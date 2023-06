“Chile no podría entender un nuevo perdonazo”: Boric afirma que está “abierto a acordar soluciones y alternativas” para cumplir fallo de la Suprema por isapres

El 2023 ha sido uno de los años más complejos para el sistema sanitario, pues aún no hay certeza en la forma que se aplicará que dictó la Corte Suprema, el cual ordena a las isapres aplicar la tabla de factores definida por la Superintendencia de Salud en diciembre de 2019 y restituir los cobros en exceso.

Y aunque el Ejecutivo ya envió un proyecto de ley corta para viabilizar el mandato de la última sala, las aseguradoras advierten que esta propuesta no da viabilidad al sistema para seguir operando. Pero el Presidente Gabriel Boric, en el marco de su segunda cuenta pública, fue claro: no habrá perdonazo.

“Como he señalado antes, mi Gobierno está abierto a acordar soluciones y alternativas que permitan cumplir y respetar el fallo de la Corte Suprema de manera responsable, y que no ponga en riesgo las prestaciones a estas miles de familias. Podemos mejorar la ley corta que presentamos a tal efecto. Pero reitero: Chile no podría entender un nuevo perdonazo”, dijo el Presidente entre aplausos.

El proyecto presentado el pasado 9 de mayo por las autoridades, tiene tres pilares: moderniza Fonasa, creando la Modalidad de Cobertura Complementaria (MCC); fortalece la Superintendencia de Salud (SIS), para que pueda fiscalizar la labor de las isapres; y modifica la normativa de las isapres, estableciendo condiciones para que cumplan las sentencias y, al mismo tiempo, mantengan las coberturas de sus afiliados. Actualmente está en discusión en la Comisión de Salud del Senado.

Los compromisos

Tal como el año pasado, Boric volvió a reafirmar su compromiso con reducir los tiempos que las personas esperan por una atención en el sistema público. “Uno de los grandes flagelos de nuestra sociedad es la llamada lista de espera”, aseguró.

Desde la cuenta pública anterior, las cifras han mejorado. Y es que las autoridades han implementado diferentes estrategias para disminuir los tiempos de espera, como extender los horarios de trabajo de los centros de salud y realizar procedimientos en días inhábiles.

Según el último balance, la lista de espera para consultas de especialidad (médicas y odontológicas) alcanzó 2.229.758 registros, pero en 2022 llegó a las 2.023.741 atenciones. Y aunque la lista aumentó un 11,2% respecto del año pasado, la mediana de tiempo de espera disminuyó de 336 a 261 días, lo que corresponde a una baja de 22,3%. Mientras que hasta el pasado 31 de marzo, la lista de espera asociada a intervenciones quirúrgicas anotó 304.812, con una mediana de espera que llegó a los 330 días. El año pasado, hasta esa misma fecha, eran 330.452 las intervenciones en espera, con un retraso de 490 días, es decir, se configuró una disminución del 32,7% en cuanto a tiempo.

Eso sí, el Presidente se comprometió a reducir estos número aún más, incluso aseguró que al término del gobierno llegarían a los número más bajos desde que hay registro: “Como Presidente de la República quiero señalarles que será nuestra prioridad reducir en un 40% los tiempos de espera al finalizar mi mandato. Esto significa bajar de los actuales 330 días para una cirugía, a 200 días, llegando a la menor cifra en los tiempos de listas de espera desde que se registran centralizadamente”.

De la mano con la reducción de las lista de espera, el Presidente destacó “uno de los hitos más importantes en la salud pública chilena del último tiempo: Copago Cero”. Boric sostuvo que gracias a esa medida, “la salud pública hoy es gratuita para todas y todos los usuarios de Fonasa: más de 5 millones de personas, familias de clase media, ya no tienen que pagar un porcentaje por sus atenciones o tratamientos. Cumplimos, y a la fecha son más de 650 mil los usuarios beneficiados”.

Asimismo, reafirmó que para el gobierno la salud mental es una prioridad. De hecho, en su programa establece que “nunca más las personas estarán solas para enfrentar sus necesidades en salud mental. El Estado asumirá su responsabilidad generando políticas que permitan acompañar y dar soporte colectivo a las personas cuando lo requieran”.

En ese contexto, realizó otros anuncios durante la cuenta pública: “Ante el país, reafirmo mi compromiso para materializar la mayor inversión en salud mental de los últimos 30 años”, dijo.

“No se puede y será una prioridad en nuestro gobierno. Comenzaremos por construir 12 Centros de Salud Mental Comunitaria mediante una inversión de 36.000 millones de pesos comenzando este año con San Antonio y el 2023 con Antofagasta e Iquique. Además, fortaleceremos el Programa de Apoyo a la Salud Mental Infantil duplicando sus comunas y ampliando la cobertura a los 3 y 4 años”, había dicho el jefe de Estado el año pasado.

Para eso se comprometió a habilitar al menos 15 centros de salud mental y dejar en desarrollo otros 23. A la fecha, ya se encuentra en funcionamiento el nuevo Centro en San Antonio, y durante 2023 se inaugurarán los de Villarrica y Quellón. Y de acuerdo a los datos del Ministerio de Salud, ya están en etapa de inversión nueve centros, los que estarán ubicados en Iquique, Calama, Antofagasta, Caldera, Ovalle, Machalí, Coihueco, Hualpén y Lebu.