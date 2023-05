Isapres: Suprema descarta pronunciarse sobre reforma de senadores y sugiere tres ajustes a ley corta del gobierno

La tarde de este lunes, la ministra vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco informó respecto de la sesión del Pleno del máximo tribunal donde los ministros analizaron los proyectos que buscan dar cumplimiento al fallo que emitió la Tercera Sala el pasado 30 de noviembre y que ordena a las isapres a devolver millonarios cobros en en exceso y ajustar los planes a una tabla única de factores.

Así, aseguró que por unanimidad de los magistrados, descartaron emitir opinión sobre la reforma ingresada por senadores demócratas y de Chile Vamos en diciembre pasado y confirmó que han hecho tres observaciones al artículo 9° del proyecto de ley corta del gobierno, que es el que se refiere a competencias del tribunales y les otorga atribuciones.

En particular, la ministra detalló que la moción de los senadores y el oficio enviado por la senadora Ximena Rincón -donde solicitó su análisis-, “trata de una materia que no cabe dentro de las competencias del Poder Judicial”. Y agregó: “el proyecto no contiene ni atribuciones, ni referencias a las competencias del Poder Judicial, sino que se refiera a otros aspectos. No se hace mención en la solicitud del artículo 77° de la Constitución, que es la que habilita la Corte Suprema para pronunciarse y tampoco contiene disposiciones que refieran ese artículo que hubieran justificado informar”.

Por otra parte, respecto del proyecto ingresado por el Ejecutivo, Vivanco manifestó que se podrían hacer ajustes respecto de plazos que se estipulan, que habría que clarificar si ciertas atribuciones se dan a cortes de apelaciones o a la Suprema, y tercero, que se estarían dando atribuciones de carácter administrativo más que jurisdiccionales.

“En síntesis, refieren (las observaciones) respecto de tres materias dentro del procedimiento que se establece. El primero en que haya un ajuste respecto de los plazos formas, y las distintas etapas del procedimiento a lo que hoy ya existe en procedimiento de carácter administrativo, para que haya coincidencia entre lo que se dice aquí y los procedimientos administrativos. Segundo, que se aclaren las competencias, porque en algunas partes aparecen traslapadas competencias de cortes de apelaciones y de Corte Suprema, lo que es importante ajustar de modo que quede muy claro cuáles son los órganos competentes. Y por otra parte, (se observa) que se dan atribuciones a las cortes que más bien son propias de órganos administrativos y que no son propiamente jurisdiccionales, por lo cual consideramos que es importante hacer ajustes”, manifestó la magistrada.

El detalle más en extenso de dichas observaciones, dijo, se conocerá cuando emitan el informe, para lo cual tienen un plazo de 30 días desde la recepción del oficio en que se les pidió informe.