Amarillos condena nueva funa contra Sergio Micco y llama al gobierno a querellarse contra los responsables

La tarde de este viernes, un grupo de personas llegó hasta el domicilio del ex director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Sergio Micco, desde donde realizaron una “funa” por su eventual falta de acciones en las lesiones de los manifestantes en el contexto del estallido social, situación que motivó la condena del partido Amarillos por Chile.

A través de registros difundidos en redes sociales se pudo observar que en el lugar el grupo comenzó a gritar consignas en su contra y también portaba pancartas, que hacían alusión a las lesiones oculares sufridas por los manifestantes en el período de manifestaciones. También escribieron en el cemento “Micco asesino”.

Desde el partido Amarillos por Chile emitieron una declaración firmada por la directiva nacional, en la que calificaron la acción de “hostigamiento” y “amedrentamiento” en contra del también integrante del Comité Político de la colectividad y añadieron que “en nombre de la democracia, la libertad y de la consciencia cívica de Chile, alzamos la voz y manifestamos nuestra profunda preocupación e indignación por este tipo de conductas totalitarias”.

En esa línea, el diputado Andrés Jouannet también se refirió a este hecho y señaló que “condeno absolutamente la violencia del que fue objeto hoy Sergio Micco y su familia, infundido por un grupo de octubristas, violentistas, totalitarios, que tratan de imponer sus ideas a través de la fuerza, de la violencia, como lo hicieron en octubre (2019), como destruyeron las ciudades”.

Asimismo, el legislador por la Región de La Araucanía emplazó al gobierno a tomar acciones legales. “Esperaría que el gobierno sacara no solo una declaración, sino que una querella porque no se puede permitir en democracia que esto siga. Primero fue Cristián Warnken y ahora Sergio Micco, por tanto, espero una respuesta del gobierno, respecto de esta situación que me parece grave, porque atenta contra la democracia y la libre expresión de las ideas”.

A la vez, la senadora Ximena Rincón reprochó la situación en sus redes sociales, manifestando que “condenamos la intolerancia y la violencia. No es aceptable en una sociedad justa y menos en una república que se dice democrática”.