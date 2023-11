Gobierno valora despacho de veto a Ley de Usurpaciones: “Tenemos una legislación que está a la altura de la realidad”

Este miércoles la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó las observaciones ingresadas por La Moneda para corregir la Ley de Usurpaciones, De esa forma, la ley quedó en condiciones de ser promulgada por el Presidente Gabriel Boric.

Tras finalizar la sesión, que se extendió por más de tres horas, los ministros que se encontraban en el Congreso -la titular de Interior, Carolina Tohá, el ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde y la vocera de Gobierno, Camila Vallejo- valoraron el “apoyo” de ambas cámaras y aseguraron que con el veto aprobado “Tenemos una legislación que está a la altura de la realidad”.

La ministra Tohá, agradeció y valoró “que en el transcurso de este debate los argumentos que hemos ido instalando han logrado concitar un apoyo mayoritario en ambas Cámaras”.

“Creemos que esto va a permitir que la Ley de Usurpaciones reformada después de todo este esfuerzo legislativo sea una ley que, en primer lugar, dé mayores garantías de efectividad para reponer el derecho de quienes son víctimas de este delito, dé herramientas efectivas para que las policías y las instituciones reaccionen cuando este delito se comete y que al mismo tiempo las sanciones que se aplican sean proporcionales a las distintas expresiones que este tipo de delitos tiene”.

Respecto al debate legislativo, la titular del Interior destacó que se “fue logrando que estas ideas permearan no solo en sectores de oposición, que en un primer momento eran contarios a todos los planteamiento del veto, sino también en el propio oficialismo, que no es ningún misterio reconocer que también había observaciones y dudas en muchos sectores (…) pero en el transcurso del debate muchos que tenían dudas finalmente votaron alineados con la propuesta presidencial”.

“Nosotros quisiéramos que nunca se hubiera necesitado la instancia del veto y pensamos que hacia el futuro esta experiencia nos muestra que cuando se generan debates muy intensos respecto a ciertos puntos (…) es mejor tartar de resolverlo por la vía del diálogo sin la necesidad de llegar a los últimos recursos como son los que aquí hubo que aplicar”, expresó Tohá.

Por su parte, el ministro Elizalde aseguró que “fue necesario el veto porque desafortunadamente en el debate parlamentario no hubo voluntad de escucha”

“Por eso queremos valorar el apoyo que ha existido en ambas cámaras a las observaciones del Presidente de la República”. “Esperamos que para el futuro, mientras se tramiten los proyectos de ley exista voluntad de escucha que nos permita generara cuerdos sustantivos para el país”, señaló.

En tanto, la ministra Vallejo, aseguró que “el veto se justificó desde un inicio y sobre todo al final del trámite, en un debate que fue muy complejo y que, a partir de ese resultado implicó mucha conversación y disposición no solo del gobierno, con un desligue muy intensivo, sino que también por parte de las bancadas opositoras y oficialistas, producto de eso obviamente hubo avances, hubo cambios de posiciones y otra aprensiones que lamentablemente quedaron hasta el final”.

En ese sentido, lamentó que “se hayan mantenido esas aprensiones porque el veto del gobierno estaba debidamente fundamentado, se hacía cargo no solamente de eliminar la autotutela y por lo tanto la ley de la selva sino que de establecer la usurpación como delito”.

“Lo que hay que celebrar hoy es que tenemos una legislación que está a la altura de la realidad y en un momento esto parecía imposible”, sostuvo.

Reacciones de la oposición

Una vez despachadas las observaciones, la oposición salió a criticar en duros términos al Ejecutivo, a quien acusaron de “cercenar” el proyecto original despachado por el Congreso el pasado 30 de agosto.

Además, las bancadas de diputados de RN y la UDI anunciaron que -al igual que los senadores de oposición- ingresarán un proyecto para reponer materias que quedaron fuera de la ley con la aprobación de las observaciones.

“Vamos a presentar un proyecto de ley para poder reponer lo que democráticamente y por amplía mayoría se aprobó en este Congreso y que hoy fue cercenado por el gobierno en complicidad de parlamentarios del Partido Republicano”, acusó el presidente de la comisión de Seguridad Ciudadana, el diputado Andrés Longton (RN).

“En este proyecto aprobamos penas de cárcel, aprobamos que las policías pueden ingresar en cualquier momento a un terreno para desalojar a los usurpadores y aprobamos que los terrenos sean devueltos inmediatamente a sus propietarios. Todas esas cosas quedaron fuera de este proyecto que busca, deliberada y quirúrgicamente, que todo termine en una pena de multa”, apuntó el legislador RN.

Por su parte, el diputado Diego Schalper (RN) señaló que la oposición “no estaba disponible a ser cómplice de una ley que juega con las expectativas de las víctimas. RN y la UDI no está dispuesta a avalar un chantaje donde se nos decía que era esto o no había ley. RN y la UDI no acepta medias tintas en un tema donde están involucrados los derechos de las personas que hoy día no tienen acceso a sus casas”.