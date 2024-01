Expresidente Ricardo Lagos anuncia su retiro de la vida pública, y Boric y políticos destacan su trayectoria

En un video de 3:57 minutos, subido a sus redes sociales, el expresidente Ricardo Lagos Escobar anunció este martes su retiro de la vida pública.

“A mis 85 años, comienza un período de transformación en mi forma de contribuir desde un espacio más íntimo, atento siempre a los desafíos que Chile y el mundo tienen por delante”, fue el mensaje escrito con el acompañó el registro.

“Próximo a cumplir los 86 años he aprendido a valorar la sabiduría y la perspectiva que estos años me ha ido entregando. No obstante, algunas capacidades físicas, como está a la vista, han disminuido. Sin embargo, lo que hay es una gran riqueza de experiencias y de comprensión. Y creo entonces que ha llegado el momento de dejar mi participación en la esfera pública. Es un cambio en mi vida, es un capítulo nuevo que se abre, es un período de transformación en cómo entiendo la forma de servir y contribuir a un Chile mejor que construyamos entre todos”, dijo.

En una acción poco usual entre exdignatarios, que prefieren retirarse paulatinamente del debate nacional, Lagos entregó su mensaje sentado en un sillón, con una tenue melodía de piano de fondo y acompañado de un cuadro donde está junto a esposa, Luisa Durán.

Un precedente reciente es la decisión que adoptó el escritor y Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, quien también por razones de salud anunció su retiro. “Mi memoria ya no es la que era y eso hace mucho más duro escribir”, dijo en diciembre pasado, por ejemplo, el escritor peruano.

Lagos, por su parte, había sufrido un accidente doméstico en agosto del año pasado (una caída que le dejó una herida en la cara) y sus mismas capacidades ya no eran las mismas para estar concediendo entrevistas, responder preguntas y estar participando de actos públicos y reuniones políticas. Si bien continuará escribiendo columnas por un tiempo, con este anuncio se despide desde un punto de vista público, señalan sus cercanos.

“Era una decisión que venía meditando hace tiempo”, señala su amigo y exasesor en materia internacional, el exembajador Fernando Reyes Matta.

“Llegado el momento en el cual ya no se siente con todas las fuerzas, la energía necesaria... él ha decidido dejar la vida pública”, expresó otro de sus exasesores en La Moneda, Ernesto Ottone, quien precisó que “eso no significa” pasar a un retiro absoluto, pues continuará contribuyendo a través de consejos y escritos.

Cambio epocal

En su video, el expresidente también adelantó que “la fundación (Democracia y Desarrollo), donde he desarrollado después que dejé la Presidencia, cambia de lugar, a un lugar más pequeño, pero continúa con la misión que ha tenido siempre. El mundo de hoy, todos los sabemos, está viviendo un cambio epocal de enorme transformación”.

Y añadió: “La revolución digital todavía no se expresa en toda su magnitud, pero los cambios sociales, económicos, políticos que implica se están desarrollando aceleradamente. Porque estamos atravesando un período complejo es necesario hacer muchos esfuerzos para cambiar el rumbo y retomar un camino más auspicioso para la humanidad”.

“Deseo que nuestra historia nacional, tanto regional como global, sea un relato compartido en la que seamos capaces de encauzar pacíficamente los desacuerdos y aspirar a un futuro justo, solidario, libre y democrático”, agregó.

Así, sostuvo que “he dedicado prácticamente toda mi vida en contribuir en ello. Y por eso entonces quiero aprovechar este momento para agradecer. Agradecer a los chilenos y chilenas que se sumaron al proyecto permanente, pensando en Chile para hacerlo grande. Compañeros de ruta, de la academia, de organizaciones sociales, de los sindicatos, de los organismos internacionales, de gobierno, del mundo”.

Luego agregó: “Quiero agradecer a mi familia. A Luisa, mi mujer, que me ha acompañado codo a codo todos estos años. No soy capaz de imaginar este recorrido sin la compañía de Luisa. Su sostén, su apoyo incondicional y los valores para servir a Chile han sido fundamentales para dar los pasos en cada una de mis acciones”.

“Llegó el momento de iniciar un nuevo camino, aunque no voy a guardar silencio si me parece que puedo ser un aporte. Seguiré con ustedes, seguiré cuidándome, aprendiendo y escribiendo. Las convicciones y las esperanzas por un Chile mejor permanecen siempre. Y por eso, con el corazón lleno de gratitud y esperanza, los invito con firmeza, con valentía, a perseguir nuestros sueños, a hacerlos posible y entender que lo mejor está por venir y solo juntos podemos construirlo”, finalizó el expresidente.

Reacciones

La decisión de Lagos se convirtió en el principal tema de discusión política este martes en la tarde.

El Presidente Gabriel Boric, en medio de una gira por Chiloé, le hizo un reconocimiento. “Me permito una licencia fuera de pauta. Decíamos que Chile también es su historia, y su historia se construye por las luchas del pueblo y también por algunas personas que destacan, y una de ellas ha anunciado el día de hoy su retiro de la vida pública. Es el presidente Ricardo Lagos que ha dicho, nos ha comunicado a todos a través de una video que, ad portas de cumplir 86 años, decide retirarse de la vida pública, pero que si es que en algún momento cree que su opinión es valiosa, la hará escuchar, y de eso me alegro mucho”, expresó el Mandatario.

En tanto, el expresidente Sebastián Piñera dijo que “Ricardo Lagos ha sido un gran estadista y un valioso aporte para Chile, que debemos agradecer. Agradezco especialmente su enorme contribución a recuperar nuestra democracia en forma ejemplar y su permanente aporte a construir un Chile mejor. Agradezco la amistad con que me ha distinguido y espero con entusiasmo sus futuras contribuciones”.

“Emocionante despedida de la vida pública de Ricardo Lagos. Para muchos seguirá a nuestro lado”, expresó el exministro y exparlamentario, José Antonio Viera-Gallo (PS).

“Se retira de la vida pública el último demócrata y estadista que ha tenido Chile”, escribió el exsenador y exsubsecretario Felipe Harboe (ex-PPD).

“Grande Lagos. Abrió el siglo 21 con una presidencia notable, visionaria y realizadora”, expresó Sergio Bitar (PPD), exsenador, exministro y amigo del exmandatario.

“Lagos, han sido muchos años de trabajo por construir una sociedad mejor, menos desigual, más democrática y siempre buscando lo mejor para nuestro país y sociedad… Un beso y mi eterna admiración”, escribió su hijo, el senador Ricardo Lagos Weber, quien, en una mezcla de tono gracioso y afectivo, suele llamar a su padre por su apellido.

Por su parte, la presidenciable y alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei (UDI), manifestó: “Reconozco al expresidente Lagos como un hombre de Estado, quien hasta hoy ha estado dispuesto a ayudar y contribuir al país. Sin duda marcó la historia y fue parte importante del progreso de Chile. Muchos estarán agradecidos por su trabajo. Un gran abrazo para @RicardoLagos”.

Vida pública

Lagos, abogado y luego académico de la Universidad de Chile, derrotó a Joaquín Lavín en las elecciones presidenciales de 2000, convirtiéndose en Presidente de la República en un período que se extendió hasta 2006.

Años antes, ejerció como ministro de Educación entre 1990 y 1992, bajo la Presidencia de Patricio Aylwin, y luego como ministro de Obras Públicas entre 1994 y 1998, con el mandato de Eduardo Frei.

Durante su gobierno debió enfrentar casos de corrupción, como el denominado MOP-Gate. En esa causa se acusó que el jefe de esa cartera, Carlos Cruz, y otros funcionarios públicos recibieron pagos de empresas externas por supuestas asesorías fraudulentas. Cruz fue condenado a una pena remitida de tres años más el pago de una multa.

Años más tarde, en 2016, en una entrevista televisiva, Lagos reconoció que “lo peor” de su gobierno fue dicho caso de corrupción.

Una de las últimas apariciones públicas de Lagos fue a fines de 2023, en la antesala del último plebiscito constitucional. Para esa elección, el exmandatario había señalado que se decantaría por el “En contra”.