Gobierno presenta recurso de aclaración ante Corte Suprema por dichos de Vivanco sobre fallo contra isapres

Tal como lo adelantara este lunes la ministra del Interior, Carolina Tohá, el gobierno presentó este martes ante la Corte Suprema un recurso de aclaración para que el máximo tribunal detalle los alcances del fallo de la Tercera Sala que obliga a las isapres a restituir cobros en exceso por las tablas de factores.

Esto, tras generarse una controversia luego de que la ministra Ángela Vivanco, en entrevista con La Tercera Domingo, afirmara que el fallo de noviembre de 2022 obliga a restituir estos cobros solo a quienes han presentado recursos de protección contra las aseguradoras privadas de salud por el alza en sus planes y no a toda la cartera de cotizantes.

Aunque tras sus declaraciones, la ministra Vivanco salió a aclarar que “la interpretación correcta del fallo la da la Sala, no yo”, y destacara que ella sólo había dado su “visión”, la controversia ya estaba instalada y el presidente de la Corte Suprema, Juan Eduardo Fuentes, le solicitó su renuncia como portavoz del máximo tribunal, dimisión que Vivanco concretará finalmente este miércoles.

Además del Ejecutivo, son ya cuatro las isapres -Cruz Blanca, Nueva Masvida, Banmédica y Vida Tres-que han solicitado a la Corte Suprema aclarar una serie de temas del polémico fallo.

Así, en el recurso presentado por el Ejecutivo, el abogado Jorge Dip, en representación de la Superintendencia de Salud, destaca que, incluyendo las declaraciones de la ministra Vivanco, “se ha abierto un amplio debate sobre los alcances y los efectos del fallo y, en particular, sobre los términos de las instrucciones que el organismo que represento debe impartir para hacer cumplir lo resuelto” por la Corte.

En este sentido, destaca que se presenta el recurso debido a que la Superintendencia “carece de facultades para interpretar el sentido y el alcance” de lo resuelto por la Tercera Sala.

Así, el recurso señala que, “dado el tenor literal (del dictamen), se ha entendido que la decisión contenida en la sentencia era de aplicación general, es decir, aplicable a todos los contratos administrados por las isapres que, a la fecha de su dictación, no ocupaban la tabla única de factores”, lo que, según señala el texto, fue puesto en duda por las palabras de la ministra Vivanco, quien indicó en entrevista con La Tercera que “al no haber nunca usted demandado, no tiene nada hacia atrás que cobrar”.

Al respecto, el recurso del gobierno pide al máximo tribunal aclarar “si la sentencia tiene efectos generales o particulares” en cada uno de sus puntos, y en este sentido, aclarar los beneficiarios del fallo de la Tercera Sala.

Asimismo, desde el Ejecutivo piden, en el caso de que se decida que el fallo o parte de este tiene efecto solo respecto de aquellas personas que presentaron un recurso de protección, “otorgar el detalle de tales recursos para determinar el universo de afiliados a quienes alcanza el fallo”.

Por el contrario, señalan que si la Corte decide que el fallo abarca a un universo más amplio, se le solicita a la Suprema aclarar si este acoge a “aquellos que, entre el 1 de abril de 2020 (entrada en vigencia de la circular de la Superintendencia que indica que los planes a partir de esa fecha deben contener la Tabla de Factores Única) y el 30 de noviembre de 2022 (fecha de la sentencia), se desafiliaron de la isapre”.

Más temprano en la jornada, el superintendente de Salud, Víctor Torres, había detallado que se estaba elaborando el recurso de aclaración y que este sería presentado este martes o a más tardar este miércoles. “Nos parece relevante poder presentar este recurso, aun cuando no seamos parte en las causas respectivas, precisamente, para poder saber cuál es la instrucción y la magnitud del efecto de estos fallos”, indicó la autoridad.

“La instrucción que se nos entrega a nosotros dice relación, hasta el día de hoy, con la evaluación de la totalidad de los planes administrados por la isapres. Eso es muy claro y nosotros no tenemos potestad de interpretar aquello, sino que se debe aplicar de manera literal el fallo”, dijo la autoridad, quien agregó que es la Corte Suprema la que debe detallar si existe otra interpretación más precisa.