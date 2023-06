Gobierno pedirá a la Suprema aclaración por fallo de isapres tras declaraciones de ministra Vivanco

La Corte Suprema desconcertó a todos. Al gobierno, a los parlamentarios y a las isapres. La ministra Ángela Vivanco dijo, en entrevista con La Tercera Domingo, que el fallo de noviembre de 2022 de la Tercera Sala de la Corte Suprema, que tiene en vilo a la industria, obliga a restituir cobros en exceso por las tablas de factores solo a quienes demandaron y no a toda la cartera de cotizantes.

Las palabras de Vivanco sorprendieron a las autoridades de gobierno y a las isapres, que las consideraron un giro completo del tribunal y decidieron presentar recursos de aclaración, lo que fue sugerido como un camino posible por la propia ministra de la Suprema. “Tampoco se nos ha hecho ninguna consulta por ningún incumbente a estos procesos, es decir, ni por la Superintendencia ni por las isapres”, dijo el domingo en La Tercera.

La primera en reaccionar este domingo fue la ministra del Interior, Carolina Tohá, quien afirmó que el gobierno solicitará una “aclaración” a la Suprema. “Esto es una novedad, por decir lo menos. Obviamente, lo que vamos a hacer a través de la Superintendencia (de Salud) es pedir una aclaración respecto al alcance que tienen estas declaraciones”, aseveró.

“Esto no parecía ser una materia en la que hubiera dudas, tampoco las isapres han pedido aclaración respecto a esto, nadie ha pedido aclaración respecto a esto. Pero en vistas de esta declaración, se solicitará”, añadió la titular de Interior en Canal 13.

Desde el Ministerio de Salud (Minsal) se limitaron a declarar en sus redes sociales que “la Superintendencia de Salud presentará un recurso de aclaración para que se precisen los aspectos a los que alude la vocera de la Excelentísima Corte Suprema en un medio de prensa, referidos al fallo de las isapres y que, al parecer, difieren del entendimiento previo”.

Otra autoridad que se refirió a los dichos de la vocera del máximo tribunal, pero que hoy cumple funciones como presidenta (S) de la sala que ve asuntos constitucionales, fue la ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, quien sostuvo que “este es un nuevo elemento en la discusión que nos pone en una situación distinta”.

En ese sentido, Vallejo planteó que “cambia totalmente el escenario de los beneficiarios de la devolución y también respecto de la aplicación de la tabla de factores, que creo que también podría ser un elemento distinto a lo que se había señalado anteriormente”. Y agregó: “Lo que corresponde es que el organismos pueda precisar y dar más detalles de este elemento que se incorpora en el debate público y que es totalmente nuevo”.

El ministro de Justicia, Luis Cordero, también apuntó al cambio de interpretación que nace de las palabras de la ministra de la Suprema. “Aquí lo que importa es lo que dice una sentencia judicial. Hoy existe un nuevo criterio que nace a partir de la entrevista de la ministra Vivanco y, por lo tanto, lo responsable y razonable es solicitar esa aclaración en base a esta nueva declaración. De modo que sea una resolución judicial y no una simple declaración de prensa la que defina los contornos de las obligaciones que están asociadas”.

Los dichos de Vivanco, el proyecto y los cálculos

Este domingo, en entrevista con La Tercera, Vivanco sostuvo que “al no haber nunca usted demandado, no tiene nada hacia atrás que cobrar. Los excedentes que las isapres tienen que devolver son a las personas que demandaron. Lo que sí, el resto de los afiliados, a partir de este fallo, pueden exigir que se les ajusten sus planes hacia adelante. Pero como le digo, si se quiere una puntualización de ese punto respecto del fallo, hay que hacerla formalmente, porque yo no sé cómo lo están calculando. Yo he escuchado lo que se ha dicho por la prensa, de que se están calculando sobre 700.000 afiliados, y ese es un número parecido a los que han demandado, pero eso es un cálculo que solamente se lo puedo decir de acuerdo a lo que hemos recibido vía medios de comunicación”.

A principios de mayo, a través del Senado, el gobierno ingresó un proyecto de ley corta de isapres, con urgencia simple, para cumplir con el fallo de la Corte Suprema que mandata a las isapres a aplicar la nueva tabla de factores a todos los afiliados y restituir los cobros en exceso. Con esta ley corta, se mandataría a las isapres a informar en seis meses el número de contratos afectados por las devoluciones y el monto total de la deuda, para luego proponer un plan de pago.

Sobre esto, la ministra Tohá aseguró que las declaraciones de Vivanco “no alteran el curso” del proyecto de ley que presentó el Ejecutivo y explicó que “este proyecto no hace mención a montos, sino a mecanismos que se ocuparán para pagar los montos que correspondan, cualesquiera estos sean”.

“El proyecto de ley no se ve afectado ni se basa en un número específico, hay evidentemente evaluaciones de lo que podría ser, pero cambiando ese número, el mecanismo funcionaría de todas maneras”, añadió Tohá.

La Superintendencia informó en el Congreso que, habiendo analizado cerca de 1,8 millones de contratos, el total de contratos favorecidos por el fallo alcanzaba a 725 mil y correspondía restituir, por parte de las isapres, cerca de US$ 1.400 millones, monto que la industria considera impagable y que lleva a la quiebra del sistema.

Según el gobierno, la nueva posición de la Suprema cambia por completo el escenario de cálculo ya realizado, aunque dicen no tener la información de cuántos fueron los cotizantes que abrieron causas contra las isapres para poder determinarlo. Algo más de información tienen las isapres: el año pasado las causas por esta razón no superaron los 100 mil.

En el gobierno recordaron, además, que el fallo del máximo tribunal dejaba los cálculos a la Superintendencia, porque era “un fallo de efectos generales para todos aquellos que han sido afectados por la imposición de tablas de factores que no correspondían”. El dictamen de la Tercera Sala, recuerdan, decía “... esta corte deberá declarar como legal y arbitrario el hecho de mantener su vigencia con carácter general para todos los contratos individuales de salud que administra y a los que aplica, ordenando las medidas que se indicarán en los resolutivos para restablecer el imperio del derecho”.

Isapres: desconcierto y alivio

Las isapres también se sintieron desconcertadas por las declaraciones de Vivanco, pero la asociación que reúne a seis actores de la industria -Esencial, la isapre del grupo Alemana, no integra el gremio- declinaron realizar comentarios oficiales. “Es un cambio en 180 grados”, dijeron personas ligadas a uno de los actores.

Probablemente, algunas isapres sigan la recomendación de la propia Vivanco y presenten un recurso de aclaración, como lo pretende hacer el gobierno.

Sobre el número de cotizantes a los que deberán restituir cobros indebidos, igual que en el gobierno las isapres no tienen cálculos precisos como industria.

Aunque la estimación de la Superintendencia de Salud apuntaba a casi 40% de los contratos analizados, equivalentes a unos 725 mil clientes, y ya que el nuevo parámetro de la Suprema, que limita la compensación solo a quienes hayan demandado, en dos isapres estiman que entre solo el 3% y 5% de sus carteras han acudido al tribunal a reclamar por las tablas de factores.

Algunas estimaciones de la industria apuntaban a que en 2022 se presentaron cerca de 70 mil demandas por tabla de factores, pero de esa cifra muchas causas ya han sido resueltas por tribunales, por lo que las isapres ya ajustaron esos planes. Este año se habían agregado otros dos mil cotizantes.

“Esto era justo lo que esperábamos y estuvimos pidiendo desde un inicio. Sólo queda por resolver qué pasa con los recursos posteriores al fallo. Pero vamos mucho mejor encaminados”, señalan otras fuentes de la industria.

Aunque el giro de la Suprema se interpreta como algo positivo para el sector, algunas isapres creen que esto abrirá paso a un nuevo proceso de judicialización, pues se crea el incentivo para que aquellos afiliados que no han acudido a tribunales por las tablas de factores, ahora lo hagan.

Por último, según una fuente del sector, el pronunciamiento solo se refiere a las devoluciones, por lo que resta definir cuánto baja el precio hacia adelante y cómo se compensa esta baja.

Otras reacciones

Las declaraciones de Vivanco generaron amplias reacciones. Por ejemplo, el presidente de la Comisión de Salud del Senado, Juan Luis Castro (PS), señaló que bajo este escenario, “la lista de esos beneficiados alguien tiene que entregarla, porque está en manos del Poder Judicial. El sistema de isapres tendría un monto distinto de deudas con esos afiliados y eso tiene que ser muy bien precisado y mañana en la Comisión de Salud eso se va a aclarar”. “Esto es, a estas alturas, más que necesario que se despeje”, cerró.

El diputado Tomás Lagomarsino (PR), presidente de la Comisión de Salud de la Cámara, dijo por su parte que las declaraciones de Vivanco “son un cambio de criterio, producto de que el fallo de la Corte Suprema es claro en indicar que debe aplicarse a todos los contratos de las isapres con sus afiliados”.

Agregó que “de ser esto aclarado mediante un escrito formal, cambiaría el escenario en el cual se está discutiendo la crisis de las isapres”. Esto, debido a que “la ley corta de estas mismas entidades presentada por el gobierno y todos los esfuerzos que hemos hecho durante meses habrían sido del todo inútiles”, remató.

El senador y también integrante de la Comisión de Salud Sergio Gahona (UDI) dijo estar sorprendido por las declaraciones de Vivanco, aunque remarcó que “los tribunales deben hablar por sus fallos y no por declaraciones a la prensa”. Y dijo esperar que “las isapres podrán recurrir de aclaración a la Corte Suprema y la corte tendrá que resolver”.

Por su parte, el senador Juan Ignacio Latorre (RD) aseveró que “sería muy valioso que la Asociación de Isapres presentara de manera formal un recurso de aclaración a la Corte Suprema más allá de las declaraciones por los medios de comunicación de la señora Ángela Vivanco, que es la vocera de la Corte Suprema, pero la entrevista que ella ha dado no lo hizo en la calidad de vocera, por tanto, ella misma dice que hasta ahora las isapres no han presentado un recurso de aclaración formal para que la Corte Suprema como tal pueda responder”.

“De todas maneras, el fallo sigue siendo muy lapidario, ya que la cantidad de personas que han demandado son cerca de 700 mil y, además, el fallo implica que las isapres deben ajustar sus planes según la tabla única de factores para todos los contratos y eso es parte del cumplimiento del fallo, además del dinero que deben devolver por cobros excesivos”, añadió.

Otro que se refirió a los dichos de la ministra de la corte fue el exministro de Salud Jaime Mañalich, quien en su cuenta de Twitter dijo que “las precisiones que hace hoy la vocera de la Corte Suprema producen un cambio de paradigma en los equivocados conclusiones y cálculos de la Superintendencia de Salud. Devoluciones de las isapres por tabla de factores solo a quienes reclamaron”.