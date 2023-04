En vivo | Senado vota esta tarde la ley Nain-Retamal

Pasadas las 16.00 horas de este martes, comenzó en el Senado una sesión clave para realizar la votación de la ley Nain-Retamal que busca aumentar las penas a quienes cometan delitos en contra de funcionarios policiales y de Gendarmería. En caso de aprobarse, continuará a su tercer trámite constitucional en la Cámara de Diputadas y Diputados.

Previamente, este lunes la Comisión de Seguridad del Senado aprobó en particular el proyecto Nain-Retamal. En la instancia se abordaron las 122 indicaciones presentadas tanto por el oficialismo como la oposición, y también por parte del gobierno.

La enmienda clave del Ejecutivo por la legítima defensa privilegiada de Carabineros fue finalmente rechazada por 3 votos en contra y 2 a favor. Luego de la negativa de los legisladores, la ministra del Interior, Carolina Tohá y el ministro de Justicia, Luis Cordero, se retiraron de la sesión.

“Presidente, los ministros presentes nos vamos a retirar. Creemos que lo que venimos a alegar a esta comisión ha sido rechazado de cuajo; lo que teníamos por proponer, respecto a que se hiciera valer el Código de Justicia Militar ya no tiene sentido, porque todo lo que está legislando la comisión es para profundizar en el Código Penal y de consecuencia nuestro rol colegislador ha quedado totalmente imposibilitado”, manifestó Tohá.

El objetivo de la enmienda era eliminar uno de los artículos más controvertidos de la normativa: el que concede una presunción del uso justificado de las de armas de servicio de los uniformados (defensa privilegiada).

En su lugar, desde el gobierno presentaron una redacción más atenuada, restringiendo el uso de armamento solo en casos de delitos contra la vida de los funcionarios o que atenten gravemente contra su integridad, y no en los tres escenarios que propone el proyecto que despachó la Cámara Baja -cuando actúen en defensa propia, de terceros o bien para impedir un delito-.

“Se entenderá que hubo necesidad racional en su uso (de armas de servicio) si se hace para impedir o tratar de impedir la consumación de delitos que atenten contra su vida o gravemente contra su integridad física”, establecía la indicación.

La jefa de gabinete lamentó que se rechazará la indicación porque argumentó que se “había propuesto una solución que acogía las inquietudes de los parlamentarios y parlamentarias y que conducía a una solución que, del punto de vista de las preocupaciones de las policías, era mucho más sustantiva”.

El Presidente Gabriel Boric, durante esta jornada ratificó que como gobierno repondrán las indicaciones a la ley Nain-Retamal, al mismo tiempo, hizo un llamado al Congreso a legislar con sentido de responsabilidad.

“Quiero hacer un llamado a que legislemos con un alto sentido de responsabilidad, escuchando a los expertos y organizaciones que han llamado la atención sobre los efectos nocivos que podría tener este proyecto tal cual como está, en particular con lo que se aprobó en la comisión del Senado, donde ni siquiera se escuchó a Carabineros”, emplazó el Mandatario.

“Cuando legislamos, aceleradamente y este debiera ser un aprendizaje que se enraice en nuestra práctica legislativa, en particular ad portas de procesos eleccionarios nos puede llevar al nublamiento del juicio y a dejar de escuchar las razones. Si queremos colaborar con la seguridad de nuestros ciudadanos, templemos el debate”, apuntó el jefe de Estado.

Debate en sala

Tanto el senador socialista Alfonso de Urresti como la senadora DC Yasna Provoste plantearon la necesidad de escuchar la opinión de distintos actores sobre la ley, tales como Naciones Unidas, Carabineros y académicos.

Provoste, acusó que durante la sesión en la comisión de Seguridad “se dijo que se había recibido formalmente la opinión de Carabineros a este proyecto de ley, me paré y se la pedí al secretario, él dijo que no la tenía”.

“Necesitamos la opinión de Carabineros en este proyecto de ley, ayer se dijo que estaba y no era verdad. Entonces al menos antes de iniciar esta votación que tengamos la opinión de todos los que dijeron que la habían enviado por escrito y que no consta en la información pública respecto de este proyecto de ley”, enfatizó.

En la misma línea, De Urresti señaló que “es obligación dar la posibilidad de escuchar a distintos actores, no solo las Naciones Unidas, son un conjunto de académicos y penalistas que han señalado su opinión. Lo de Carabineros es grave, si aquí estamos hablando de precisamente apoyar esta legislación para favorecer a Carabineros es impredecible escuchar al alto mando o a los auditores”.

Tras lo planteado por Provoste y De Urresti, el senador de la UDI, Iván Moreira solicitó al presidente del Senado realizar una “reunión de comité, porque todo lo que está sucediendo ahora es una materia dilatoria por las razones que todos sabemos. Aquí se quiere boicotear una ley, este Senado es para votarla, algunos estarán de acuerdo otros no, pero aquí hoy quedamos en que se va a votar, se gana o se pierde, pero no sigamos dilatando. Vamos a estar una o dos horas más, entonces yo les pido que en la reunión de comité determinen qué es lo que van a solucionar”.

Después de casi una hora de iniciada la sesión, el presidente de la Cámara Alta, Juan Antonio Coloma, finalmente suspendió el debate para dar paso a la reunión de comités a un costado de la sala con el objetivo de acordar cómo se procederá en la votación, en el marco de la petición de algunos legisladores de escuchar a Carabineros antes de votar la ley.

Al retorno, el presidente de la Comisión de Seguridad, Felipe Kast propuso comenzar la discusión en general y particular del proyecto.

En la discusión, la senadora independiente Fabiola Campillai, sostuvo que “al parecer a este Senado no le basta tener una colega a la cual un carabineo le disparó a la cara, con un arma que supuestamente era no letal, y que pudo haber sido letal para mí”.

“Hoy ese carabinero, gracias a Dios y a la Justicia, está preso, a 12 años de cárcel. Y esta ley ‘gatillo fácil’ dice que puede haber impunidad retroactiva, o sea, que se le va a poder revisar el caso a la persona que me disparó. Entonces qué le decimos a las personas que perdieron familia, a las personas que murieron”, se cuestionó la parlamentaria.

“Hoy con esta ley le damos impunidad a Carabineros”, destacó Campillai. “Esta ley salió peor de la comisión de Seguridad (del Senado), es una aberración como está hoy”, indicó.

“Hoy quiero ver quienes votan por este proyecto, quienes lo aprueban (...) Con esto no vamos a ejercer el derecho a la manifestación, porque un carabinero va a decir que lo miramos mal y que por eso disparó”, agregó.

Añadió que si la iniciativa es aprobada, pedirá el veto presidencial.

Ante esto, el senador UDI Iván Moreira afirmó que “esta es una cámara política, no es una cámara de expertos, y cuando escuchaba a una senadora usa el término ‘aberración’, que pena, y nos amenaza de cómo vamos a votar, yo les puedo decir que nos da la fuerza necesaria para votar con mayor convicción este proyecto. Aquellos discursos de odio envenenan el alma, los chilenos queremos un ambiente de paz”.

A su turno, el senador socialista José Miguel Insulza, indicó que “por alguna razón, las cosas se precipitaron de tal manera que tal como está el texto hoy no es un buen proyecto, no está bien hecho, tiene fallas que a nuestro juicio son muy fundamentales. Yo no tengo ningún inconveniente en señalar mi disposición a votarlo a favor, pero quisiera ver que haya cierto diálogo, para mejorarlo lo más posible, para que salga un buen proyecto”.

Asimismo, sostuvo que los expertos no fueron escuchados en la elaboración del proyecto, y que debe existir un diálogo para mejorar la iniciativa.

“Es cierto que, como dijo el senador Moreira, esta es una cámara política, pero otra cosa es hacer política con la vida de la gente, pero eso es muy riesgoso. Aquí un senador dice ‘voy a aprobar todos y cada uno de estos proyectos’, entonces no les vamos a hacer ningún cambio, ‘no los vamos a modificar en nada, los vamos a dejar tal cual. Entonces, la verdad es que uno se rebela a esto, porque hay errores muy graves en este proyecto”, manifestó Insulza.