Fuad Chahin, presidente de la DC:“Había una conciencia compartida de que la unidad era un camino imposible, pero nadie se atrevía a decirlo”

Ha sido un buen mes para el presidente de la Democracia Cristiana, Fuad Chahin. Dio la partida a diciembre con el triunfo de su colectividad en las primarias de gobernadores regionales de la Unidad Constituyente y, la semana pasada, volvió a arrasar en las primarias no legales de alcaldes de la oposición.

Los resultados le anotaron una victoria y, según cuenta, demostraron que la estrategia que ha seguido la directiva ha sido exitosa. Pero Chahin va un paso más allá y asegura que hoy existe un escenario que permitiría pensar que el próximo gobierno lo podría liderar un democratacristiano.

Asimismo, el timonel vuelve a manifestar su disponibilidad para ser candidato a la alcaldía de Ñuñoa y no descarta que también esté evaluando ir a la convención constitucional.

La DC ha tenido buenos resultados electorales en las primarias. ¿Se debe a la estrategia que ha seguido su directiva?

Esto no es casualidad. Evidentemente que hay una estrategia de reposicionamiento político, electoral. Este es un muy buen resultado, pero también para Unidad Constituyente. El electorado democristiano se siente cómodo en un pacto con el mundo socialdemócrata.

¿Demuestra que la DC ya no está aislada?

No solo no estamos derrotados, estamos vivos. Y en esto también hay un mérito de quienes han sido mi disidencia. En el último tiempo nos han dado la tranquilidad de poder conducir al partido y que no se vea en permanente conflicto y crisis de gobernabilidad.

¿Es un tapabocas para el Frente Amplio que, por ejemplo, dice que la DC no está conectada con los territorios?

Lo que demostramos fue justamente una profunda conexión con los territorios, mucho más fuerte que otros que creen que la conexión con los territorios es a través de Twitter. Tenemos una historia de vínculo con la participación y eso se nota. El triunfo de la DC demuestra que el país quiere un cambio tranquilo, no por la revolución, sino que por la evolución.

Pero en Unidad Constituyente algunos dicen que no sería tal porque no ganarían esas comunas en abril...

Todas las elecciones primero hay que enfrentarlas. Indudablemente estos triunfos tienen que consolidarse en abril. La responsabilidad de todos en Unidad Constituyente es que gane el colectivo en abril.

¿Cómo ve el polo socialdemócrata que quieren formar en Unidad Constituyente?

No tengo ningún problema. Dentro de Unidad Constituyente, todo; por fuera podríamos estar en un problema. Las puertas están abiertas para que se sumen otros, pero hay que consolidar este espacio.

¿Pero no amenaza el futuro del bloque?

Depende. Si ese polo lo que busca básicamente es tratar de generar una táctica electoral, de una duda lógica de todos contra uno, sería un gran error.

Pero el PS y PPD dicen que la DC no cabe en este polo. ¿Cometen un error?

No veo esa intención de todo el mundo, todo lo contrario. Hemos conversado con el presidente del PR, de Ciudadanos, incluso con el PRO, y no veo eso. Sería un grave error porque el elemento diferenciador de Unidad Constituyente es que seamos capaces de ofrecer gobernabilidad y eso se pierde al aislar a la DC y dejarlo y como un pacto meramente electoral.

¿Y Elizalde y Heraldo Muñoz qué le dicen?

Con Álvaro he conversado más en profundidad y ellos nunca me han planteado esta idea de dejar esto solo como pacto electoral. Dudo que alguien, sobre todo quienes quieren ser Presidente, quieran disparar en los pies al capital que significa la gobernabilidad que puede dar Unidad Constituyente.

Hoy se proyectan como mínimo 3 listas para la elección de los convencionales. ¿Hay posibilidades de tener los 2/3?

Es perfectamente posible que podamos acercarnos a los 2/3. Y también creo que hay una derecha democrática que va a estar disponible a poder lograr acuerdos. Lo importante es que si no llegamos exactamente a los dos tercios, estemos muy cerca de ellos.

¿Pero hay espacio para algún tipo de acuerdo con la oposición hoy?

Espero que sí. No tengo problema de que tengamos mínimos comunes respecto de los cuales podamos ir a defender, no solo desde el punto de vista de fondo, sino que también de la forma, como el reglamento.

¿Y si no lo logran, deben ir a conversar con esta derecha democrática?

El sistema que tenemos nos obliga a construir acuerdos y conversar con todo el mundo. Ahora, para que el texto de la Constitución sea uno con el que nos sintamos más cómodos, es muy importante que las fuerzas progresistas tengamos ojalá los 2/3.

El FA y el PC apuntan a la DC como los responsables de la división. Usted dijo que la lista única era imposible. ¿Asume alguna responsabilidad?

Afirmar que la DC ha sido responsable es reescribir la historia. ¿Quiénes se bajaron de la primaria para las elecciones de gobernadores? Ellos. Entonces, ¿quién rompió la posibilidad de la unidad? Nosotros hemos dicho que no nos negamos a una lista unitaria para la convención constitucional, pero que lo veíamos muy difícil. El tiempo nos está dando la razón.

Pero usted fue el primero en cerrar la puerta. ¿Eso no dificultó el objetivo?

Si no fue posible que toda la oposición firmara el acuerdo del 15 de noviembre, tener un comando y franja única para el plebiscito, imaginarse que íbamos a poder tener una lista única era perder tiempo valioso. Muchos de los que públicamente sostenían lista única en privado decían que era imposible, pero que otros paguen el costo. Incluso la gente del Frente Amplio nos decían ‘sabemos que es muy difícil’.

¿Hubo deshonestidad?

Había una conciencia compartida de que ese era un camino imposible de transitar, pero nadie se atrevía a decirlo. Probablemente gente del mundo de más de izquierda iba a dejar de votar por esta lista unitaria si estaba la DC y el electorado nuestro, si estábamos en una misma lista con el PC, pudiera terminar votando por la derecha.

¿Y qué piensa de los que siguen insistiendo en una lista unitaria, como Elizalde o Muñoz?

Están en su derecho y si hay voluntad, la DC no va a ser un obstáculo.

Pero acaba de decir que electoralmente no les convendría.

Mi tema no es si le conviene o no a la DC, es si le conviene o no al conjunto.

Pero ya triunfó la división, a pesar del costo que les significa...

Es que nadie la buscó, si el problema es que es un hecho de la realidad. Dieciocho partidos más los independientes es imposible que entremos en una única lista.

Sobre su futuro electoral se ha dicho mucho. ¿Quiere ser alcalde de Ñuñoa?

No he buscado en Ñuñoa ni en ninguna parte ser alcalde, pero si el partido resuelve que mi nombre puede contribuir, estoy disponible.

¿Ser convencional es una opción?

No tengo nada descartado.

La DC va a tener el 17 de enero las primarias presidenciales. ¿Su candidato es Undurraga o Rincón?

Como presidente del partido voy a tener absoluta prescindencia y voy a ser neutral. Me parece muy importante que el partido se tome en serio la candidatura presidencial y debemos motivar a nuestra militancia para que tengamos una buena participación, porque sinceramente con los resultados que hemos tenido la DC puede incluso ser una opción de gobierno, de ganar la presidencial.

¿Está el escenario para que haya un Presidente DC?

No tengo ninguna duda de que está esa posibilidad. El ambiente va para allá.

¿Cómo se imagina el camino presidencial de la centroizquierda?

Va a haber elección primaria de Unidad Constituyente. Y una entre el PC y el FA. No me niego tampoco a una primaria total con todos, pero sobre un marco común bien dibujado, programático, de principios, de adhesión a la democracia, de respeto a los derechos humanos en todas partes.

Pero en esa lista para la DC no lograría entrar el PC.

Pero el PC podría recapacitar. El PC de hoy no es el mismo que estuvo en el gobierno de Bachelet, han demostrado una involución.

¿Con el PC de hoy no podrían volver a tener una coalición?

Cuando uno escucha las declaraciones de Daniel Jadue, los acuerdos de ir a rodear la convención, obviamente que es el PC el que se aleja de la posibilidad de una primaria con nuestro mundo.

¿Entonces, mucho menos podrían tener coalición?

Indudablemente, son ellos los que se han ido alejando de eso.