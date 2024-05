El sangriento historial de “La Mosca”, el narco de Marsella que se fugó matando dos gendarmes

De Netflix. Este martes, en un peaje de la comuna francesa de Incarville, una pequeña localidad en Normandía, un furgón penitenciario fue asaltado por hombres con armas, en lo que terminó concretando la evasión de Mohamed Amra, alias “La Mosca”, y acabando con la vida de dos gendarmes.

Amra estaba siendo trasladado de vuelta a la cárcel de Evreux, luego de una audiencia en la corte de Rouen, cuando hombres salidos de dos vehículos emboscaron y atacaron el furgón. Según indicó la cadena BFM TV, uno de esos vehículos había sido robado en el departamento de Seine-et-Marne, en la región parisina. Terminado el ataque, los asaltantes habrían intentado incendiar los vehículos, que fueron encontrados quemados cerca del peaje.

Además de dos gendarmes muertos, otros tres resultaron gravemente heridos, y las imágenes de tránsito muestran al menos dos hombres en pasamontañas armados con rifles Kalashnikov. Mohamed Amra, hasta entonces 13 veces condenado por distintos crímenes, está fugitivo de la justicia, además de puesto en la lista roja de la Interpol.

Foto de Mohamed Amra, preso liberado por sus cómplices de una cárcel francesa. Foto: Reuters

A sus 30 años, Mohamed Amra ya era conocido por la policía por su relación con el tráfico de estupefacientes, y había sido acusado por homicidio voluntario en ese contexto. Los guardianes de la cárcel de Évreux, donde cumplía su condena, habían advertido que hace dos días había intentado escaparse ya, aserruchando las barras de su celda. “Los vigilantes habían notado que estaba poniendo scotch en los barrotes, que es una manera de esconder lo que hacía”, precisó a los medios franceses una fuente cercana a la investigación.

Al medio 20 Minutes, una fuente policial de alto nivel señaló en anonimato: “Debo confesar que nos está costando entender cómo una operación de tal amplitud fue montada para él”. La emboscada de este martes ha dejado estupefacta no solo a la sociedad francesa, sino también a la Gendarmería y la administración penitenciaria en particular.

Además del “robo con allanamiento”, la lista de crímenes de Amra era alta: robos graves, asociación criminal, extorsión, violencia con armas, entre otros. A causa de la muerte de un hombre en Marsella en 2022, “La Mosca” también ha sido acusada por secuestro y asesinato.

Gendarmes prenden fuego fuera de un centro de detención a modo de protesta por la muerte de sus colegas. Foto: Reuters

Originario de Rouen, los crímenes de Amra no se limitan al “Hexágono”, como se conoce a la Francia continental europea: habría actuado también en España, donde se sospecha que habría intentado matar a un ciudadano francés en Marbella. Esto tuvo lugar el 18 de julio de 2023, cuando un hombre con una metralleta tipo UZI disparó en un local cerca de un centro comercial. “Los videos grabados por testigos muestran a un hombre con el rostro cubierto por una gorra y un pañuelo negro, corriendo en varias direcciones y sin mostrar mucha destreza”, señala al respecto Equinox Magazine.

El atacante en este crimen huyó con sus cómplices en un BMW, para terminar quemando el auto y provocando, de paso, un incendio forestal. La policía detalló al respecto que la persona que disparó llevaba una polera del Olympique Lyonnais, y pertenecía a una banda que operaba en el tráfico de droga entre Marsella y Málaga.

El objetivo de este ataque fue, según el diario Le Parisien, Thomas M., un ciudadano francés también ligado al tráfico de droga, y el asesinato habría sido comandado por Amra, ya que ambos habrían tenido un desacuerdo respecto al comercio de cannabis. Las represalias que tomaron los cercanos a Thomas M. fueron también sangrientas, y terminaron con la muerte de dos hombres en Évreux, en lo que habría sido una venganza contra Amra.

Gendarmes en un momento de silencio por sus colegas muertos en la evasión de Mohamed Amra. Foto: Reuters

El shock en Francia es considerable, y ha provocado que los agentes penitenciarios bloquearan las cárceles este miércoles, a manera de protesta por la muerte de sus dos colegas. Los sindicatos de gendarmes alegan así más seguridad para su profesión, y más audiencias telemáticas, para limitar así el desplazamiento de los detenidos.

Este miércoles mismo, tales sindicatos se reunieron con el ministro de Justicia Éric Dupond-Moretti, y sus representantes aseguraron haber “sido escuchados”, aunque mantendrán el bloqueo de las cárceles este jueves. Emmanuel Baudin, secretario general del sindicato FO-Justice, aseguró a la prensa: “Realmente pudimos hablar, hemos sido escuchados, pienso que incluso comprendidos. Hay muchas cosas que se harán al respecto”.

Poco después de darse a conocer la noticia del asalto al furgón policial, el primer ministro francés Gabriel Attal habló frente a la Asamblea Nacional: “Es la República la que fue atacada. Todo será puesto en obra para encontrar a los autores de este crimen abyecto. Los vamos a seguir, los vamos a encontrar y se los digo: van a pagar”.

Por su parte, el ministro Éric Dupond-Moretti aseguró, refiriéndose a uno de los gendarmes abatidos: “Murió asesinado como un perro, por hombres para los que la vida no pesa nada. No nos quedaremos acá sin dar la justa respuesta a estos actos absolutamente despreciables”.

El ministro de Justicia Éric Dupond-Moretti junto con representantes de los sindicatos de gendarmes. Foto: Reuters

En tanto, la cadena radial francesa RTL invitó a Emile Diaz, una figura del tráfico de heroína entre los años 1950 y 1980, a comentar lo ocurrido. Según el exnarco, “la policía tomará el tiempo que tome, pero van a ser detenidos. En mi vida vi eventos similares, pero no tan sangrientos. Un vigilante de prisión no es un enemigo”. Diaz había formado parte de la French Connection, una organización criminal que traficaba entre Marsella y Estados Unidos.

La misma cadena radial también contactó a la madre de Mohamed Amra, que declaró sobre el momento en que supo sobre el ataque: “Me rompí, lloré, no estuve bien. ¿Cómo puede ir y acabar con vidas, así? Es desdeñable”. En tal entrevista, la madre del criminal aseguró: “A mí, él no me habla, no me cuenta, es mi hijo, pero no me dice nada. Fui a la cárcel de Marsella, a verlo en aislamiento, y luego a Évreux una vez, y hablamos normalmente. No me mostró nada, no entiendo lo que pasó”.