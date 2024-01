Nuevo caso de corrupción sacude a Peñaloza (UDI): descubren millonarios sobresueldos en el teatro municipal de Las Condes

La mañana del 19 de diciembre el director de Control Municipal de Las Condes, Eduardo López, llegó hasta las dependencias del Teatro Municipal para revisar una serie de documentos. Aquello derivó en que elaborara un informe en el cual advierte que realizó “hallazgos, que al parecer de esta dirección, resultan de carácter grave”. Y es que el directivo encontró que funcionarios estaban recibiendo sobresueldos.

Ese día López no pudo realizar su revisión, ya que no estaba disponible la documentación que le corresponde analizar por ley, esto porque el municipio dirigido por Daniela Peñaloza (UDI) trasfiere recursos públicos a la Fundación Teatro Municipal de Las Condes, la cual tiene como gerenta general a Constance Harvey. El objetivo de la visita del director de control tenía por fin tener conocimiento en qué se habían gastado los $2.535.750.000 que durante el 2023 el municipio transfirió a la entidad cultural.

Una semana después de la visita del directivo y su equipo, el Teatro Municipal de Las Condes derivó los documentos requeridos por López, entre los cuales se encuentran los detalles de remuneraciones, los pagos por servicios de mantención, contratos de artistas, convenios, etc. Fiscalización que se realizó sólo el segundo semestre -y no el primero- luego de que la unidad “detectó ciertas diferencias entre lo informado, lo rendido y lo presentado”. Compendio que levantó cuestionamientos entre los concejales, quienes exigieron una comisión especial.

Durante las últimas semanas la administración de Peñaloza ha sumado una serie de flancos, entre los que se encuentra el pago de horas extras y las irregularidades del jefe de compras del municipio denunciadas por Ciper durante el fin de semana. Presuntas irregularidades que se suman al Caso Cesfam y al pago de subvenciones que investiga la Contraloría.

Transferencias de hasta $10 millones

El “hallazgo de carácter grave” más contundente que realiza López en su informe enviado a la entidad municipal, es sobre los sueldos. Y es que aparte del pago mensual, el director de control también advierte que ciertos funcionarios recibieron el pago de gratificaciones, aguinaldo y un bono. Siendo que sólo estaba autorizado el contrato y la gratificación: “no se autorizó ni el pago de un aguinaldo, ni un bono en ningún contrato de trabajo ni anexo de contrato que lo avale, fundamente o autorice”, se lee en el documento al cual tuvo acceso La Tercera.

A esto se suma, además, que dichos pagos “tampoco se condice con las diferencias de los montos otorgados por cada uno de esos conceptos, ni se establecen criterios objetivos para diferenciar la entrega de un monto determinado a un trabajador”.

Como ejemplo, cita la remuneración de la gerenta general, quien según su contrato tiene un sueldo mensual de $5.364.613 con una gratificación mensual de 25%, la cual tiene un tope legal de 4,75 ingresos mínimos mensuales. Pese a eso, la liquidación de septiembre de Harvey tuvo una gratificación de $95.787 y un pago denominado “bono septiembre”, el cual ascendió a los $2.407.324.

Más adelante, sobre la misma funcionaria, el director de control sostiene que existen discordancias entre lo efectivamente pagado y lo informado por el contrato de trabajo y la liquidación de sueldo. Y es que incluso considerando aquellos pagos no autorizados, se le debió haber transferido un pago de $6.308.733, sin embargo, ese mes la Fundación Teatro Municipal le transfirió $10.077.396, lo que representa una diferencia de casi cuatro millones que “no se encuentran justificados ni debidamente documentados”.

En esa línea, el informe sostiene que la normativa interna de la fundación señala que los sueldos se pueden aumentar sólo con la venia del directorio -encabezado por la alcaldesa Peñaloza-, pese a eso, “como pudo observarse, dicha trabajadora tuvo un aumento en su remuneración de más de la mitad de su sueldo base”.

También se cita el ejemplo del encargado de mantención del teatro ubicado en la Avenida Apoquindo, quien tiene un sueldo de $1.867.440 con el mismo tope de gratificación. Pese a eso, también en septiembre, por ese apartado recibió un pago de $217.392, además de un “bono septiembre” de $909.026. Mismo funcionario que, al igual que la gerenta, recibió una transferencia superior a lo que correspondía y lo señalado en su liquidación, teniendo ese mes un sueldo de $2.141.005.

Una serie de falencias

El “Informe Nº552″ también advierte una irregularidad en el convenio alcanzado por la entidad dependiente del municipio y la Fundación Festival Internacional Teatro a Mil para las obras a realizar en enero de 2023 y el mismo mes del presente año.

En la documentación enviada a López, se entregaron dos convenios -uno para cada año-. Pese a eso, la documentación “llama poderosamente la atención”, ya que se presentó un convenio que la unidad de control no tenía conocimiento lo que “resulta de tal gravedad, porque de verificarse la creación de un documento inexistente, acordado entre ambas partes, podría -eventualmente- constituir falsedad documental como delito de engaño, sin perjuicio que no se trate de funcionarios públicos cometiendo el ilícito sino privados”.

FOTO: CAROLINA REYES MONTERO/ AGENCIAUNO

También se detectó que existen contratos sin firmar de parte de dos funcionarios y falta de actas del directorio. Además de eso, se sostiene que el contrato de la propia gerenta cuenta con la firma de la alcaldesa Peñaloza y del director ejecutivo, Felipe Braun, algo fuera de norma ya que sólo debía firmar este último y no la autoridad comunal.

Concejales exigen comisión

La sesión del Concejo Municipal del pasado jueves estuvo marcada por las opiniones entregadas por los concejales debido a la situación que por esos días aquejaba al municipio: el pago de horas extras. A lo cual se sumó lo del teatro. El primero en abordar la existencia del informe fue el concejal Patricio Bopp (exUDI) quien solicitó una comisión donde “podamos citar a la gerenta del teatro, al representante legal y a los directores que puedan sumarse para poder conocer desde su perspectiva las cosas que se les están imputando y las faltas que se le están asignando a partir de este preinforme”.

La solicitud de Bopp tuvo respuesta positiva de la alcaldesa Peñaloza, quien sostuvo que conocido el informe “inmediatamente se le pidió al teatro poder preparar una respuesta, poder compartirla con ustedes en una comisión, una reunión (...) “no hay ningún inconveniente, nunca lo habrá, en abrir esa información, que tengan la respuesta del abogado, de la gerenta y sobre todo de entender aquello que se está levantando hoy día como un punto crítico por qué lo es hoy y no lo fue hace cuatro, cinco o diez años, cosas que se hacían y se hacen desde siempre”.

Foto: Municipalidad de Las Condes. /AgenciaUno.

La respuesta de la alcaldesa UDI tuvo inmediata réplica de la concejala Catalina San Martín (exEvópoli), quien replicó: “desconozco si son situaciones que se habían mantenido o no en años anteriores, y lo digo por lo que acaba de decir usted alcaldesa, pero hay transferencias por alrededor de $10 millones que no habrían tenido un documento que lo acreditara. Yo no sé si eso había pasado antes, creo que no, y por eso creemos necesario lo conversamos con el concejal Bopp, solicitar esta comisión para que efectivamente se aclaren esas cosas y otras que aparecieron en la investigación que realizó la dirección de control, así que eso. No son sólo cosas que quizás pasaron durante muchos años, yo creo que son cosas que no habíamos visto”.

Finalmente, Catalina Ugarte (republicanos) se sumó a la solicitud de la comisión, pidiendo que la alcaldesa asista al ser parte del directorio de la Fundación del Teatro, y también le replicó: “no creo que sea una respuesta valida decir si estuvo mal antes porque no se vio y se ve ahora, creo que ni siquiera a lugar ese comentario, pero si está mal ahora que se vea. Yo creo que eso es importante que cómo, en este momento, que nosotros estamos fiscalizando los recursos se están usando. Yo también leí el informe, me parece que los hechos son dignos de investigar, le pedí a Contraloría que envíe las respuestas del teatro”.