“Fue muy traumático”: Irina Karamanos desclasifica acciones por crisis del gabinete con su nombre

La socióloga y líder feminista de Convergencia Social (CS), Irina Karamanos desclasificó la trastienda de su paso en el rol de primera dama.

La en ese entonces pareja del Presidente Gabriel Boric, confesó que el momento más difícil durante su gestión sociocultural en La Moneda, fue en marzo de 2022, cuando la Dirección Administrativa de la Presidencia renombró oficialmente el “Gabinete Primera Dama” por el de “Gabinete Irina Karamanos”.

Este cambio despertó las criticas de diversos sectores políticos, por lo mismo, el gobierno dejó sin efecto la resolución.

La expositora de charlas TED, se sinceró en el programa del comediante Fabrizio Copano y admitió que fue “muy traumático”. Asimismo, señaló que estaba al tanto de los juicios que nacieron a raíz del cambio y que “estaba de acuerdo, entonces para mí fue una decisión de no salir a hablar y a defender el personaje que era la primera dama”.

Y añadió: “Nunca ocupé los medios para auto promoverme para no promover a la figura con la que yo estaba vestida. En el fondo, si me defendía a mí –que obviamente me dolían cosas– habría estado defendiendo a la figura y por eso no me defendí a mí, ni a la figura. Fue una disociación super agotadora”.

Karamanos manifestó que “ese capítulo fue muy importante para agarrar toda esa información que está saliendo, que era la misma crítica que yo también le tengo al cargo”. Bajo esa misma línea, recaló que “nunca fue una decisión política, porque si hubiera sido así, lo hubiéramos promocionado”.

Irina Karamanos.

“Es profesionalizar una relación”

La socióloga también definió el rol de primera dama como “heteronormativo y monárquico” y que finalmente es la “profesionalización de una relación”.

La militante de Convergencia Social detalló que era habitual que las personas le consultaran por un posible matrimonio, hijos o su poca presencia en las actividades del Mandatario.

Ante ese último punto, manifestó que “es falaz eso de que por tener una oficina en el Palacio uno está mucho más cerca de su pareja y por ende lo puede apoyar mucho más. Eso no es cierto, vamos a eventos, pero cada uno trabaja en su oficina”.

Y agregó que “el nivel de ocupación de ambos hacía que, por supuesto, de estar trabajando en el mismo palacio no aumentara la cercanía”.

Karamanos además, indicó que la figura de la primera dama “es como un fantasma a veces súper deseado y a veces como ‘por favor no seas deseable’. Porque el deseo no es muy compatible con el rollo de la primera dama ¡Eres la persona más casada de Chile! Es como ‘no te metai con ella’. Y es quizás la figura más casta”.