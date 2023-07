Gabriel Boric en reunión con empresarios en Francia: “Nuestra proyección es ser de los productores de hidrógeno verde con los precios más competitivos del planeta al 2030”

El Presidente Gabriel Boric se reunió durante la jornada de este jueves con un grupo de empresarios franceses agrupados en Medef, en la que fue su primera actividad oficial en París. En la ocasión, el mandatario aseguró que el objetivo de Chile es ser el productor de hidrógeno verde con precios más competitivos a 2030.

“Nuestra proyección es ser de los productores de hidrógeno verde con los precios más competitivos del planeta al 2030. Sabemos que el hidrógeno verde se puede producir en muchas partes, pero que creemos justamente por las condiciones naturales por las que hemos sido bendecidos que podemos ser de los países más competitivos”, mencionó.

Esta reunión se da luego de que el Presidente Boric asistiera durante la jornada de este miércoles el Centro Europeo para la Investigación Nuclear (Cern), ocasión en que anunció que Chile inició el proceso para ser un Estado Miembro Asociado del laboratorio. “Acá no venimos solamente a vender piedra, no venimos solamente a vender recursos minerales no metálicos. Venimos también a decirles que Chile es un país con una tremenda potencialidad, con ciencia de avanzada, con tecnología de avanzada, en donde por cierto, tenemos mucho que aprender, somos un país en vías de desarrollo aún, un país mediano, pero en donde las posibilidades son muchas, no solamente por lo que nos dio la tierra, sino también por lo que es hoy día nuestra gente”, agregó al respecto.

En cuanto al hidrógeno verde, el presidente señaló que actualmente se están dando pasos para “habilitar las condiciones regulatorias, financieras y de infraestructura que nos permitan consolidar esta industria”, a la vez que destacó que en Investchile, cerró el 2022 apoyando 18 iniciativas de desarrollo de hidrógeno verde con empresas de Estados Unidos, Francia, Alemania, España, Japón, Austria y Noruega. " Somos, además, el primer país del mundo en recibir un préstamo del Banco Mundial para desarrollar hidrógeno verde y junto a recursos obtenidos de otros bancos de desarrollo y de la Unión Europea, este junio lanzamos un fondo de mil millones de dólares para catalizar la llegada de capital privado al país”.

El presidente también destacó que la semana antepasada, fue presentado “un comité estratégico de carácter transversal para orientar los esfuerzos en esta materia en el que participan figuras notables como la ex presidenta Michelle Bachelet y también ex ministros de gobierno del Presidente Piñera”, enfatizando que “sabemos que más allá de nuestras diferencias políticas, circunstanciales y de la guerrilla del día a día, que a veces es agotadora y pareciera sin sentido, hay políticas de largo plazo en las que tenemos que pensar más allá y creo que en materia energética hemos logrado justamente avanzar en esa dirección”.