Hasta que llegue Jackson: oposición estiraría hasta pasada la medianoche votación de la acusación constitucional contra Piñera

“Hemos diseñado una estrategia que nos garantice los 78 votos”, declaró ayer domingo muy seguro Jaime Naranjo. Al diputado PS le toca hoy lunes el papel defensor de la segunda acusación constitucional contra el Presidente Sebastián Piñera durante su actual mandato, en una sesión de sala en la Cámara que pinta para muy larga, tensa y con un desenlace que al momento de publicar esta nota seguía siendo incierto.

La cita está agendada a contar de las 10 de la mañana y según los últimos aprontes de la parte acusadora, esta podría estirarse hasta bien entrada la medianoche o incluso pasada la una de la madrugada, según un complejo entramado de circunstancias y condiciones a salvar para que la oposición logre alcanzar el piso requerido de votos y así aprobar la admisibilidad del libelo.

Todo esto, según el siguiente supuesto de algunos opositores: que tendrían los 78 votos justos, pero incluyendo al diputado RD Giorgio Jackson, quien sigue bajo cuarentena por haber sido contacto estrecho del candidato presidencial Gabriel Boric.

Dicha restricción sanitaria termina para Jackson a las 24:00 horas de hoy lunes. Es el único parlamentario que sigue sujeta a ella, aclararon en la Cámara; su colega Gonzalo Winter (Convergencia Social) dijo el viernes que podrá asistir y votar, porque el jueves se hizo un PCR que le dio negativo.

Los diputados ya no pueden votar de forma telemática, porque eso solo se podía hacer bajo las normativas del estado de emergencia, que dejó de estar vigente.

La importancia de que llegue Jackson radica en lo siguiente. De acuerdo a cálculos que circulaban este domingo, de los 83 congresistas opositores hay al menos 5 votos ‘perdidos’ que no aprobarán, ya sea porque terminen absteniéndose, votando en contra, o bien -que ha pasado- que no voten. Se trata de Pepe Auth, Carlos Abel Jarpa, Pablo Lorenzini y Pedro Velásquez (que en realidad ya no se cuenta en ese bando, va de candidato a senador por Chile Podemos Más).

El quinto voto perdido es el de Boric. La cuarentena del diputado y candidato recién debiese terminar el martes, siempre y cuando le salga negativo un test de antígenos que se hará el mismo día. Si sale positivo, tiene que seguir bajo encierro cuatro días más, hasta el sábado 13 inclusive, precisaron en su comando.

Las versiones que dan esas cinco bajas hablan de un cuadro distinto al de hace unos días, que ponían en el grupo de los indecisos o que no se habían matriculado con su voto a favor a dos DC, Jorge Sabag y Manuel Antonio Matta, al exmilitante radical Fernando Meza, y al PS Jaime Tohá. Según afirmaron este domingo voces de la DC y el PS, tras gestiones y arqueos de los últimos días, ahora todos ellos estarían por aprobar. Este medio no pudo confirmarlo con cada uno ellos directamente.

Como Jackson solo podría asistir y votar terminada la cuarentena, si efectivamente la oposición tiene en el bolsillo 77 votos y solo le falta el suyo, la “estrategia” a la que aludía Naranjo ayer domingo sería la que ya lanzó hace unos días: alargar la sesión hasta que el RD se presente en la sala.

De ocurrir, esto significa que el diputado PS podría terminar hablando hasta por más de 12 horas, según se den los tiempos en la sesión. En su bancada comentaron que el plan sería solo dejar de intervenir cuando tenga la certeza de que Jackson está en la sala, lo que se cree podría ocurrir entre la una y dos de la madrugada.

Ayer Jackson difundió un video: “Mañana lunes cumplo mi último día de cuarentena, siguiendo las instrucciones de la autoridad sanitaria, que me vinieron también a tomar un examen PCR, el cual salió negativo. Y por supuesto que desde la oposición, desde Apruebo Dignidad, haremos todo lo que esté a nuestro alcance para poder aprobar esta acusación constitucional contra el Presidente de la República, quien está actualmente imputado por la fiscalía por los eventuales delitos de cohecho y negociación incompatible”.

Sin embargo, Matías Walker, diputado DC, comentó a La Tercera que “espero que no haya maniobras dilatorias y que no nos sumemos al bochorno de Florcita Motuda. Me parecería inaceptable cualquier maniobra dilatoria, como esperar a un diputado”.

En el intertanto, ayer domingo hubo trascendidos y especulaciones de que la defensa del Presidente Piñera, con tal de no facilitar este alargue, estaría inclinada a no invocar la cuestión previa, que es la objeción formal que se puede llevar a votación antes de pasar al fondo (si se aprueba, todo se acaba ahí mismo). Incluso, se dijo que la intervención de la defensa sería breve, de una media hora.

Hechas las consultas al Ejecutivo sobre lo anterior, contestaron con un no está para nada definido.

La alternativa de que la acusación cuente con diputados de derecha que voten a favor, pese a todo el ruido que esto ha levantado, parece bien poco factible, comentaron diputados opositores. Al respecto, este domingo el diputado ex UDI Álvaro Carter declaró en Canal 13 que “no aceptaré presiones ni amenazas”, pero la sensación en el bloque acusador es que no terminará aprobando. No contamos con que ninguno de ellos lo haga, observó un parlamentario opositor.

Naranjo insistió ayer domingo en que es “una sesión histórica” y que por lo tanto “se requiere actuar con la mayor responsabilidad, seriedad y solidaridad”.