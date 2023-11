“No fue censurado ni se le impidió el ingreso”: Facultad de Derecho aborda funa de estudiantes a Sergio Micco

Este jueves el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Pablo Ruiz-Tagle, entregó más detalles sobre la funa que estudiantes de ese plantel realizaron en contra el exdirector del Instituto de Derechos Humanos (INDH), Sergio Micco, y aclaró que “no fue censurado ni se le impidió el ingreso a la facultad”.

A través de un comunicado, Ruiz-Tagle señaló que Micco fue invitado a participar como expositor en el Congreso de Ciencias del Derecho y Filosofía Jurídica-Política, organizado por estudiantes de la facultad en cuestión. “En tal contexto, el profesor Micco concurrió el miércoles 8 de noviembre y expuso en el Aula Magna su conferencia ‘El resurgimiento de los movimientos radicales en política debilitan la democracia’”, especificó.

La conferencia alcanzó a desarrollarse, según el decano, y se extendió por cerca de una hora y media. Sin embargo, “cuando el profesor Micco se retiraba de la facultad, un grupo de estudiantes realizó una manifestación en su contra para criticar su labor como director del Instituto Nacional de Derechos Humanos”.

“Esta escena ha sido parcialmente viralizada por redes sociales”, agregó, refiriéndose a dos videos que circulan por X (antes Twitter). En los registros se observa a un grupo de alumnos y militantes de las Juventudes Comunistas (JJ.CC.) y Convergencia Social (CS) -que se arrogaron la arremetida a través de redes sociales- increpando al militante de Amarillos y tratándolo de “cómplice”.

El decano defendió que “la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile fomenta la reflexión académica y el espíritu crítico de todas las ideas, y ayer no fue la excepción”. En ese sentido, respondió a las declaraciones de las JJ.CC. y el CS de ese plantel respecto a que “brindar esos espacios a sujetos que no contribuyen con la tradición (...) de respeto a los derechos humanos que tiene nuestra facultad (...) no termina siendo más que dañino para nuestra comunidad”.

“En nuestra comunidad se respeta el disenso y el diálogo racional, por lo que ningún integrante o grupo puede arrogarse la atribución de censurar el debate universitario ni determinar quiénes pueden visitar nuestras aulas”, subrayó Ruiz-Tagle.