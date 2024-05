“Creemos que ha habido un avance”: gobierno llega optimista a jornada clave en ley corta de isapres tras extensas negociaciones con la oposición

“Nosotros creemos que ha habido un avance”, fueron las palabras de la ministra de Salud, Ximena Aguilera, luego de sostener la tarde de este jueves extensas reuniones con sectores de la oposición, con objeto de “ir resolviendo diferencias” en torno a las indicaciones presentadas por el gobierno a la ley corta de isapres, considerando que durante la mañana los parlamentarios no lograron llegar a acuerdo en la sesión de la comisión mixta, debiendo esta ser pospuesta.

Precisamente, desde temprano el Ejecutivo destinó sus esfuerzos a destrabar algunos controvertidos ajustes de la normativa, para así empezar a votar el proyecto que viabiliza el dictamen de la Corte Suprema, el cual mandata a las aseguradoras a devolver los cobros en exceso que hizo en el pasado y utilizar una nueva tabla de factores. Una de estos esfuerzos apunta a ampliar más allá de diez años el plazo para que las aseguradoras paguen a los afiliados.

Pese a la firmeza en la postura del gobierno, y transcurrida la jornada vespertina, la jefa del Minsal reconoció la “complejidad” suscitada en la búsqueda de los acuerdos, poniendo en suspenso y no ahondando en estos “avances” alcanzados, donde solo adelantó que “mañana (miércoles) vamos a seguir discutiendo”.

“Mañana vamos a presentar todo lo que hemos trabajado y no queremos adelantar nada porque justamente es una situación en que es un proyecto importante, en que tenemos que de alguna forma tener responsabilidad sobre lo que se ha estado discutiendo y eso efectivamente se va a continuar la conversación mañana”, indicó.

Asimismo, aseguró que apuesta por la “responsabilidad política” para la aprobación de esta iniciativa, remarcando que “presentamos el proyecto de ley para dar cuenta de una situación que es compleja, de una sentencia que en el fondo hace la excelentísima Corte Suprema en atención a la judicialización, a resolver los problemas de la industria, pero que sin embargo tiene elementos que hacen difícil su compatibilidad con la estabilidad del sistema completo. Y esa es la responsabilidad que nosotros nos ha guiado todo este tiempo”.

En torno a la posibilidad de que las indicaciones se puedan votar durante la jornada de este miércoles, la secretaria de Estado manifestó que “estamos con la mejor disposición para avanzar en este proyecto y lograr salir a los plazos”.

“El acuerdo es imprescindible”

En el mismo tenor, y tras la referida reunión con la oposición, el ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde, deslizó que en la instancia se realizó “un proceso de diálogo y de consulta”, afirmando que “nosotros vamos a acoger algunas de ellas y mañana serán presentadas a la comisión”.

“El gobierno presentó un mensaje. Luego, acogió a través de indicaciones las propuestas de la comisión técnica que se constituyó en el Senado. Posteriormente, en el segundo trámite legislativo, incorporamos también planteamientos o sugerencias de los diputados y diputadas. En la comisión mixta, dimos cuenta la semana pasada de los contenidos fundamentales de las indicaciones sobre la base del trabajo que se estaba desarrollando durante un año de debate legislativo. Por tanto, aquí no hay temas nuevos ni sorpresas”, remarcó.

En este sentido, -y al igual que Aguilera- tampoco profundizó en las materias que pudieron haber concitado avenencia con los sectores opositores, aunque sí y ad portas de una intensa jornada subrayó que “el acuerdo es imprescindible”.

“Esta ley es necesaria para, en primer lugar, garantizar que se cumpla el fallo de la Corte Suprema, y en segundo lugar, garantizar la viabilidad de las isapres, porque en caso contrario el Seguro Privado podría dejar en la desprotección a un número importante de personas. Nosotros estamos concentrados en proteger a las personas, por eso hemos trabajado este proyecto de ley”, puntualizó.

Finalmente, el diputado Tomás Lagomarsino (ind.) avizoró también el panorama con optimismo, aunque calificó como “durísimas” las últimas negociaciones que se han sostenido con la oposición, proyectando que las conversaciones se podrían extender durante la madrugada “para llegar con algo”.

“Creo que estamos cerca, pero uno tiene que ser optimista ya a esta altura. Las conversaciones van a seguir ampliamente en las próximas horas. Esperamos que el Ejecutivo pueda allanarse a los planteamientos que múltiples parlamentarios hemos hecho de distintos sectores políticos para tener algo que presentar mañana. Yo creo que el peor escenario sería mañana no estar iniciando una votación, dada la sistemática postergación que ha tenido finalmente el senador Macaya. Y que, si es que no tenemos ley, yo diría que el responsable, claro, de la eventual insolvencia, que yo le diga, pero para estar claro, no va a estar en nuestras manos ya”, sentenció.