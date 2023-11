Juan Antonio Coloma se reúne con Tohá y pide que “lo antes posible” se conceda asilo a deportistas cubanos

Hasta La Moneda llegó este jueves el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma (UDI), para reunirse con la ministra del Interior, Carolina Tohá, para pedirle de manera formal que el gobierno le conceda asilo a los deportistas cubanos que se fugaron de su delegación al finalizar los juegos Panamericano Santiago 2023.

Según se ha ido conociendo, en total ocho deportistas de la isla que se escaparon de la villa panamericana tras participar en sus correspondientes disciplinas en el evento deportivo en el país. Ayer, cinco de de los atletas llegaron al Departamento de Refugio y Reasentamiento de Migraciones, para solicitar asilo en Chile, acción que ya había hecho uno de los deportistas días antes por cuenta propia.

Ante la situación en la que se encuentran los atletas, el senador gremialista decidió pedir una cita con la secretaria de Estado en la que solicitó que “lo antes posible se le conceda el refugio, el asilo, a estos deportistas cubanos”. “Yo creo que a todos nos ha emocionado su testimonio”, dijo tras el encuentro.

“Más allá de las divisiones o de las diferencias internas que podamos tener, aquí lo que estamos viendo es un tema de humanidad, un tema de libertad, de darle sentido a lo que hacen los países”, apuntó la máxima autoridad de la Cámara Alta.

En ese sentido, Coloma planteó que “hay un clarísimo cumplimiento de las razones por las cuales nuestro país da asilo y que es la falta de libertades, es el temor de volver al país, que incluso les ha retenido los pasaportes para impedir este tema”.

“Creo que esto lo amerita, creo que es demasiado claro, ellos han ingresado legalmente, este es el tipo de cosas que países como el nuestro amparan, que es asilar frente a opresión. La visa que se les dio en el intertanto es por ocho meses, pero esperamos que no tenga que cumplirse hasta el último día para tomar las decisiones”, agregó el parlamentario.

Consultado sobre la manera en que el gobierno ha actuado frente a la solicitud de refugio de los deportistas, el senador comentó: “Ella (la ministra Tohá) me dijo que hasta antes del día de ayer no habían recibido formalmente las peticiones. Fueron cinco en una primera instancia, cuatro más recientemente, son nueve hasta ahora, pueden ser más, no sabemos, porque efectivamente no todos en la delegación han vuelto, pero que a ellos inmediatamente sí se les dio la visa de refugio en el intertanto y que esperan resolver esto con la mayor velocidad”.

Y luego agregó: “Yo espero que esa sea la explicación final, yo sé que puede haber distintas almas dentro del gobierno, pero espero que el gobierno actúe de acuerdo al sentido común y entender que este tipo de situaciones se producen respecto de un país que lleva 60 años con un régimen donde claramente esas libertades no existen”.

De todas maneras, Coloma sostuvo que prefiere quedarse “con lo que (el gobierno) tiene que hacer para adelante. No son muchas veces las que yo he venido a ver a la ministra del Interior, pero esto lo amerita, porque el sentimiento chileno es precisamente ser ese país de asilo para quienes sufren opresión”.

Coloma también fue inquirido por las declaraciones de Tohá, en las que señaló que los atletas “perfectamente podrían estar en Chile de turismo”.

“Fue una expresión que yo no hubiera usado bajo ninguna circunstancia, creo que no fue la correcta, pero la explicación, más que la explicación, la razón, es que antes de esa frase no había habido una petición formal”, respondió.

En cuanto a la recepción que encontró en la secretaria de Estado, el presidente del Senado comentó: “Me planteó que compartía la preocupación y que esperaba resolver esto con la mejor disposición, esa es la palabra exacta que me dijo. Estoy seguro que Chile no los va a abandonar y que puedan confirmar (el gobierno) que no lo vamos a hacer”.

En tanto, horas después de la reunión con Coloma, Tohá publicó en su cuenta de la red X que “el Servicio Nacional de Migraciones recibió nuevas solicitudes de refugio de deportistas cubanos” y que “el gobierno analizará con la mejor disposición y prontitud dichas solicitudes”.