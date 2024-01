Gerenta general de teatro de Las Condes se refiere a pagos extraordinarios: “No se puede hablar de sobresueldos”

El pasado martes 9 de enero se dio a conocer un nuevo caso de corrupción que sacudió la administración de Daniela Peñaloza (UDI) en Las Condes. Se trata de un informe que da cuenta de una multiplicación de sueldos con pagos de hasta $10 millones en la Corporación del Teatro Municipal. Una de las involucradas es Constance Harvey, gerenta general del teatro, quien se defendió diciendo que “no se puede hablar de sobresueldos”.

Eduardo López, director de Control del municipio, realizó un informe en el que se detallan falencias que se encontraron en las finanzas de la Corporación del Teatro Municipal, dirigida por Peñaloza. Su objetivo era fiscalizar en qué se habían gastado $2.535.750.000 que durante el 2023 el municipio transfirió a la entidad cultural. En el documento, el directivo detectó irregularidades en los sueldos, dado que aparte del pago mensual, ciertos funcionarios recibieron el pago de gratificaciones, aguinaldo y un bono, cuando sólo estaba autorizado el contrato y la gratificación.

Una de las personas que recibieron un gran monto fue Harvey, quien según su contrato tiene un sueldo mensual de $5.364.613 con una gratificación mensual de 25%, la cual tiene un tope legal de 4,75 ingresos mínimos mensuales. Pese a eso, la liquidación de septiembre de Harvey tuvo una gratificación de $95.787 y un pago denominado “bono septiembre”, el cual ascendió a los $2.407.324.

Foto: X de Constance Harvey

No solo eso, el informe sostiene que existen discordancias entre lo efectivamente pagado y lo informado por el contrato de trabajo y la liquidación de sueldo. Y es que incluso considerando aquellos pagos no autorizados se le debió haber transferido un pago de $6.308.733; sin embargo, ese mes la Fundación Teatro Municipal le transfirió $10.077.396.

La situación levantó cuestionamientos entre los concejales de la comuna, quienes exigieron una comisión especial. Después de estos hechos, el 10 de enero Harvey presentó su renuncia, haciéndose efectiva a partir del 31 de enero.

Bajo ese contexto y a través de una carta en el diario El Mercurio, Harvey se defendió.

“Se ha planteado que la Unidad de Control Municipal de Las Condes ‘detectó el pago de abultados sobresueldos a personal del Teatro Municipal’. Al respecto me gustaría aclarar que es incorrecto hablar de sobresueldos”, se lee en el primer párrafo.

“A mí, como trabajadora rentada, al igual que al resto de los colaboradores, se me entrega un bono que se divide en tres pagos durante el año, que corresponde a un beneficio que el teatro viene dando a sus trabajadores hace más de 10 años y que por lo mismo es considerado un beneficio histórico según lo indican las leyes laborales”, se añade en el texto.

El comunicado finaliza con que “producto de un error de cálculo administrativo, en septiembre se me transfirió este bono completo, razón por la cual reversé el dinero, acción que la Dirección de Control no solo encomió, sino que significó el levantamiento de dicha observación. Esta explicación también se hizo en la Comisión de Cultura del Concejo Municipal del 11 de enero, donde todas las autoridades presentes dieron por comprendido el tema y quedó establecido que no se puede hablar de ‘sobresueldos’”.