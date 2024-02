Expresidente Ricardo Lagos no asistirá a funeral de Piñera y se excusa con la familia

El expresidente Ricardo Lagos Escobar, finalmente no asistirá al funeral de Estado de Sebastián Piñera, fallecido el martes en un accidente en helicóptero en Lago Ranco, Región de Los Ríos.

Este jueves, el canciller y comisionado para la realización del funeral de Estado, el ministro Alberto Van Klaveren, había confirmado la asistencia del exmandatario, así como la de sus homólogos Michelle Bachelet y Eduardo Frei. De acuerdo a la planificación de la ceremonia, para las 9 de la mañana está planificado que en el ex Congreso Nacional se rinda un homenaje encabezado por el Presidente Gabriel Boric, en compañía de sus predecesores, los que también participarían de la guardia de honor de su féretro.

No obstante, durante la noche Lagos envió una carta a la familia Piñera Morel excusándose de su no participación.

Junto con reiterar sus condolencias, y manifestar su “deseo de acompañarlos el día de hoy”, afirmó que “por las razones que compartí la semana pasada con el país, no resulta aconsejable mi asistencia de la manera que yo hubiera querido”.

Retiro de la vida pública

El pasado 30 de enero, Lagos anunció a través de un video que se retiraba de la vida pública.

“A mis 85 años, comienza un período de transformación en mi forma de contribuir desde un espacio más íntimo, atento siempre a los desafíos que Chile y el mundo tienen por delante”, fue el mensaje escrito con el acompañó la grabación.

En el registro, el exmandatario señaló que “próximo a cumplir los 86 años he aprendido a valorar la sabiduría y la perspectiva que estos años me ha ido entregando. No obstante, algunas capacidades físicas, como está a la vista, han disminuido. Sin embargo, lo que hay es una gran riqueza de experiencias y de comprensión. Y creo entonces que ha llegado el momento de dejar mi participación en la esfera pública. Es un cambio en mi vida, es un capítulo nuevo que se abre, es un período de transformación en cómo entiendo la forma de servir y contribuir a un Chile mejor que construyamos entre todos”.

Cabe destacar que el expresidente sufrió un accidente doméstico en agosto del año pasado, con una caída que le dejó una herida en su rostro, lo que se tradujo en que sus capacidades para distintas apariciones públicas no fuera la misma. Sus cercanos señalaron que continuará escribiendo columnas, pero que el anuncio significaba una ausencia suya desde el punto de vista público.

“Llegó el momento de iniciar un nuevo camino, aunque no voy a guardar silencio si me parece que puedo ser un aporte. Seguiré con ustedes, seguiré cuidándome, aprendiendo y escribiendo. Las convicciones y las esperanzas por un Chile mejor permanecen siempre. Y por eso, con el corazón lleno de gratitud y esperanza, los invito con firmeza, con valentía, a perseguir nuestros sueños, a hacerlos posible y entender que lo mejor está por venir y solo juntos podemos construirlo”, finalizó el expresidente.