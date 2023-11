Frente Amplio le hace un “apretón” a Marcel y le exige retomar compromiso pendiente por CAE y deuda educativa

El tenso debate que dio por la partida presupuestaria del Ministerio de Educación, que se tradujo principalmente en un severo recorte de recursos para los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), también tuvo efecto colateral para el titular de Hacienda, Mario Marcel.

En medio de la discusión que se dio en la Sala de la Cámara entre el martes y miércoles, los diputados del Frente Amplio (Revolución Democrática, Convergencia Social, Comunes e independientes afines) aprovecharon de hacer una advertencia al jefe económico del gobierno.

Si bien los legisladores frenteamplistas no escalaron sus quejas al punto de rechazar capítulos y programas del Mineduc -como sí lo hicieron parlamentarios del PPD, el PS y Partido Radical en el caso de los SLEP-, en las intervenciones hicieron emplazamientos explícitos al Marcel por promesas incumplidas del gobierno en materia de deuda educativa, la condonación del Crédito con Aval del Estado (CAE), financiamiento de la enseñanza superior y el apoyo de la educación pública, en general.

La jefa de bancada del Frente Amplio, Camila Rojas (Comunes), manifestó que cada año el Fisco tiene que aportar más dineros para suplir garantías en favor de los bancos debido a los créditos estudiantiles. “Es plata que se va a un saco roto. Esto no da para más. Es urgente. El CAE es una mala política pública, que endeuda por montos millonarios y, además, es ineficiente... Ministro (Marcel), hay que crear una nuevo sistema de financiamiento a la Educación Superior”.

“Es hora de poner a la Educación en el centro y sabemos que el ministro (Nicolás) Cataldo tiene la convicción de hacer los cambios, por eso, queremos pedirle a Hacienda un mayor esfuerzo... Para el Frente Amplio esto es ¡prioridad!”, dijo la diputada Emilia Schneider (Convergencia Social).

El diputado Jaime Sáez (RD), quien integró la Comisión Mixta de Presupuesto, señaló ayer a La Tercera que “hemos venido hablando sostenidamente de terminar con la deuda educativa, de terminar con el CAE. Esto es una promesa del Presidente de la República que ha estado presente en dos ejercicios de cuenta pública y nos parece que encaminándonos hacia el tercer año de gobierno es relevante terminar con esa incertidumbre”.

En las misma intervenciones los legisladores frenteamplistas dieron cuenta de negociaciones soterradas con Hacienda para que el próximo año exista una propuesta sobre CAE y financiamiento estudiantil. Ello se traduciría en un compromiso del gobierno en el habitual protocolo que se firma cada año, entre fuerzas oficialistas, de oposición y el mismo gobierno para despachar la Ley de Presupuestos.

“Es muy importante que el gobierno se haya abierto y se haya comprometido a un proyecto de ley para hacerse cargo del financiamiento de la Educación Superior y la deuda educativa... Esa es una carga que sostienen miles de familias... y no les podemos fallar”, agregó el diputado Jorge Brito (RD).

“El CAE no funcionó... Las familias necesitan liberarse de esa esclavitud de la banca... Por eso, gracias ministro Marcel por comprometerse para el primer semestre de este año con una propuesta que se haga cargo del endeudamiento estudiantil” expresó el diputado y presidente de Convergencia Social, Diego Ibáñez.

Por parte, Marcel al hablar este miércoles en la mañana, confirmó lo que señalaban los diputados del Frente Amplio el martes en la noche. “Sabemos que tenemos un tema pendiente en materia de financiamiento de Educación Superior. El tema del CAE es una parte... No solo importa lo que ha ocurrido hacia atrás, sino lo que va a ocurrir hacia adelante. El Ejecutivo tiene un compromiso. No lo elude. Y lo que hemos señalado es nuestra disposición a presentar un proyecto de ley antes de que comience la discusión del siguiente Presupuesto, para que no tengamos una discusión presupuestaria en la cual este tema esté pendiente y sobre el cual tengamos que especular”, dijo.