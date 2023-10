Expertos oficialistas fijan estrategia para modificar el borrador del Consejo Constitucional

Hasta la sala de lectura del Senado en Santiago llegaron este martes los comisionados y asesores del oficialismo para tener una reunión de trabajo, que duró casi todo el día, para revisar norma por norma el borrador de nueva Constitución que está a punto de despachar el Consejo Constitucional.

El encuentro ocurrió a solo cinco días de que parta una nueva fase en el proceso constitucional. Esta etapa consiste en que la Comisión Experta observe por 3/5, es decir 14 expertos, las normas despachadas por los 50 consejeros. Dichas observaciones serán enmiendas cuyo propósito es modificar el texto votado en el pleno del órgano redactor.

Los comisionados de izquierda: Antonia Rivas (CS), Gabriel Osorio (PS), Domingo Lovera (RD) y Catalina Lagos (PS).

Por lo mismo, el oficialismo está afinando su estrategia para enfrentar el debate que comenzará, a partir del domingo, junto con el resto de los 12 comisionados de derecha. El diseño de los expertos de izquierda se basa en tres niveles. El primero apunta a que los partidos deben llegar a un acuerdo transversal para que las enmiendas de los expertos puedan prosperar.

Este requisito es fundamental, dicen en el sector, ya que de nada sirve lograr indicaciones en la Comisión Experta que luego serán rechazadas cuando lleguen de vuelta al pleno del Consejo. Luego del plazo de cinco días que exige la Constitución vigente, los consejeros recibirán el informe de enmiendas de los comisionados para votarlas y visarlas con 3/5 o rechazarlas por 2/3. Todo lo que no quede en alguna de esas dos hipótesis se derivará a una eventual comisión mixta integrada por seis expertos y seis consejeros.

El segundo nivel apunta a que la conversación con los comisionados debe ser “integral o total”. La primera señal de esto ya la comentó la timonel del PS, Paulina Vodanovic, cuando comentó que “esto no se va a resolver inciso por inciso. Los republicanos han tratado de canjear normas así como si estuviéramos jugando metrópoli”.

Ese enfoque ha sido refrendado por los comisionados del sector. “Será imprescindible contar con un acuerdo político transversal, de otro modo, no estarán dadas las condiciones para efectuar observaciones de fondo a la propuesta del Consejo Constitucional. Si ese contexto se da, el trabajo que se sostenga deberá observar el texto en su integridad, y no discutir cuestiones puntuales, por parcialidades. La Constitución no es un conjunto de normas que se dan la espalda, es un conjunto de normas que se relacionan y deben abordarse como un sistema, por ello, es importante que la discusión no se haga sobre una lista acotada de temas específicos”, explicó la comisionada socialista Catalina Lagos.

Esa pretensión va a chocar directamente con algunos de los límites que tiene la derecha. Algo de eso fue adelantado el sábado por el comisionado Máximo Pavez (UDI). “La izquierda no debe cuestionar como línea roja aquellas cosas que son parte del relato del triunfo del Rechazo como la libertad de elección en salud, propiedad de los fondos de pensiones, derechos sociales y por supuesto los temas de seguridad”, dijo en entrevista con La Tercera.

A juicio de Lagos, las tratativas deben basarse sobre un texto constitucional completo, no solo sobre algunas partes. “Es una Constitución lo que estamos deliberando, no un contrato de compraventa en que tú das, yo doy y vamos ‘transando’. Debemos, en cambio, tener una mirada de país, de Estado. No podemos perder de vista que debemos aspirar a un texto constitucional en el que podamos encontrarnos y reconocernos todos quienes integramos el pueblo de Chile”, agregó la experta del PS.

El tercer nivel de la estrategia es abrirse a conseguir redacciones alternativas a las normas en disputa. Es decir, mostrar la voluntad para buscar nuevas fórmulas distintas al texto del anteproyecto y el del Consejo. “Entre los y las comisionadas del bloque, existe la certeza de que las opciones para la etapa que viene son mucho más que las de optar entre las redacciones del anteproyecto o las del Consejo. Por ello, nos hemos abierto a considerar redacciones alternativas, siempre, como hemos reiterado hasta el cansancio, que se trate de un acuerdo transversal, apoyado por las fuerzas políticas de todos los sectores”, afirmó el comisionado de RD Domingo Lovera.

En Chile Vamos miran con atención los pasos que tomarán los comisionados del oficialismo, sobre todo las señales que podría dar la comisionada de la DC Paz Anastasiadis. La experta -cercana al senador de Demócratas Matías Walker- siempre se ha mostrado abierta a llegar a entendimientos con todas las fuerzas políticas, por lo que no duda en ser el voto número 13 y sumarse a normas promovidas por la oposición.

“Lo que he señalado con insistencia acá en este proceso, es que lo que tenemos que volver a tener es la transversalidad, ese espíritu se ha perdido de las normas que se han ido aprobando en el pleno y, por lo tanto, todos nosotros tenemos que tener una apertura”, señaló Anastasiadis.

La abogada decé, consultada por su rol de bisagra en la Comisión Experta, aclaró que “acá lo más relevante, más allá de ser un voto 13 o el voto 12 dependiendo de la posición que uno tenga respecto de la norma, es que junto con ello podamos incorporar más allá de los 3/5. Necesitamos mucho más”.

Encuentro de Demócratas con el oficialismo

Las gestiones partidistas para encauzar el proceso constitucional continuaron este martes en el Congreso en Valparaíso. En la cafetería del Senado, la presidenta de Demócratas, Ximena Rincón; el vicepresidente de esa colectividad, Matías Walker, y el timonel de Convergencia Social, Diego Ibáñez, se reunieron para abordar el rumbo del Consejo.

En dicha cita se conversó respecto de la posibilidad de sostener un gran encuentro entre Demócratas, Amarillos y todas las fuerzas del oficialismo el próximo jueves, en las dependencias del Congreso en Santiago. El horario sería después de almuerzo, cerca de las 15.00 y hasta el cierre de esta edición la idea estaba en evaluación.

Rincón también ha tomado contacto personal con otros dirigentes de la izquierda, como el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona. El intercambio habría sido por WhatsApp, en donde ambos quedaron de conversar. Todo esto se suma a lo que ocurrió durante la semana pasada, cuando la propia presidenta de Demócratas sostuvo encuentros con sus pares del PS, Paulina Vodanovic, y el PPD, Jaime Quintana.

En paralelo, Rincón junto a Amarillos continuó con sus reuniones. El grupo de trabajo que conformaron para este tema -integrado por los comisionados Pavez, Sebastián Soto (Ind.-Evópoli), Juan José Ossa (RN), Carlos Frontaura (Ind.-Republicano), Zarko Luksic (Amarillos) y Walker- tuvo una nueva cita en la oficina de Luksic. El objetivo fue para seguir elaborando las modificaciones que quieren impulsar en conjunto.

Vodanovic también ha tenido una agenda movida. Este martes tuvo una reunión con la secretaria general del Partido Republicano, Ruth Hurtado, en la Cámara en Valparaíso. En la cita ambas dirigentes intercambiaron su visión sobre los cambios que necesita el borrador del Consejo. Hurtado insistió en pedirle claridades a la timonel socialista sobre su listado de temas a abordar. Además no han cesado las conversaciones de Vodanovic con Chile Vamos por el proceso constitucional. Estos encuentros partieron formalmente a inicios de la semana pasada, cuando se reunió en el Congreso de Santiago con los presidentes de la UDI, Javier Macaya, y RN, Rodrigo Galilea.

Para este miércoles, el oficialismo está organizando una reunión de partidos, con sus respectivos representantes dentro del proceso constitucional. Los consultados aseguran que será cerca de las 19.00 h, en un lugar por definir.

En la coalición del Presidente Boric han adoptado la estrategia de aguantar su definición de cara al plebiscito de diciembre, por lo que quedó descartado que se decante una alternativa en el cónclave del sector, actividad que se realizará en la sede de Convergencia Social el próximo lunes 9 de octubre.