionada RN

“Es importante destacar que este texto comienza reconociendo la inviolabilidad de la dignidad humana y que las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. También, fuimos cuidadosos de la institucionalidad, pero innovadores. Nos atrevimos a cambiar el sistema político, a fortalecer la democracia y los partidos políticos, a reforzar la regionalización y modificar los nombramientos y quórums de altas autoridades, a fortalecer la seguridad y lo que más me enorgullece, la creación de un servicio de acceso a la justicia y defensoría de las víctimas, que no solo entregue asesoría letrada, sino también apoyo psicológico y social”.

Gabriel Osorio - comisionado PS

“El anteproyecto de nueva Constitución recoge las diversas corrientes constitucionales de nuestro país porque incorpora todas las visiones que han dado vida a nuestra historia constitucional. A pesar de ser un marco general y amplio, es clara en los principios que exige a nuestra vida en común y es específica en lo que respecta a reglas del juego y derechos de las personas. Además reafirma la máxima de que una Constitución que permite distintas interpretaciones no es una Constitución ambigua, sino una que nos permite convivir en diversidad, en respeto y en alternancia”.

Juan José Ossa - comisionado RN

“Se trata de un anteproyecto ponderado, no refundacional ni partisano, que recoge nuestras tradiciones constitucionales e instituciones de siempre, pero lo hace con una mirada de futuro y se hace cargo de los desafíos de este siglo. Protege debidamente derechos fundamentales de las personas y las diversas manifestaciones de la libertad (personal, movimiento, conciencia, asociación, prensa, expresión, culto y enseñanza, entre otros) y el derecho de propiedad. En materia política, se hace cargo de instalar mecanismos que eviten el individualismo de los parlamentarios, que fomentan la colaboración entre el Ejecutivo y el Congreso y que permiten la búsqueda de acuerdos y grandes mayorías”.

Máximo Pavez - comisionado UDI

“El texto es una buena síntesis. En el marco del respeto y promoción de la dignidad humana, combina adecuadamente una sociedad civil crecedora y emprendedora con las herramientas de un Estado que debe asegurar la realización de determinados derechos sociales. Todo lo anterior respetando nuestra tradición constitucional. De ahí que estamos construyendo un Estado social y democrático de derechos y libertades fundamentales. Ese es el nombre completo de nuestra propuesta de nueva organización del Estado”.

Marcela Peredo - comisionada RN

“Valoro la dignidad humana inviolable que protege la vida en igualdad de condiciones para el que está por nacer y su madre, pues los derechos esenciales a las personas se protegen ampliamente. También rescato la manera en que se incorporó el Estado social, cuyo despliegue debe respetar la autonomía de las organizaciones sociales, la mayor protección al derecho de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones religiosas y todas las libertades aseguradas en el texto. Espero mejoras en el sistema político y en materia de Corte Constitucional. Finalmente, valoro el acuerdo mínimo en medio de las discrepancias legítimas”.

Flavio Quezada - comisionado PS

“Es una propuesta que contiene aquellas definiciones que contaron con el apoyo suficiente como para ser incorporadas en un acuerdo amplio y transversal. Faltan varios temas que lamento, pero no alcanzaron el consenso necesario. Sus redacciones se sustentan en la historia constitucional chilena, buenas experiencias extranjeras y el derecho internacional de los derechos humanos. No es vanguardista, ni conservadora, pero abre nuestra democracia al permitir la construcción de un Estado social mediante un mejor sistema político. Evidentemente, no es una propuesta perfecta, pero aspira a ser un instrumento útil para convivir democráticamente y resolver pacíficamente nuestras legítimas diferencias.”

Teodoro Ribera - comisionado RN

“¿Estamos ante una Constitución contradictoria? No. Lo que ha imperado es el pragmatismo, la voluntad del reencuentro, de contar a futuro con un texto constitucional que nos permita progresar en libertad y seguridad, que nos represente a todos. Queda ahora en manos del Consejo Constitucional mejorar su contenido, respetando las 12 bases constitucionales y procurando los más amplios acuerdos que le den legitimidad democrática. El texto fue redactado por personas que estaban convocadas a llegar a acuerdos, pero nadie tenía una mayoría aplastante. El que lo hayan aprobado corrientes políticas y filosóficas contrarias entre sí tiene un valor democrático relevante”.

Antonia Rivas - comisionada CS

“Es el resultado de un consenso amplio y transversal entre distintas fuerzas políticas, con concesiones y renuncias mutuas, que permite que no sea un proyecto de un sector político, sino uno en el que todos podamos sentirnos representados y acogidos. Nos pone al día en derechos sociales, protección del medioambiente, reconocimiento a pueblos indígenas, descentralización y entrega elementos de coordinación y cooperación dentro del sistema político que permiten el avance de los programas de gobierno, sin predeterminar el rumbo de la política pública. Un texto habilitante, que no desconfía de la democracia, de la política ni de la participación de la ciudadanía”.

Catalina Salem - comisionada independiente-RN

“El anteproyecto es respetuoso de nuestra tradición constitucional y, al mismo tiempo, innovador al momento de fortalecer las instituciones que aseguran la gobernabilidad y la vigencia del Estado de derecho. Asimismo, destaco la consagración de un listado de deberes -además de derechos y libertades- en el marco del Estado social y democrático de derecho. Ello supone concebir a las personas como copartícipes y corresponsables del bien común y, por lo tanto, miembros de una sociedad libre que tiene su propia agencia para participar de lo público, configurando su ámbito de actuación propia en relación con el Estado”.

Leslie Sánchez - comisionada PL en cupo PPD

“Los próximos días vamos a tener que poner el anteproyecto en manos de un Consejo que fue electo democráticamente. Al Consejo le pido que actúe de buena fe y respetando los acuerdos y compromisos que esta Comisión Experta acordó. Simplemente porque las sensibilidades políticas que estamos acá presentes son relativamente las mismas que van a llegar a estas presentes en el Consejo Constitucional. Acá no hubo grandes renuncias a ideas ni las convicciones se dejaron de lado. Aquí simplemente se hizo lo mejor para Chile. Pido la buena fe para examinar, profundizar y modificar el texto porque qué sería de la política si no es bajo el principio fundamental del cumplimiento de la palabra empeñada”.

* Extracto de su discurso de cierre en el pleno.

Francisco Soto - comisionado independiente-PPD

“Destacaría del anteproyecto el capítulo primero donde se establecen bases institucionales que, a diferencia del texto vigente, todas las perspectivas de nuestra sociedad se pueden reconocer. Salda una deuda histórica reconociendo los pueblos indígenas y sus derechos y actualiza nuestro orden constitucional a las tendencias globales del constitucionalismo comparado, como es el caso de la normativa ambiental, la promoción de la igualdad de género, la descentralización, los nuevos mecanismos de participación y la modernización del Estado. Se consagra un Estado social y democrático de derecho que promueve el desarrollo progresivo de derechos sociales y se reforma al sistema político con el objeto de reducir la fragmentación y permitir una mejor gobernabilidad”.