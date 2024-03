Expresidente Lagos reaparece públicamente en homenaje a José Tohá en La Moneda

Durante esta tarde se llevó a cabo la ceremonia de homenaje al exministro José Tohá, a 50 años de su muerte. El otrora secretario de Estado es, además, el padre de la actual titular del Interior, Carolina Tohá.

El acto contó con la participación de distintas figuras del mundo político. Entre ellos, ministros, el propio Presidente Gabriel Boric y la exmandataria Michelle Bachelet.

Quien también se hizo presente fue el otrora jefe de Estado Ricardo Lagos. Se trata de su primera reaparición pública tras anunciar que se retiraba de la vida pública, el pasado 30 de enero.

“Próximo a cumplir los 86 años he aprendido a valorar la sabiduría y la perspectiva que estos años me ha ido entregando. No obstante, algunas capacidades físicas, como está a la vista, han disminuido. Sin embargo, lo que hay es una gran riqueza de experiencias y de comprensión. Y creo entonces que ha llegado el momento de dejar mi participación en la esfera pública. Es un cambio en mi vida, es un capítulo nuevo que se abre, es un período de transformación en cómo entiendo la forma de servir y contribuir a un Chile mejor que construyamos entre todos”, dijo en esa oportunidad, a través de un video subido a sus redes sociales.

Hace algunas semanas, el expresidente había confirmado que asistiría al funeral de Estado de Sebastián Piñera, pero luego se excusó de participar argumentando que “por las razones que compartí la semana pasada con el país, no resulta aconsejable mi asistencia de la manera que yo hubiera querido”.